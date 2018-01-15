Медведев считает, что нельзя лишать Череповец, Тольятти, Хабаровск, Владивосток команд КХЛ

Ранее он сообщил, что лига разрабатывает концепцию, при которой в следующем сезоне ни один из представленных в КХЛ городов не лишился бы хоккея высокого уровня.
«Я сознательно предложил объединить клубы, так как считаю, что нельзя лишать клубов КХЛ Череповец, Тольятти, Хабаровск и Владивосток. После того, как они получили удовольствие от игры, нельзя говорить, что теперь им предстоит выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Новокузнецкий “Металлург” перешел в ВХЛ, а местная молодежь начала перебираться в другие города. Для Новокузнецка это плохо», — сказал Медведев.
Позже президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация о возможном объединении ряда клубов является не более чем домыслами.
«Мы виделись с Чернышенко и договорились, что будем это обсуждать. Понятно, что есть организационные проблемы, но когда у города будет выбор либо потерять команду КХЛ, либо с