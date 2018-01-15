Вся правда о том, что происходит в «Адмирале»: интервью Андрея Разина

СЛОВА СОШНИКОВА МЕНЯ РАЗОЧАРОВАЛИ

— Решение об уходе было принято не спонтанно, — заявил Разин. — Когда мы подписывали соглашение, то окончательно мы договорились о контракте 27 декабря, а первый разговор был за пять дней до этого. Принимая решение, я не раз все взвешивал и со всеми обсудил все детали, так что не скажу, что не знал, куда ехал. В клубе я сразу представил свои условия. Например, я был не согласен, чтобы генеральным менеджером стал Александр Селиванов, поэтому ему дали другую должность.

— Почему?

— Это внутрикомандные дела, которые я раскрывать не буду.

— Вас удивил пост вашей жены в Инстаграме, где она сообщила о вашем уходе и назвала гением?

— Я был приятно удивлен реакции своей супруги (улыбается) и реакции общественности на все происходящее.

— В руководстве «Адмирала» утверждают, что одной из причин ухода стали дальние перелеты дальневосточного клуба. На самом деле вас не устроило, что предложили подписать трудовой договор вместо контракта?

— Да. Это противоречит регламенту. Может, президент до конца его не понял или не знал об этом, когда мы согласовывали условия моего прихода. Вопрос надо задавать ему. Но в том, что сказал Сошников (генеральный директор — Прим. «СЭ»), честно говоря, и близко правдой и не пахнет. Мы тепло расстались с руководством «Адмирала». Я ни с кем не ругался, не ссорился. Даже никаких предпосылок говорить такие странные вещи не было. Первое, что попалось на глаза после восьмичасового перелета, — это ссылки на Инстаграм моей супруги и слова Сошникова. Второе меня очень разочаровало.

— Шведа Фредерика Стиллмана сняли с должности тоже как раз из-за «трудового договора»?

— Я свечку не держал, но со слов свидетелей, такая же ситуация произошла с моим предшественником. Мне просто не хотелось попасть впросак.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd5p-k1l4XJ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd5p-k1l4XJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Прощай «Адмирал»! Совместная история с ХК «Адмирал» завершилась, толком не успев начаться. Всего 5 игр сыграно, 10 очков набрано с, мягко говоря, неоптимальный составом. Отличный результат. Мой любимый муж, ты очень талантливый хоккеист и тренер! Ты очень жесткий, требовательный, не терпящий халтуры наставник, но при этом ты ВИДИШЬ игру, живешь ею. Ты четко знаешь, что и как нужно сделать, чтобы победить! Кто-то из твоих подопечных тебя боготворит, кто-то ненавидит. В этом ты весь - среднего не дано! Но, как говорится, у всех гениев (не побоюсь этого слова) сложный характер! Я уверена, все победы у нас впереди! У тебя был свой хоккейный путь в качестве игрока, не менее выдающийся ждёт тебя в качестве тренера! А пока с нетерпением ждём дома! #АндрейРазин #ЧтоТыДелаешьСНамиХоккей</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/tatiana_razina/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tatyana Razina</a> (@tatiana_razina) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-13T19:10:12+00:00">Jan 13, 2018 at 11:10am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ДНЕМ 27 ДЕКАБРЯ У НАС БЫЛО ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ ПЯТЕРКИ, ВЕЧЕРОМ — ПЯТЬ

— Как вы оцениваете кадровую политику «Адмирала» в последние месяцы?

— Ткачев, Налимов и Саюстов покинули клуб до моего прихода. Весь день 27 декабря был очень сложным. Днем на бумаге у меня было всего две с половиной пятерки. Мы до конца не знали, кто уйдет. В семь вечера заканчивался дедлайн. Если от нас уходили люди, то появлялись места. Мы подписывали людей про запас (улыбается). К концу дня мы собрали боеспособную команду из пяти звеньев. Даже есть конкуренция. Решили расстаться с Блумом, потом еще ушел Саболич — это супермастера по меркам КХЛ из тех, кто оставался во Владивостоке. Мы уговаривали их остаться, но держать ребят в наручниках я не хотел.

— Большинство новичков были уровня ВХЛ, и состав «Адмирала» напомнил «Кузню» и «Медвешчак» прошлых сезонов, хотя и с таким составом вы побеждали.

— Не согласен насчет сравнения с «Кузней». Я приглашал четырех хорошо знакомых хоккеистов. Один в пяти матчах забил два гола и две передачи, второй забросил две шайбы в четырех играх, третий защитник принес команде победу (речь, судя по всему, о Денисе Вихареве, Андрее Алексееве и Иване Глазкове — Прим. «СЭ»). Считаю, с выбором этих ребят мы угадали. На следующий год они вполне могут составить костяк команды.

— На Матче Звезд в Астане Александр Медведев допустил возможность объединения клубов, которые испытывают финансовые проблемы. Реально ли сосуществование «Адмирала» с «Амуром» в одной организации?

— Даже не представляю такой возможности. У каждого клуба есть своя аудитория. Если такое объединение произойдет, пострадают обычные болельщики. Сами игры между «Амуром» и «Адмиралом» превратились в настоящее дальневосточнее дерби, которого нельзя лишать наш хоккей. Тем более тройной выезд Хабаровск — Владивосток — Шанхай выглядит целостным турне по всему региону. Не думаю, что удаление одного города улучшит работоспособность игроков или серьезно сэкономит бюджеты клубов. На Дальнем Востоке хоккей развивается — в детской школе «Адмирала» хорошие условия для развития. В Хабаровске в одном возрасте занимаются больше 150 детей. У каждого клуба есть, куда развиваться, поэтому нельзя закрывать этот вид спорта в одном из городов.

ТЕПЕРЬ МОИ РЕБЯТА ИЗ «ВЫШКИ» ИГРАЮТ НЕПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ В КЛУБЕ-ОЛИГАРХЕ

— Каковы дальнейшие планы — готовы возглавить другую команду или в отпуск с семьей?

— Конечно, нет. В любой момент готов рассмотреть любое предложение. В начале сезона не думал, что полечу на Дальний Восток. Я действительно соскучился по работе, мне было приятно вновь окунуться во всю эту атмосферу.

— Пока звонков о работе не поступало?

— Нет. Прошли всего сутки. Не думаю, что так быстро может что-то произойти.

— Удивлены высокой конкуренции на «Востоке» в этом сезоне?

— Нисколько. Почти все команды за исключением флагманов нашего хоккея — примерно одного уровня. Все зависит от нюансов. Восточная конференция сейчас очень ровная, и каждая команда действительно может одолеть любого соперника. Показателен пример «Амур», который борется до конца и показывает очень хороший хоккей.

— Что скажете о прогрессе «Автомобилиста», который вы раньше тренировали, под руководством Владимира Крикунова?

— Сейчас это совсем другая организация и команда. Рад, что ребята, которых я взял из Высшей лиги, играют далеко не последнюю роль в этом клубе-олигархе (улыбается).

— До Олимпиады в Корее — меньше месяца. Сборная России завоюет золото?