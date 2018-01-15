9 россиян, сменивших в этом сезоне НХЛ на КХЛ. Что они показали?

Источник: РИА "Новости"

Андрей Марков («Ак Барс»)

Почему приехал в КХЛ: Марков уехал в НХЛ в далёком 2000 году из московского «Динамо» для того, чтобы стать легендой «Монреаля». Генерал провёл в «Канадиенс» 16 сезонов и совсем немного не дотянул до 1000 матчей в лучшей лиге мира. Прошлым летом у Маркова закончился очередной контракт с «Монреалем», а переговоры о новом соглашении неожиданно застопорились. Боссы клуба были не прочь и дальше видеть стареющую звезду в команде, но за гораздо меньшие деньги, а Марков настаивал на довольно высокой зарплате. В результате «Монреаль» и один из лучших защитников в его истории не смогли договориться, и Андрей Марков, спустя 17 лет, вернулся в Россию, в «Ак Барс». К тому тренеру, из-под чьего крыла молодой защитник в 2000 году отправился покорять НХЛ.

Что из этого получилось: Марков сразу же стал ведущим защитником казанского клуба, незаменимым игроком при розыгрыше большинства. В каких-то моментах опытному защитнику не хватает скорости, но в позиционной игре и видении площадки он по-прежнему великолепен. В 49 матчах за «Ак Барс» набрал 26 (4+22) очков, Зинэтула Билялетдинов очень рассчитывает на харизму и огромный опыт Маркова в играх плей-офф.

Александр Бурмистров («Ак Барс»)

Почему приехал в КХЛ: для воспитанника казанского хоккея это возвращение на родину стало уже третьим в карьере. В очередной раз покорять НХЛ Бурмистров поехал после «серебряного» для «Ак Барса» сезона-2014/15, и казалось, что в этот раз у техничного форварда должно всё получиться. Но ни в «Виннипеге», ни в «Аризоне», ни в «Ванкувере» Бурмистров не заработал постоянного места в основе, да и статистика Александра не впечатляла. Нынешний чемпионат Бурмистров начал в составе «косаток», но большую часть времени проводил в запасе и имел маленький айс-тайм. Перед дедлайном КХЛ Бурмистров решил плюнуть на всё, объявил о завершении карьеры в НХЛ и вернулся в Россию в родную команду.

Что из этого получилось: Бурмистров успел провести за «Ак Барс» всего четыре игры и пока больше разочаровывает. Всего 2 (0+2) очка, отрицательный показатель полезности, а в недавней встрече с «Северсталью» и вовсе заработал «-4».

Никита Трямкин («Автомобилист»)

Почему приехал в КХЛ: габаритный защитник из Екатеринбурга уехал в НХЛ, став лидером обороны «Автомобилиста», и казалось, что у созревшего для большого хоккея игрока всё получится за океаном. Однако Трямкин, проведя всего один полноценный чемпионат за «Ванкувер», перед этим сезоном решил вернуться на родину. Сам Никита говорил, что, перебравшись в НХЛ, он всё равно не получил того, чего хотел, да и категорическое нежелание защитника набирать форму через игру в фарм-клубе также сыграло свою роль. Трямкин хотел всего и сразу, но «Ванкувер» не предоставил хоккеисту полный карт-бланш, и Никита вернулся в Екатеринбург.

Что из этого получилось: в родной команде Трямкин проводит блестящий сезон и в качестве ассистента капитана ведёт «Автомобилист» на самый верх Востока. В 46 матчах у Никиты 25 (9+16) очков, показатель полезности «+17», а также несколько дисциплинарных штрафов за излишне эмоциональное поведение. Трямкин — не только лидер команды по результативным баллам, но и настоящая душа коллектива.

Алексей Марченко (ЦСКА)

Почему приехал в КХЛ: Марченко провёл за океаном четыре сезона, но за всё это время россиянин так и не смог закрепиться в основе «Детройта». Каждый год сопровождался ссылками в фарм-клуб, а в прошлом чемпионате «красные крылья» обменяли своего защитника в «Торонто». В составе «Мэйпл Лифс» у Марченко также ничего не вышло, и летом Алексей решил вернуться в ЦСКА, тем более что у «армейцев» был предметный интерес к игроку, выступавшему за них с юношеских лет и до отъезда за океан.

Что из этого получилось: на фоне Никиты Нестерова и Михаила Григоренко, также вернувшихся из-за океана, Марченко в ЦСКА выглядит скромно и незаметно. Впрочем, Алексей играет довольно надёжно, имеет положительный показатель полезности «+10» и очень мало ошибается.

Никита Нестеров (ЦСКА)

Почему приехал в КХЛ: челябинец, уехавший за океан после прорыва в сезоне-2012/13, за четыре сезона так и не смог закрепиться в НХЛ. Ни в «Тампе», где в это же время завоёвывали места в составе Никита Кучеров и Владислав Наместников, ни затем в «Монреале», в котором Нестерову не помогло наличие соотечественников Радулова, Маркова и Емелина. Прошлым летом Никита не стал дожидаться нового вызова в НХЛ и подписал контракт с ЦСКА.

Что из этого получилось: стал ключевым игроком «армейской» обороны. В 39 матчах Нестеров набрал 19 (3+16) очков, регулярно вызывается в сборную России и имеет неплохие шансы поехать на Олимпиаду.

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Почему приехал в КХЛ: в своё время Михаил Григоренко подавал большие надежды, был лидером молодёжной сборной страны и выбирался на драфте НХЛ под высоким 12-м номером. Возможно, Григоренко не повезло с командой, или были другие причины, но Михаил так и не смог закрепиться в «Баффало» и вывести этот клуб на новый уровень. Затем был обмен в такой же депрессивный «Колорадо», Михаил отыграл в Денвере два далеко не самых успешных сезона и принял решение вернуться домой.

Что из этого получилось: в России Григоренко не превратился в супербомбардира, но здесь Михаил явно чувствует себя комфортнее, чем за океаном. В 42 матчах на его счету 23 (10+13) очка за клуб, где он является ролевым форвардом, а также Григоренко несколько раз вызывался на этапы Евротура, и в одном из матчей даже оформил хет-трик за национальную команду.

Роман Любимов (ЦСКА)

Почему приехал в КХЛ: после позапрошлого сезона, в котором Любимову удалось выстрелить за ЦСКА в плей-офф и на чемпионате мира в составе сборной, Роман отправился в НХЛ, хотя не был никем задрафтован. Контракт Любимову предложила «Филадельфия», но вряд ли Рон Хекстолл сейчас назовёт это приобретение в числе удачных для клуба. Всего 6 (4+2) очка в 47 матчах за «Флайерс», и Любимову ничего не оставалось, как вернуться летом в ЦСКА.

Что из этого получилось: в практически родном клубе Любимов после возвращения не блещет, часто попадает в ротацию, и уже не является кандидатом в главную сборную страны. В 35 матчах у Романа 11 (5+6) очков, и это не так плохо для форварда четвёртого звена, но соответствуют ли эти цифры амбициям Любимова?

Сергей Калинин (СКА)

Почему приехал в КХЛ: после профессионального роста в составе «Авангарда» Сергей Калинин решил попробовать свои силы за океаном. Контракт нападающему предложил «Нью-Джерси», и в первом сезоне Калинину удалось закрепиться в основном составе «Девилз». Казалось, что на следующий сезон от Сергея можно ждать прорыва, но вместо этого Калинин оказался в АХЛ, где и завершил прошлый сезон. Тем временем в России СКА выменял у «Авангарда» права на форварда и с подачи главного тренера Олега Знарка проявил неподдельный интерес к Калинину. Так Сергей променял скитания по Северной Америке на гарантированное место в составе базового клуба сборной.

Что из этого получилось: в Санкт-Петербурге Калинин явно чувствует себя в своей тарелке и уже проводит лучший сезон в карьере. В 45 матчах на его счету 27 (12+15) очков и один из лучших во всей лиге показателей полезности «+24». Кроме того, омич регулярно попадает в сборную страны, где также находится на первых ролях и имеет отличные шансы поехать в Пхёнчхан.

Вадим Шипачёв (СКА)

Почему приехал в КХЛ: тот случай, когда НХЛ не подошла хоккеисту ментально. Санта-Барбара с Вадимом Шипачёвым набила оскомину нашим читателям в октябре-ноябре, а потому особо повторяться нет смысла. Скажем лишь, что к началу сезона в НХЛ Вадим уже несколько раз пожалел, что променял сытую жизнь в СКА, но новые заокеанские горизонты, но в Санкт-Петербурге изначально выступили с жёсткой позицией относительно возвращения форварда в СКА и сборную России. Однако по просьбе Олега Знарка отношение к Шипачёву было пересмотрено, и он вернулся в КХЛ.