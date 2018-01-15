Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Вся правда о том, что происходит в «Адмирале»: интервью Андрея Разина
Бывший наставник дальневосточного клуба, который вчера неожиданно покинул свой пост, рассказал об уходе из команды.
Бывший наставник дальневосточного клуба, который вчера неожиданно покинул свой пост, рассказал об уходе из команды.
СЛОВА СОШНИКОВА МЕНЯ РАЗОЧАРОВАЛИ
— Решение об уходе было принято не спонтанно, — заявил Разин. — Когда мы подписывали соглашение, то окончательно мы договорились о контракте 27 декабря, а первый разговор был за пять дней до этого. Принимая решение, я не раз все взвешивал и со всеми обсудил все детали, так что не скажу, что не знал, куда ехал. В клубе я сразу представил свои условия. Например, я был не согласен, чтобы генеральным менеджером стал Александр Селиванов, поэтому ему дали другую должность.
— Почему?
— Это внутрикомандные дела, которые я раскрывать не буду.
— Вас удивил пост вашей жены в Инстаграме, где она сообщила о вашем уходе и назвала гением?
— Я был приятно удивлен реакции своей супруги (улыбается) и реакции общественности на все происходящее.
— В руководстве «Адмирала» утверждают, что одной из причин ухода стали дальние перелеты дальневосточного клуба. На самом деле вас не устроило, что предложили подписать трудовой договор вместо контракта?
— Да. Это противоречит регламенту. Может, президент до конца его не понял или не знал об этом, когда мы согласовывали условия моего прихода. Вопрос надо задавать ему. Но в том, что сказал Сошников (генеральный директор — Прим. «СЭ»), честно говоря, и близко правдой и не пахнет. Мы тепло расстались с руководством «Адмирала». Я ни с кем не ругался, не ссорился. Даже никаких предпосылок говорить такие странные вещи не было. Первое, что попалось на глаза после восьмичасового перелета, — это ссылки на Инстаграм моей супруги и слова Сошникова. Второе меня очень разочаровало.
— Шведа Фредерика Стиллмана сняли с должности тоже как раз
— Я свечку не держал, но со слов свидетелей, такая же ситуация произошла с моим предшественником. Мне просто не хотелось попасть впросак.
ДНЕМ 27 ДЕКАБРЯ У НАС БЫЛО ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ ПЯТЕРКИ, ВЕЧЕРОМ — ПЯТЬ
— Как вы оцениваете кадровую политику «Адмирала» в последние месяцы?
— Ткачев, Налимов и Саюстов покинули клуб до моего прихода. Весь день 27 декабря был очень сложным. Днем на бумаге у меня было всего две с половиной пятерки. Мы до конца не знали, кто уйдет. В семь вечера заканчивался дедлайн. Если от нас уходили люди, то появлялись места. Мы подписывали людей про запас (улыбается). К концу дня мы собрали боеспособную команду из пяти звеньев. Даже есть конкуренция. Решили расстаться с Блумом, потом еще ушел Саболич — это супермастера по меркам КХЛ из тех, кто оставался во Владивостоке. Мы уговаривали их остаться, но держать ребят в наручниках я не хотел.
— Большинство новичков были уровня ВХЛ, и состав «Адмирала» напомнил «Кузню» и «Медвешчак» прошлых сезонов, хотя и с таким составом вы побеждали.
— Не согласен насчет сравнения с «Кузней». Я приглашал четырех хорошо знакомых хоккеистов. Один в пяти матчах забил два гола и две передачи, второй забросил две шайбы в четырех играх, третий защитник принес команде победу (речь, судя по всему, о Денисе Вихареве, Андрее Алексееве и Иване Глазкове — Прим. «СЭ»). Считаю, с выбором этих ребят мы угадали. На следующий год они вполне могут составить костяк команды.
— На Матче Звезд в Астане Александр Медведев допустил возможность объединения клубов, которые испытывают финансовые проблемы. Реально ли сосуществование «Адмирала» с «Амуром» в одной организации?
— Даже не представляю такой возможности. У каждого клуба есть своя аудитория. Если такое объединение произойдет, пострадают обычные болельщики. Сами игры между «Амуром» и «Адмиралом» превратились в настоящее дальневосточнее дерби, которого нельзя лишать наш хоккей. Тем более тройной выезд Хабаровск — Владивосток — Шанхай выглядит целостным турне по всему региону. Не думаю, что удаление одного города улучшит работоспособность игроков или серьезно сэкономит бюджеты клубов. На Дальнем Востоке хоккей развивается — в детской школе «Адмирала» хорошие условия для развития. В Хабаровске в одном возрасте занимаются больше 150 детей. У каждого клуба есть, куда развиваться, поэтому нельзя закрывать этот вид спорта в одном из городов.
ТЕПЕРЬ МОИ РЕБЯТА ИЗ «ВЫШКИ» ИГРАЮТ НЕПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ В
— Каковы дальнейшие планы — готовы возглавить другую команду или в отпуск с семьей?
— Конечно, нет. В любой момент готов рассмотреть любое предложение. В начале сезона не думал, что полечу на Дальний Восток. Я действительно соскучился по работе, мне было приятно вновь окунуться во всю эту атмосферу.
— Пока звонков о работе не поступало?
— Нет. Прошли всего сутки. Не думаю, что так быстро может
— Удивлены высокой конкуренции на «Востоке» в этом сезоне?
— Нисколько. Почти все команды за исключением флагманов нашего хоккея — примерно одного уровня. Все зависит от нюансов. Восточная конференция сейчас очень ровная, и каждая команда действительно может одолеть любого соперника. Показателен пример «Амур», который борется до конца и показывает очень хороший хоккей.
— Что скажете о прогрессе «Автомобилиста», который вы раньше тренировали, под руководством Владимира Крикунова?
— Сейчас это совсем другая организация и команда. Рад, что ребята, которых я взял из Высшей лиги, играют далеко не последнюю роль в этом
— До Олимпиады в Корее — меньше месяца. Сборная России завоюет золото?
— Думаю, нам это по силам. Учитывая составы канадцев и других соперников, их вполне реально одолеть. Хочется, чтобы побыстрей закрыли все политические вопросы, и команда спокойно готовилась к Олимпийским играм.