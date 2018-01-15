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18:13 (мск), источник: ТАСС

Медведев считает, что нельзя лишать Череповец, Тольятти, Хабаровск, Владивосток команд КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев объяснил идею объединения клубов тем, что нельзя оставлять без большого хоккея такие города, как Череповец, Тольятти, Хабаровск и Владивосток. Об этом он рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее он сообщил, что лига разрабатывает концепцию, при которой в следующем сезоне ни один из представленных в КХЛ городов не лишился бы хоккея высокого уровня.

«Я сознательно предложил объединить клубы, так как считаю, что нельзя лишать клубов КХЛ Череповец, Тольятти, Хабаровск и Владивосток. После того, как они получили удовольствие от игры, нельзя говорить, что теперь им предстоит выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Новокузнецкий “Металлург” перешел в ВХЛ, а местная молодежь начала перебираться в другие города. Для Новокузнецка это плохо», — сказал Медведев.

Позже президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация о возможном объединении ряда клубов является не более чем домыслами.

«Мы виделись с Чернышенко и договорились, что будем это обсуждать. Понятно, что есть организационные проблемы, но когда у города будет выбор либо потерять команду КХЛ, либо с кем-то скооперироваться — посмотрим, какой будет реакция», — добавил Медведев.

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