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15:15 (мск), источник: ТАСС

КХЛ объявит место проведения Матча звезд — 2019 в мае

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявит место проведения Матча звезд 2019 года в мае, одним из кандидатов является Хельсинки. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

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В этом году Матч звезд КХЛ прошел в Астане.

«Хельсинки является одним из кандидатов на проведение Матча всех звезд следующего года, но не стоит торопиться. Сейчас идет отборочный процесс, который чем-то похож на отбор кандидатов при выборе столицы Олимпийских игр. Мы используем те же самые технологии. Главный принцип отбора — это зрительская поддержка», — сказал Чернышенко.

«Мы не будем менять формат проведения Матча всех звезд, это будет неделя. Формат найден очень удачный. Думаю, что в мае объявим город», — добавил глава КХЛ.

В следующем году Матч звезд пройдет в 11-й раз. С 2009 по 2010 год в Матче звезд встречались команды иностранных и российских хоккеистов, с 2011 по 2016 год — сборные Востока и Запада. В 2017 году впервые был проведен мини-турнир между сборными дивизионов, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева. В этом году в Матче звезд победила команда дивизиона Тарасова.

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