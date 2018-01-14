Команда дивизиона Харламова заняла третье место в Матче звезд КХЛ

В основное время команды играют между собой в формате «четыре на четыре», в случае ничейного результата в основное время проводится серия буллитов по три броска в каждые ворота. Мини-матчи длятся по два 10-минутных периода чистого игрового времени. Перерыв между полуфиналами — 10 минут.