Команды дивизионов Тарасова и Чернышева сыграют в финале Матча звезд КХЛ

В составе победителей отличились нападающий «Барыса» Кевин Даллмэн (5-я минута), защитник «Авангарда» Евгений Медведев (10, 18), нападающий клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные Лисы» Егор Коробкин (13), нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев (17). За сборную дивизиона шайбы забросили форварды СКА Никита Гусев (8, 16 и 20) и Илья Ковальчук (12), нападающий «Слована» Зак Бойчак (14), который реализовал и буллит. Представители команды дивизиона Чернышева в буллитной серии отличились дважды: шайбы забросили нападающий «Барыса» Найджел Доус и Ткачев.

В финале хоккеисты дивизиона Чернышева сыграют со сборной дивизиона Тарасова, которая победила команду Харламова по буллитам со счетом 4:3. Перед финалом пройдет матч за третье место.