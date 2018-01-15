О хоккее тут никто не вспоминает. Игроки КХЛ — о Матче звезд

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НАЗАРОВ ШУТИЛ И ВЕСЕЛИЛСЯ

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров ходил до матча по коридору и, кажется, старался унять головную боль.

— Никаких поражений, никакого матча за третье место, — достаточно громко говорил он.

Через пять минут он вывел свою команду на раскатку.

За этим с удивлением наблюдали хоккеисты других конференций, которые разгуливали в гражданском, доводя до ужаса организаторов.

— Куда он? — удивился Владимир Ткачев из «Салавата Юлаева».

— Разминаться, — говорю.

— Во дают.

— Как и «Адмирал», — я-то все раздумывал о главном событии утра. — Тренера уже уволили.

— Тут я как раз не удивлен, — рассмеялся бывший хоккеист этого клуба. — Там все понятно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd20igUHnhS/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd20igUHnhS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Тренерский штаб «Нефтехимика» на фоне крутых штор.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> boogaard1975</a> (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-12T16:44:45+00:00">Янв 12, 2018 at 8:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Назарова проиграла в полуфинале, несмотря на раскатку и моральную подготовку.

— Ребята — в полном порядке, — говорил тренер, хотя я убеждал его, что это не так. — Нам просто не повезло. Но мы выиграем бронзу.

И выиграл. Тренер «Нефтехимика» шутил, смеялся, постоянно был на виду, фотографировался, давал самые смешные комментарии. Его коллег не было видно. Юкка Ялонен вообще исчез, а новый тренер «Барыса» проводил тренировку, и его команда бегала на льду в жилетах.

Но не за этим наблюдал Алексей Морозов. Он следил за игрой команд КХЛ.

— Вы-то как вчера сыграли ветеранами? — уточняю.

— Вничью, — отозвался Морозов. — Но самое смешное, что если мы играли ветеранами, то звезды казахстанского хоккея выставили парней из «Барыса». Дамир Рыспаев играл.

— Подрался?

— Нет, но они как побежали, как побежали. А мы встали. Сил-то нет.

— У кого? — поразился я. — У вас, у Максима Афиногенова из «Витязя»?

— Так Максим был один, — спорил Морозов. — А я, например, если катаюсь один раз в месяц, то уже хорошо. Времени нет. Да и желания.

½ финала

Дивизион Харламова — Дивизион Тарасова — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:1). Голы: Козун — 1, 1:57 — 0:1. Ткачев — 1 (Щехура), 7:59 — 1:1. Мозякин — 1 (Варфоломеев, Трямкин), 9:59 — 2:1. Нестеров — 1 (Кагарлицкий, Козун), 14:26 — 2:2. Ткачев — 2 (Секстон, Геноуэй), 17:10 — 3:2. Козун — 2 (Кагарлицкий, Капризов), 19:43 — 3:3. Победный буллит: Кагарлицкий. Вратари: Гарипов — Сорокин (18:35 — 19:43). Броски: 22 (12+10) — 18 (7+11).

Дивизион Чернышева — Дивизион Боброва — 6:5 Б (2:1, 3:4, 1:0). Голы: Даллмэн — 2 (Доус, Вей), 4:35 — 1:0. Гусев — 1 (Ковальчук, Запольски), 8:16 — 1:1. Медведев — 2 (Умарк), 9:30 — 2:1. Ковальчук — 3 (Леписто, Волошин), 11:05 — 2:2. Коробкин — 1 (Мартынов, Умарк), 12:12 — 3:2. Бойчак — 1 (Херсли), 14:05 — 3:3. Гусев — 2 (Ковальчук, Леписто), 15:47 — 3:4. Ткачев — 1 (Бывальцев), 16:08 — 4:4. Медведев — 3 (Доус, Мартынов), 18:58 — 5:4. Гусев — 3 (Граньяни, Индрашис), 19:50 — 5:5. Нереализованный буллит: Гусев (Дивизион Боброва), 19:43. Победный буллит: Ткачев. Вратари: Хелльберг (Красиков, 10:00) — Запольски (Шестеркин, 10:00, 19:43 — 19:50). Броски: 16 (8+8) — 17 (7+10).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd8GgQTHxUV/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd8GgQTHxUV/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Исторический момент. Я только что поговорил с Алексеем Береглазовым и ищу в гугле, где в Астане можно перекусить.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> boogaard1975</a> (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-14T17:57:56+00:00">Янв 14, 2018 at 9:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

МОЗЯКИН РАСТАЯЛ. НА МГНОВЕНИЕ

В этот раз никаких проблем с коммуникацией не было. В раздевалки пускали сразу после игр, так что Сергей Мозякин дал еще несколько интервью. Отыгрались мы на нем за все годы тишины.

— Знаю, что у вас была мечта сыграть в одной команде с сыном, — вспомнил я. — Насколько это близко к исполнению?

— Близко, — растаял Сергей. — Насколько? В следующем году он уже будет заявлен в МХЛ.

— За какую команду? — я попытался поймать игрока. Контракт-то у него заканчивается.

— Пока за «Металлург», — ответил он.

Тайн не раскрыл и довольно нервно отреагировал на то, что мы постарались узнать, в каком именно клубе он играет.

Никита Трямкин в матче за третье место забил издалека в пустые ворота и гордился собой.

— Недавно я так попал в игре против «Югры»! — радовался он. — А на каком месте «Ванкувер»?

Я смутился. Без него канадский клуб вне зоны плей-офф. Да и с ним был там же.

— Николая Голдобина… — начал я.

— Да знаю, — прервал меня защитник. — Я как только об этом узнал, сразу удалил приложение клуба из телефона.

— Так он молодой, а играет, как пожилой.

— Э, хватит, — Трямкин не шел на компромисс. — Парень устал, а они сразу в фарм-клуб.

Нет, не вернется Никита за океан, даже если контракт закончится.

На трибунах в Астане все-таки были пустые места, ближе к началу игры билеты стали раздавать бесплатно, а, например, на Матче звезд МХЛ вообще убрали все турникеты и пускали всех желающих. Но народ не собирался.

— А ведь классный формат придумали, — Илья Сорокин тоже вышел прогуляться по коридору во время матча. — Это не тот случай, когда вратари все получают и ничего сделать не могут.

— Вы играли серьезно?

— Ну что значит серьезно? — задумался Илья. — Иногда после тренировок мы играем «пять на пять» в одной зоне. Там тоже никто никого не прессует сильно, но начинаешь заводиться, не хочется пропускать. Вот я все это почувствовал. Азарт появился.

— Надо вообще игры «три на три» сделать, — подошел рационализатор Андрей Назаров.

Игроки, которые были рядом, покивали, но когда главный тренер ушел, сказали, что идея так себе.

— Придется же сильно бегать, — шептались они.

— Но Матч звезд был на этот раз интересней, чем конкурс, — подвел итог Сорокин. — И не так затянуто.

За 3-е место.

Дивизион Харламова — Дивизион Боброва — 8:4 (3:2, 5:2). Голы: Береглазов — 1 (Трямкин), 1:04 — 1:0. Гераськин — 1 (Варфоломеев, Марков), 3:11 — 2:0. Ковальчук — 2, 4:27 — 2:1. Индрашис — 1 (Толванен), 5:54 — 2:2. Мозякин — 2 (Трямкин), 7:18 — 3:2. Мозякин — 3 (Трямкин), 11:13 — 4:2. Секстон — 1 (Береглазов), 11:38 — 5:2. Калинин — 1 (Граньяни, Гусев), 12:37 — 5:3. Варфоломеев — 1 (Береглазов, Гераськин), 15:49 — 6:3. Ковальчук — 3 (Леписто, Гусев), 17:03 — 6:4. Трямкин — 1 (п.в.), 19:10 — 7:4. Гераськин — 2 (п.в., Варфоломеев, Трямкин), 19:54 — 8:4. Вратари: Ежов — Запольски (Шестеркин, 10:00, 17:10). Броски: 19 (9+10) — 22 (9+13).

КРАСАВЧИК КОВАЛЬЧУК

Даже Илья Ковальчук разговаривал так много, как не говорил никогда. Дошло до того, что у него уже спрашивали совсем странное.

— Вы очень популярный человек? — подошел к нему журналист. — Наверное, сложно так жить? Всюду узнают. Или не всюду?

— Да я свободное время с детьми провожу, — напомнил Илья. — Редко где бываю. Но если выходим, то с пониманием отношусь к этому.

К нему подсела некая девушка с бейджиком «организатор», — которая точно не организатор. Мы все ее видели первый раз. Она взяла пять автографов, раз десять сфотографировалась, но все равно не отходила от Ильи.

— Как же такие красавчики рождаются-то! — от избытка чувств твердила она.

Я отошел к Никите Гусеву.

— Мне все понравилось, даже то, что мы сегодня на автобусе кружили возле арены 40 минут, — рассказывал он.

— Чего это вы?

— Никуда не пускали. Все зоны перекрыты, автобус не пускали к арене. Но это пустяки. Хорошего все равно больше.

— Противопожарная сигнализация, — говорю.

— Но это одна ночь, — смеялся Никита. — Я думал не выходить из номера, но она так орала, что невозможно было остаться в комнате. Обычно быстро останавливается, а тут просто нереальный шум. Внизу было спокойно.

Финал.

Дивизион Тарасова — Дивизион Чернышева — 5:4 (2:1, 3:3). Голы: Даллмэн — 2 (Ларсен), 0:16 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Капризов, Мозик), 0:32 — 1:1. Коваленко — 1 (Капризов, Кагарлицкий), 7:19 — 2:1. Мартынов — 1 (Медведев, Коробкин), 11:42 — 2:2. Коваленко — 2 (Козун), 13:13 — 3:2. Кагарлицкий — 2 (Капризов, Падакин), 13:59 — 4:2. Умарк — 1 (Ларсен, Даллмэн), 16:58 — 4:3. Капризов — 1 (Никулин, Крунвалль), 17:37 — 5:3. Медведев — 3 (Бывальцев, Ткачев), 18:30 — 5:4. Нереализованный буллит: Кагарлицкий (Дивизион Тарасова), 11:42. Вратари: Гудачек — Красиков (Хелльберг, 10:00, 19:10). Броски: 19 (8+11) — 16 (9+7).

Судьи: Гусев, Кулаков. 14 января. Астана. «Барыс-Арена». 11 500 зрителей.

ВЛАДИМИРЫ ТКАЧЕВЫ НАКОНЕЦ ПОДРУЖИЛИСЬ

Турнир выиграла команда Игоря Никитина — и главный тренер ЦСКА так и не расслабился до конца. В полуфинале, когда его команда проигрывала по ходу встречи, он вдруг занервничал и стал вести себя так, как в КХЛ.

Как вы можете понять, что Никитин на взводе? Легко. Он каждую секунду поворачивается в разные стороны. Не слишком сильно, но часто.

— Возможно, возможно, — согласился он. — В какой-то момент действительно было сложно.

— Вы бы хоть здесь отдыхали? — посоветовал я ему. — А то мы помним, что случилось с Дмитрием Квартальновым.

— Не могу, — развел он руками.

— Победа в Матче звезд — это даже сильней, чем победа в Кубке Гагарина, — говорю.

Никитин, на секунду подобревший, снова сжался в комок.

— Так шутить нельзя, — сказал он серьезно. — Это совсем другой турнир.

Ох, думаю, что я наделал-то.

— Но хоть Кирилл Капризов забил, — попытался я спасти положение.

— Вот это действительно хорошая новость.

Капризов в КХЛ не забивает 12 матчей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd7I10UHXRW/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd7I10UHXRW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">На стакане... Босиком... Шел второй день Матча звезд.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> boogaard1975</a> (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-14T08:59:07+00:00">Янв 14, 2018 at 12:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Никита Нестеров шел с медалью по коридору королем.

— Я же говорил, что мы выиграем? — спрашивал он у каждого встречного. — Слышали? Нет? Да я об этом сразу сказал. И мы выиграли. Медаль показать?

— Конечно, — я не стал его расстраивать.

— Вот она красивая, — раскрыл он коробку.

Никита радовался, как ребенок.

Журналистов возле него было немного. Все слушали Дмитрия Чернышенко, который заявил, что никто всерьез не рассматривает объединение клубов из разных регионов.

Ну хоть какие-то хорошие новости, а то совсем уже напугали.

В какой-то момент в раздевалках собирались хоккеисты из разных команд. Все брали друг у друга автографы, обнимались.

— Я сначала вообще не знал, как себя вести, — делился Игорь Гераськин, который стал лучшим на игре МХЛ. — Голову повернешь — Сергей Мозякин, посмотришь в другую сторону, а там…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd2r-pNnYZO/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd2r-pNnYZO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Владимир Ткачев и Эмиль Гарипов выясняют, кто это с ними, говорит из Уфы</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/boogaard1975/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> boogaard1975</a> (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-12T15:29:57+00:00">Янв 12, 2018 at 7:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы посмотрели в другую сторону и наткнулись на взгляд Эмиля Гарипова.

— Это вратарь «Ак Барса», — подсказал я.

— Да я-то знаю, — смутился Гераськин.

— Это восходящая звезда из «Северстали», — представил я его Гарипову.

— Запомню, — кивнул Эмиль. — Но я смотрел за ним на льду. Техника шикарная.

Гераськин зарделся.

— Самое главное, что мы тут вообще со всеми увиделись в неформально обстановке, — говорил Кирилл Капризов. — Расслабились. Тут про хоккей никто не вспоминает особо. Просто наслаждаемся временем.

И правда. Недалеко от него рядом сидели Павел Падакин и Илья Никулин, которые боролись за место в плей-офф. Мило общались оба Владимира Ткачева, хотя выступают в клубах, которые друг с другом особо не дружат.

Даже стужа на улице не портила настроение. Это был едва ли не первый подобный матч, когда было действительно все по-доброму.

Алексей ШЕВЧЕНКО