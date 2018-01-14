Команда дивизиона Тарасова вышла в финал Матча звезд КХЛ

В составе победителей отличились нападающий «Локомотива» Брэндон Козун (2-я и 20-я минуты), форвард ЦСКА Никита Нестеров (15). За сборную дивизиона Харламова шайбы забросили нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев (7, 17), форвард «Металлурга» Сергей Мозякин (10). Хоккеисты дивизиона Харламова Павел Варфоломеев («Югра») и Пол Щехура («Трактор») не смогли реализовать свои броски в серии буллитов. Козун и нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий реализовали свои попытки.

В основное время команды играют между собой в формате «четыре на четыре», в случае ничейного результата в основное время проводится серия буллитов по три броска в каждые ворота. Мини-матчи длятся по два 10-минутных периода чистого игрового времени. Перерыв между полуфиналами — 10 минут.