Тренер Назаров: Формат «три на три» больше подошел бы Матчу звезд КХЛ

Команда дивизиона Харламова в полуфинале мини-турнира в рамках Матча звезд уступила соперникам из дивизиона Тарасова со счетом 3:4. Согласно правилам, команды играют между собой в формате «четыре на четыре».

«Получились неплохие 20 минут игры: первые пять минут они берегли себя, потом были атаки, и вратари неплохо сыграли. Я бы даже сделал формат «три на три». Если было бы так, то было бы интересней: было бы много атак «два в один», «один в ноль», — сказал Назаров.