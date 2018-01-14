Матч звезд КХЛ в Астане посетило 10 298 зрителей

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«Барыс-Арена» в столице Казахстана рассчитана на 11 626 зрителей. «В плане посещаемости разгонялись постепенно, но сегодня на матч пришло 10 298 зрителей», — сказал Чернышенко. Матч звезд в Астане стал четвертым в истории по посещаемости. Больше болельщиков посещали матчи в Минске в 2010 году (15 000), в Сочи в 2015-м (12 000) и в Риге в 2012-м (10 950).

Второй год подряд в главном матче хоккейной недели приняли участие лучшие игроки состоявшегося в четверг Матча звезд МХЛ: нападающий «Амурских Тигров» Герман Волошин (сборная дивизиона Боброва), нападающий «Локо» Николай Коваленко (команда дивизиона Тарасова), форвард «Алмаза» Игорь Гераськин (дивизион Харламова) и нападающий «Стальных Лис» Егор Коробкин (сборная дивизиона Чернышева). Чернышенко считает, что молодых хоккеистов ждет успешная карьера. «Формат с четырьмя дивизионами себя оправдал, игра всех держит в напряжении, — отметил Чернышенко. — Во время матча зажглись четыре новые звезды, две из них — Герасимов и Коваленко забросили по две шайбы, думаю, их ждет большой карьерный сдвиг».

Победителем Матча звезд стала сборная дивизиона Тарасова, обыгравшая в финале команду дивизиона Чернышева со счетом 5:4. В матче за третье место сборная дивизиона Харламова победила команду дивизиона Боброва (8:4).

Впервые на Матче звезд помощниками тренеров были девушки-телеведущие: Андрею Назарову помогала Мария Басс (дивизион Харламова), Юкке Ялонену — Мария Кларк (дивизион Боброва), Игорю Никитину — Софья Гудим (дивизион Тарасова), Галыму Мамбеталиеву — Дарья Миронова (дивизион Чернышева). Не все тренеры, которым было предложено возглавить команды на Матче звезд, смогли приехать в Астану: Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») и Олег Знарок (СКА) отказались по личным обстоятельствам, Андрей Скабелка расторг контракт с «Авангардом», тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд проходит медицинское обследование.