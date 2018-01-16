«Салават» окажется выше «Ак Барса»? Каких сюрпризов ждать на финише
Турнирные расклады в КХЛ, в которые тяжело поверить. Но
Турнирные расклады в КХЛ, в которые тяжело поверить. Но
Регулярный чемпионат КХЛ вступает в решающую стадию, почти всем клубам осталось провести по шесть матчей. Стоит учесть, что с 28 января по 26 февраля турнир будет прерван
«Авангард» не попадёт в
За десятилетнюю историю КХЛ лишь раз омский клуб оставался вне розыгрыша Кубка Гагарина (сезон-2013/14). Существует вероятность, что «ястребы» останутся без кубковой весны и в этом сезоне. В турнирной таблице Восточной конференции омский клуб идёт на втором месте только за счёт лидерства в дивизионе Чернышёва. У «Авангарда» сейчас 80 очков — это меньше, чем у «Автомобилиста», «Нефтехимика» и «Металлурга». Оставшиеся матчи — с прямыми конкурентами с Востока. После слухов о драках на корпоративе, «сливе» Скабелки «Авангард» уже ничем не удивит, даже вылетом из первой «восьмёрки».
«Салават» станет вторым на Востоке
Как раз уфимский клуб преследует «Авангард» в борьбе за лидерство в дивизионе. «Салават» всего в трёх очках, и если он обгонит омский клуб, то автоматически станет вторым в Восточной конференции. А ведь ещё в ноябре многие склонялись к тому, что Уфа вообще останется без
ЦСКА обгонит СКА
Когда петербургские «армейцы» одержали на старте сезона 20 подряд побед, казалось, что чемпионат можно заканчивать. СКА действительно чертовски хорош на протяжении всего сезона. Однако побеждать вечно нельзя. По два раза в сезоне команда Знарка уступила «Сочи» и минскому «Динамо», всего же у лидера семь поражений за 50 матчей. Но ЦСКА всё это время преследовал принципиального соперника из Петербурга. Сейчас между командами всего восемь очков. Только у подопечных Никитина календарь
Московское «Динамо» — впервые без
С очень большой долей вероятности двукратный обладатель Кубка Гагарина в этом сезоне впервые в истории КХЛ останется за пределами кубковой «восьмёрки». Сейчас «Динамо» на девятом месте с 72-я очками, сыграв на матч больше, чем основные конкуренты «Спартак» и «Северсталь». Впереди два матча с
«Торпедо» вылетит из первой «восьмёрки»
На протяжении всего сезона мы отмечаем, какие непредсказуемые результаты могут быть на Востоке. Но и в Западной конференции далеко не всё решено. Так, нижегородский клуб сейчас идёт на пятом месте и вроде бы может чувствовать себя спокойно. Не
«Адмирал» займёт последнее место на Востоке
В прошлом сезоне «моряки» устроили красивую битву с «Авангардом» в первом раунде
«Ак Барс» потеряет лидерство на Востоке
Ничего ещё не решено с победителем Восточной конференции. Практически всю «регулярку» лидировал «Ак Барс», но уйти в отрыв казанскому клубу так и не удалось. Сейчас на пятки команде Билялетдинова наступает «Автомобилист». В этом сезоне у Крикунова собралась отличная команда, да и сам тренер, который вроде бы намерен весной уйти на пенсию, чувствует себя прекрасно и ведёт коллектив к победам. Одно очко — мизерный разрыв, так что интрига может жить вплоть до последнего матча. Проанализируем календарь обеих команд. «Ак Барсу» осталось сыграть дома с «Йокеритом», «Слованом», «Витязем», ЦСКА и «Торпедо», а на выезде с «Салаватом». Соперники «Автомобилиста»: «Сибирь» и «Барыс» (дважды), «Трактор» и «Югра». Сложно