Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
О хоккее тут никто не вспоминает. Игроки КХЛ — о Матче звезд
Корреспондент «СЭ» побывал в Астане и выяснил, как хоккеисты могут получить удовольствие от участия в ежегодном шоу.
Корреспондент «СЭ» побывал в Астане и выяснил, как хоккеисты могут получить удовольствие от участия в ежегодном шоу.
НАЗАРОВ ШУТИЛ И ВЕСЕЛИЛСЯ
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров ходил до матча по коридору и, кажется, старался унять головную боль.
— Никаких поражений, никакого матча за третье место, — достаточно громко говорил он.
Через пять минут он вывел свою команду на раскатку.
За этим с удивлением наблюдали хоккеисты других конференций, которые разгуливали в гражданском, доводя до ужаса организаторов.
— Куда он? — удивился Владимир Ткачев из «Салавата Юлаева».
— Разминаться, — говорю.
— Во дают.
— Как и «Адмирал», —
— Тут я как раз не удивлен, — рассмеялся бывший хоккеист этого клуба. — Там все понятно.
Команда Назарова проиграла в полуфинале, несмотря на раскатку и моральную подготовку.
— Ребята — в полном порядке, — говорил тренер, хотя я убеждал его, что это не так. — Нам просто не повезло. Но мы выиграем бронзу.
И выиграл. Тренер «Нефтехимика» шутил, смеялся, постоянно был на виду, фотографировался, давал самые смешные комментарии. Его коллег не было видно. Юкка Ялонен вообще исчез, а новый тренер «Барыса» проводил тренировку, и его команда бегала на льду в жилетах.
Но не за этим наблюдал Алексей Морозов. Он следил за игрой команд КХЛ.
—
— Вничью, — отозвался Морозов. — Но самое смешное, что если мы играли ветеранами, то звезды казахстанского хоккея выставили парней из «Барыса». Дамир Рыспаев играл.
— Подрался?
— Нет, но они как побежали, как побежали. А мы встали.
— У кого? — поразился я. — У вас, у Максима Афиногенова из «Витязя»?
— Так Максим был один, — спорил Морозов. — А я, например, если катаюсь один раз в месяц, то уже хорошо. Времени нет. Да и желания.
½ финала
Дивизион Харламова — Дивизион Тарасова — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:1). Голы: Козун — 1, 1:57 — 0:1. Ткачев — 1 (Щехура), 7:59 — 1:1. Мозякин — 1 (Варфоломеев, Трямкин), 9:59 — 2:1. Нестеров — 1 (Кагарлицкий, Козун), 14:26 — 2:2. Ткачев — 2 (Секстон, Геноуэй), 17:10 — 3:2. Козун — 2 (Кагарлицкий, Капризов), 19:43 — 3:3. Победный буллит: Кагарлицкий. Вратари: Гарипов — Сорокин (18:35 — 19:43). Броски: 22 (12+10) — 18 (7+11).
Дивизион Чернышева — Дивизион Боброва — 6:5 Б (2:1, 3:4, 1:0). Голы: Даллмэн — 2 (Доус, Вей), 4:35 — 1:0. Гусев — 1 (Ковальчук, Запольски), 8:16 — 1:1. Медведев — 2 (Умарк), 9:30 — 2:1. Ковальчук — 3 (Леписто, Волошин), 11:05 — 2:2. Коробкин — 1 (Мартынов, Умарк), 12:12 — 3:2. Бойчак — 1 (Херсли), 14:05 — 3:3. Гусев — 2 (Ковальчук, Леписто), 15:47 — 3:4. Ткачев — 1 (Бывальцев), 16:08 — 4:4. Медведев — 3 (Доус, Мартынов), 18:58 — 5:4. Гусев — 3 (Граньяни, Индрашис), 19:50 — 5:5. Нереализованный буллит: Гусев (Дивизион Боброва), 19:43. Победный буллит: Ткачев. Вратари: Хелльберг (Красиков, 10:00) — Запольски (Шестеркин, 10:00, 19:43 — 19:50). Броски: 16 (8+8) — 17 (7+10).
МОЗЯКИН РАСТАЯЛ. НА МГНОВЕНИЕ
В этот раз никаких проблем с коммуникацией не было. В раздевалки пускали сразу после игр, так что Сергей Мозякин дал еще несколько интервью. Отыгрались мы на нем за все годы тишины.
— Знаю, что у вас была мечта сыграть в одной команде с сыном, — вспомнил я. — Насколько это близко к исполнению?
— Близко, — растаял Сергей. — Насколько? В следующем году он уже будет заявлен в МХЛ.
— За какую команду? — я попытался поймать игрока.
— Пока за «Металлург», — ответил он.
Тайн не раскрыл и довольно нервно отреагировал на то, что мы постарались узнать, в каком именно клубе он играет.
Никита Трямкин в матче за третье место забил издалека в пустые ворота и гордился собой.
— Недавно я так попал в игре против «Югры»! — радовался он. — А на каком месте «Ванкувер»?
Я смутился. Без него канадский клуб вне зоны
— Николая Голдобина… — начал я.
— Да знаю, — прервал меня защитник. — Я как только об этом узнал, сразу удалил приложение клуба из телефона.
— Так он молодой, а играет, как пожилой.
— Э, хватит, — Трямкин не шел на компромисс. — Парень устал, а они сразу в
Нет, не вернется Никита за океан, даже если контракт закончится.
На трибунах в Астане
— А ведь классный формат придумали, — Илья Сорокин тоже вышел прогуляться по коридору во время матча. — Это не тот случай, когда вратари все получают и ничего сделать не могут.
— Вы играли серьезно?
— Ну что значит серьезно? — задумался Илья. — Иногда после тренировок мы играем «пять на пять» в одной зоне. Там тоже никто никого не прессует сильно, но начинаешь заводиться, не хочется пропускать. Вот я все это почувствовал. Азарт появился.
— Надо вообще игры «три на три» сделать, — подошел рационализатор Андрей Назаров.
Игроки, которые были рядом, покивали, но когда главный тренер ушел, сказали, что идея так себе.
— Придется же сильно бегать, — шептались они.
— Но Матч звезд был на этот раз интересней, чем конкурс, — подвел итог Сорокин. — И не так затянуто.
За 3-е место.
Дивизион Харламова — Дивизион Боброва — 8:4 (3:2, 5:2). Голы: Береглазов — 1 (Трямкин), 1:04 — 1:0. Гераськин — 1 (Варфоломеев, Марков), 3:11 — 2:0. Ковальчук — 2, 4:27 — 2:1. Индрашис — 1 (Толванен), 5:54 — 2:2. Мозякин — 2 (Трямкин), 7:18 — 3:2. Мозякин — 3 (Трямкин), 11:13 — 4:2. Секстон — 1 (Береглазов), 11:38 — 5:2. Калинин — 1 (Граньяни, Гусев), 12:37 — 5:3. Варфоломеев — 1 (Береглазов, Гераськин), 15:49 — 6:3. Ковальчук — 3 (Леписто, Гусев), 17:03 — 6:4. Трямкин — 1 (п.в.), 19:10 — 7:4. Гераськин — 2 (п.в., Варфоломеев, Трямкин), 19:54 — 8:4. Вратари: Ежов — Запольски (Шестеркин, 10:00, 17:10). Броски: 19 (9+10) — 22 (9+13).
КРАСАВЧИК КОВАЛЬЧУК
Даже Илья Ковальчук разговаривал так много, как не говорил никогда. Дошло до того, что у него уже спрашивали совсем странное.
— Вы очень популярный человек? — подошел к нему журналист. — Наверное, сложно так жить? Всюду узнают. Или не всюду?
— Да я свободное время с детьми провожу, — напомнил Илья. — Редко где бываю. Но если выходим, то с пониманием отношусь к этому.
К нему подсела некая девушка с бейджиком «организатор», — которая точно не организатор. Мы все ее видели первый раз. Она взяла пять автографов, раз десять сфотографировалась, но все равно не отходила от Ильи.
— Как же такие красавчики
Я отошел к Никите Гусеву.
— Мне все понравилось, даже то, что мы сегодня на автобусе кружили возле арены 40 минут, — рассказывал он.
— Чего это вы?
— Никуда не пускали. Все зоны перекрыты, автобус не пускали к арене. Но это пустяки. Хорошего все равно больше.
— Противопожарная сигнализация, — говорю.
— Но это одна ночь, — смеялся Никита. — Я думал не выходить из номера, но она так орала, что невозможно было остаться в комнате. Обычно быстро останавливается, а тут просто нереальный шум. Внизу было спокойно.
Финал.
Дивизион Тарасова — Дивизион Чернышева — 5:4 (2:1, 3:3). Голы: Даллмэн — 2 (Ларсен), 0:16 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Капризов, Мозик), 0:32 — 1:1. Коваленко — 1 (Капризов, Кагарлицкий), 7:19 — 2:1. Мартынов — 1 (Медведев, Коробкин), 11:42 — 2:2. Коваленко — 2 (Козун), 13:13 — 3:2. Кагарлицкий — 2 (Капризов, Падакин), 13:59 — 4:2. Умарк — 1 (Ларсен, Даллмэн), 16:58 — 4:3. Капризов — 1 (Никулин, Крунвалль), 17:37 — 5:3. Медведев — 3 (Бывальцев, Ткачев), 18:30 — 5:4. Нереализованный буллит: Кагарлицкий (Дивизион Тарасова), 11:42. Вратари: Гудачек — Красиков (Хелльберг, 10:00, 19:10). Броски: 19 (8+11) — 16 (9+7).
Судьи: Гусев, Кулаков. 14 января. Астана. «Барыс-Арена». 11 500 зрителей.
ВЛАДИМИРЫ ТКАЧЕВЫ НАКОНЕЦ ПОДРУЖИЛИСЬ
Турнир выиграла команда Игоря Никитина — и главный тренер ЦСКА так и не расслабился до конца. В полуфинале, когда его команда проигрывала по ходу встречи, он вдруг занервничал и стал вести себя так, как в КХЛ.
Как вы можете понять, что Никитин на взводе? Легко. Он каждую секунду поворачивается в разные стороны. Не слишком сильно, но часто.
— Возможно, возможно, — согласился он. — В
— Вы бы хоть здесь отдыхали? — посоветовал я ему. — А то мы помним, что случилось с Дмитрием Квартальновым.
— Не могу, — развел он руками.
— Победа в Матче звезд — это даже сильней, чем победа в Кубке Гагарина, — говорю.
Никитин, на секунду подобревший, снова сжался в комок.
— Так шутить нельзя, — сказал он серьезно. — Это совсем другой турнир.
Ох, думаю, что я
— Но хоть Кирилл Капризов забил, — попытался я спасти положение.
— Вот это действительно хорошая новость.
Капризов в КХЛ не забивает 12 матчей.
Никита Нестеров шел с медалью по коридору королем.
— Я же говорил, что мы выиграем? — спрашивал он у каждого встречного. — Слышали? Нет? Да я об этом сразу сказал. И мы выиграли. Медаль показать?
— Конечно, — я не стал его расстраивать.
— Вот она красивая, — раскрыл он коробку.
Никита радовался, как ребенок.
Журналистов возле него было немного. Все слушали Дмитрия Чернышенко, который заявил, что никто всерьез не рассматривает объединение клубов из разных регионов.
Ну хоть
В
— Я сначала вообще не знал, как себя вести, — делился Игорь Гераськин, который стал лучшим на игре МХЛ. — Голову повернешь — Сергей Мозякин, посмотришь в другую сторону, а там…
Мы посмотрели в другую сторону и наткнулись на взгляд Эмиля Гарипова.
— Это вратарь «Ак Барса», — подсказал я.
— Да
— Это восходящая звезда из «Северстали», — представил я его Гарипову.
— Запомню, — кивнул Эмиль. — Но я смотрел за ним на льду. Техника шикарная.
Гераськин зарделся.
— Самое главное, что мы тут вообще со всеми увиделись в неформально обстановке, — говорил Кирилл Капризов. — Расслабились. Тут про хоккей никто не вспоминает особо. Просто наслаждаемся временем.
И правда. Недалеко от него рядом сидели Павел Падакин и Илья Никулин, которые боролись за место в
Даже стужа на улице не портила настроение. Это был едва ли не первый подобный матч, когда было действительно все
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Астаны