Хенрик Карлссон: Фаворит Пхёнчхана? Россия!

Источник: Советский спорт

На Матче звезд КХЛ он встретился с Бесценным болельщиком команды из Астаны 2017 года Денисом Салухутдиновым.

Вратарь-гренадер, с недавних пор получивший казахстанское гражданство, во время Матча звезд КХЛ ответил на вопросы журналистов и Бесценного болельщика.

— Хенрик, как вы, швед, решились поменять хоккейное гражданство и теперь собираетесь выступать за сборную Казахстана?

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— В Швеции мое решение показалось странным, даже немного безумным. Но мне нравится в Астане. Здесь протрясающие болельщики. Почему нет? Перед сборной Казахстана поставлена задача вернуться в группу «А». В апреле будем решать ее на чемпионате мира в Венгрии. Буду рад помочь своей новой команде.

— А как же сборная Швеции? Ведь недавно ее главный тренер Рикард Гронборг заявил, что видел вас в олимпийской заявке третьим номером. Неужели так просто можно отказаться от шанса сыграть в Пхёнчхане?

— Я давно вел переговоры с казахстанской стороной, а о словах тренера сборной Швеции услышал недавно. К тому времени решение было принято. Остается надеяться, что и со сборной Казахстана я когда-нибудь сыграю на Олимпиаде.

— Ваш контракт с «Барысом» заканчивается…

— В следующем сезоне. О новом соглашении переговоров не было.

— Казахский язык учите?

— Что вы. У нас никто не говорит на казахском. Я понимаю некоторые русские слова. Но рядом англоязычные парни — Доус, Вей, Далльман, Фрэттин… Они всегда помогут, подскажут.

— Как вам новая столица Казахстана?

— Очень красивый современный город. Раньше я не мог найти его на карте. Увиденное превзошло все ожидания.

— А местная кухня?

— Там очень много мяса, я же почти вегетарианец, предпочитаю рыбу. Ее здесь вкусно готовят. Никаких проблем.

— А 30-градусные морозы легко переносите?

— Морозами меня не испугать. В Хельсинки, где я играл за «Йокерит», зимы тоже холодные. Не бывает плохой погоды, есть плохая одежда.

— Недавно легенда хоккея Игорь Ларионов, побывав в Москве на матче «Барыса», признался, что несмотря на поражение, лучшими на площадке были ваши канадцы — Доус, Вей и Ко…

— Я ценю мнение такого авторитетного в хоккее человека, как Ларионов, но по мне лучший игрок лиги Ковальчук.

— Ваш прогноз: кто завоюет Кубок Гагарина?

— Главный фаворит — СКА. Конкуренцию ему могут составить ЦСКА на Западе и «Ак Барс» на Востоке. Это сильные и организованные команды.

— Последний и, пожалуй, самый главный для болельщиков вопрос — кому достанется золото Олимпиады в Пхёнчхане?