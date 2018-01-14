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13:16 (мск), источник: ТАСС

Тренер Назаров: Формат «три на три» больше подошел бы Матчу звезд КХЛ

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Матчу звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) больше подошел бы формат, при котором в составе команд на льду выходило бы по три полевых игрока. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Нефтехимика» и дивизиона Харламова Андрей Назаров.

Команда дивизиона Харламова в полуфинале мини-турнира в рамках Матча звезд уступила соперникам из дивизиона Тарасова со счетом 3:4. Согласно правилам, команды играют между собой в формате «четыре на четыре».

«Получились неплохие 20 минут игры: первые пять минут они берегли себя, потом были атаки, и вратари неплохо сыграли. Я бы даже сделал формат «три на три». Если было бы так, то было бы интересней: было бы много атак «два в один», «один в ноль», — сказал Назаров.

Сборная дивизиона Харламова в субботу одержала победу в мастер-шоу. «Эйфории от вчерашней победы не было. Ребята горем не убиваются, они улыбаются, все понимают, что это шоу, где просто получают удовольствие. Победит сегодня тот, кому больше всех повезет, и самое основное — это участие здесь, порадоваться хоккею, порадовать болельщиков», — отметил он.

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