Медведев считает, что нельзя лишать Череповец, Тольятти, Хабаровск, Владивосток команд КХЛ

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Ранее он сообщил, что лига разрабатывает концепцию, при которой в следующем сезоне ни один из представленных в КХЛ городов не лишился бы хоккея высокого уровня.

«Я сознательно предложил объединить клубы, так как считаю, что нельзя лишать клубов КХЛ Череповец, Тольятти, Хабаровск и Владивосток. После того, как они получили удовольствие от игры, нельзя говорить, что теперь им предстоит выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Новокузнецкий “Металлург” перешел в ВХЛ, а местная молодежь начала перебираться в другие города. Для Новокузнецка это плохо», — сказал Медведев.

Позже президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация о возможном объединении ряда клубов является не более чем домыслами.