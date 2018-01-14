Гендиректор «Адмирала»: Разин постоянно говорил, что чувствовал себя некомфортно в клубе

«Еще вчера вечером ничего не было понятно, он думал, продолжать или не продолжать работу перед самым отлетом команды. Я понимаю, что в плане акклиматизации ему было непросто, везти сюда семью или нет, — сказал Сошников. — Наверное, в последний момент он принял такое решение. Поскольку человек чувствовал себя некомфортно и об этом постоянно говорил, то не могу сказать, что его решение было неожиданным».