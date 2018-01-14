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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бесправные крепостные. Что творится в «Адмирале»?

Андрей Разин покинул дальневосточный клуб после пяти матчей на посту главного тренера.

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье рано утром потрясающая по своей неожиданности (но это только на первый взгляд) новость пришла с Дальнего Востока: главный тренер «Адмирала» Андрей Разин покинул свой пост и отправился к себе домой в Екатеринбург. Это известие разом затмило главное хоккейное событие дня — Матч звезд в Астане. Разин подписал контракт сроком на два с половиной года совсем недавно, 28 декабря. С тех пор команда, лишившаяся в дедлайн КХЛ почти всех лидеров, сумела набрать с, мягко скажем, не слишком выдающимся составом, респектабельные 10 очков в 5 играх, одержав победы в трех последних матчах. Что же заставило специалиста покинуть клуб в момент, когда жизнь стала налаживаться?

По информации «СЭ», новое руководство «Адмирала» в лице президента Заирбека Юсупова и генерального директора Сергея Сошникова, занявших свои посты незадолго до назначения Разина, не выполнило ранее обговоренных условий контракта. В нем в соответствии со стандартами КХЛ обязан быть прописан пункт о компенсации в случае расторжения соглашения. Тогда как президент, вероятно, не до конца знакомый с хоккейными реалиями, настаивал на том, чтобы отношения тренера с клубом следует оформить в виде трудового договора. При таком раскладе, если бы он имел место, Разин получил бы только зарплату за время работы. Комментарий Сошникова о неспособности тренера переносить перелеты и смены часовых поясов кажется первой пришедшей ему в голову идеей. Не самой убедительной. Специалист прилетел во Владивосток в конце декабря и с тех пор безвылазно там находился, ни на что не жалуясь.

Прощай «Адмирал»! Совместная история с ХК «Адмирал» завершилась, толком не успев начаться. Всего 5 игр сыграно, 10 очков набрано с, мягко говоря, неоптимальный составом. Отличный результат. Мой любимый муж, ты очень талантливый хоккеист и тренер! Ты очень жесткий, требовательный, не терпящий халтуры наставник, но при этом ты ВИДИШЬ игру, живешь ею. Ты четко знаешь, что и как нужно сделать, чтобы победить! Кто-то из твоих подопечных тебя боготворит, кто-то ненавидит. В этом ты весь - среднего не дано! Но, как говорится, у всех гениев (не побоюсь этого слова) сложный характер!

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