Вся правда о том, что происходит в «Адмирале»: интервью Андрея Разина

Прощай «Адмирал»! Совместная история с ХК «Адмирал» завершилась, толком не успев начаться. Всего 5 игр сыграно, 10 очков набрано с, мягко говоря, неоптимальный составом. Отличный результат. Мой любимый муж, ты очень талантливый хоккеист и тренер! Ты очень жесткий, требовательный, не терпящий халтуры наставник, но при этом ты ВИДИШЬ игру, живешь ею. Ты четко знаешь, что и как нужно сделать, чтобы победить! Кто-то из твоих подопечных тебя боготворит, кто-то ненавидит. В этом ты весь - среднего не дано! Но, как говорится, у всех гениев (не побоюсь этого слова) сложный характер! Я уверена, все победы у нас впереди! У тебя был свой хоккейный путь в качестве игрока, не менее выдающийся ждёт тебя в качестве тренера! А пока с нетерпением ждём дома! #АндрейРазин #ЧтоТыДелаешьСНамиХоккей

