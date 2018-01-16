«Салават» окажется выше «Ак Барса»? Каких сюрпризов ждать на финише

Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат КХЛ вступает в решающую стадию, почти всем клубам осталось провести по шесть матчей. Стоит учесть, что с 28 января по 26 февраля турнир будет прерван из-за паузы на Олимпийские игры, а это значит, что в ближайшие недели нас ждёт всё самое интересное. Какие же могут случиться сенсации на финише «регулярки»?

«Авангард» не попадёт в плей-офф

За десятилетнюю историю КХЛ лишь раз омский клуб оставался вне розыгрыша Кубка Гагарина (сезон-2013/14). Существует вероятность, что «ястребы» останутся без кубковой весны и в этом сезоне. В турнирной таблице Восточной конференции омский клуб идёт на втором месте только за счёт лидерства в дивизионе Чернышёва. У «Авангарда» сейчас 80 очков — это меньше, чем у «Автомобилиста», «Нефтехимика» и «Металлурга». Оставшиеся матчи — с прямыми конкурентами с Востока. После слухов о драках на корпоративе, «сливе» Скабелки «Авангард» уже ничем не удивит, даже вылетом из первой «восьмёрки».

«Салават» станет вторым на Востоке

Как раз уфимский клуб преследует «Авангард» в борьбе за лидерство в дивизионе. «Салават» всего в трёх очках, и если он обгонит омский клуб, то автоматически станет вторым в Восточной конференции. А ведь ещё в ноябре многие склонялись к тому, что Уфа вообще останется без плей-офф. Эркку Вестерлунда же много раз списывали со счетов и отправляли в отставку. Что же произошло с «СЮ»? Переломным моментом стало первое «зелёное дерби» сезона, в котором уфимская команда обыграла «Ак Барс». За несколько дней до этого Захар Арзамасцев разоткровенничался с болельщиками и выразил недовольство тренером. С тех пор «Салават» заиграл. Иногда конфликты могут пойти на пользу коллективу!

ЦСКА обгонит СКА

Когда петербургские «армейцы» одержали на старте сезона 20 подряд побед, казалось, что чемпионат можно заканчивать. СКА действительно чертовски хорош на протяжении всего сезона. Однако побеждать вечно нельзя. По два раза в сезоне команда Знарка уступила «Сочи» и минскому «Динамо», всего же у лидера семь поражений за 50 матчей. Но ЦСКА всё это время преследовал принципиального соперника из Петербурга. Сейчас между командами всего восемь очков. Только у подопечных Никитина календарь всё-таки чуть сложнее — игры на выезде с «Нефтехимиком», «Ак Барсом», «Локомотивом». У СКА же соперники слабее — «Амур», «Адмирал», «Спартак».

Московское «Динамо» — впервые без плей-офф

С очень большой долей вероятности двукратный обладатель Кубка Гагарина в этом сезоне впервые в истории КХЛ останется за пределами кубковой «восьмёрки». Сейчас «Динамо» на девятом месте с 72-я очками, сыграв на матч больше, чем основные конкуренты «Спартак» и «Северсталь». Впереди два матча с красно-белыми, в которых возможно всё и решится. Для КХЛ, наверное, будет даже лучше, если кто-то из пары «Спартак» — «Динамо» останется без плей-офф, иначе как команды будут делить арену в Парке Легенд в первом раунде?

«Торпедо» вылетит из первой «восьмёрки»

На протяжении всего сезона мы отмечаем, какие непредсказуемые результаты могут быть на Востоке. Но и в Западной конференции далеко не всё решено. Так, нижегородский клуб сейчас идёт на пятом месте и вроде бы может чувствовать себя спокойно. Не тут-то было! У «Торпедо» на два матча больше, чем у конкурентов, к тому же команда Скудры проиграла шесть матчей из семи последних. Нижегородцам осталось провести всего четыре матча, два из которых с «Северсталью», бьющуюся за плей-офф. После пауза на Олимпиаду «Торпедо» встретится с «Ак Барсом», а завершит чемпионат матчем с «Витязем». В общем, не самый лёгкий календарь!

«Адмирал» займёт последнее место на Востоке

В прошлом сезоне «моряки» устроили красивую битву с «Авангардом» в первом раунде плей-офф и чуть не одержали в ней верх. В этом году можно забыть о красивых битвах с участием «Адмирала». Новое руководство клуба перед дедлайном распустило всех лидеров, окончательно лишив команду всяких шансов на плей-офф. Вдобавок новому главному тренеру был предложен обычный трудовой договор, не предусматривающий компенсации в случае расторжения, а не контракт КХЛ. Андрей Разин, одержавший три подряд победы с составом уровня ВХЛ, отказался подписывать такое соглашение и покинул Владивосток. Не удивлюсь, если «Адмирал» проиграет все оставшиеся матчи сезона и может теоретически опуститься на последнюю строчку в таблице Востока. Но для этого «Ладе» и «Югре» нужно сотворить почти невероятное.

«Ак Барс» потеряет лидерство на Востоке