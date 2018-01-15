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01:44 (мск), источник: Sports.kz

Назаров: Я бы пригласил ещё больше звёзд — Киркорова, Баскова, Лопырёву

Главный тренер дивизиона Харламова Андрей Назаров поделился впечатлениями о прошедшей Неделе Звёзд Хоккея в Астане.

— Был рад присутствовать в Астане, это мой второй любимый город после Челябинска, родной, бабушка у меня здесь выросла, когда он был ещё Целиноградом. Шикарный город, шикарное мероприятие, всё прошло на высшем уровне.

— Как вам новый формат и что бы вам, может, хотелось добавить?

— Я бы пригласил ещё больше звёзд: Киркорова, Баскова, Лопырёву, всех бы сюда созвал. Потратили бы чуть больше денег, но было бы ещё веселее. Этот крутой хоккейный праздник можно сделать ещё масштабнее.

— Вы уже работали в Астане и знаете какая тут погода, и опять она показала характер.

— Знаете, по этому случаю у меня есть анекдот: в Астане красивые девушки, но худые, при сильном буране долетают до седьмого этажа.

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