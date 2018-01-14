КХЛ объявит место проведения Матча звезд — 2019 в мае

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В этом году Матч звезд КХЛ прошел в Астане.

«Хельсинки является одним из кандидатов на проведение Матча всех звезд следующего года, но не стоит торопиться. Сейчас идет отборочный процесс, который чем-то похож на отбор кандидатов при выборе столицы Олимпийских игр. Мы используем те же самые технологии. Главный принцип отбора — это зрительская поддержка», — сказал Чернышенко.

«Мы не будем менять формат проведения Матча всех звезд, это будет неделя. Формат найден очень удачный. Думаю, что в мае объявим город», — добавил глава КХЛ.