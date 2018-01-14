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12:41 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Адмирала»: Разин постоянно говорил, что чувствовал себя некомфортно в клубе

АСТАНА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Причина отставки главного тренера хоккейного клуба «Адмирал» Андрея Разина может быть связана с тем, что специалист чувствовал себя некомфортно, не сумев пройти акклиматизацию к местным условиям.

Об этом ТАСС рассказал генеральный директор владивостокского клуба Сергей Сошников.

Ранее пресс-служба «Адмирала» сообщила об уходе Разина. Под руководством 44-летнего специалиста «Адмирал» выиграл три матча из пяти.

«Еще вчера вечером ничего не было понятно, он думал, продолжать или не продолжать работу перед самым отлетом команды. Я понимаю, что в плане акклиматизации ему было непросто, везти сюда семью или нет, — сказал Сошников. — Наверное, в последний момент он принял такое решение. Поскольку человек чувствовал себя некомфортно и об этом постоянно говорил, то не могу сказать, что его решение было неожиданным».

Источник, близкий к тренеру, сообщил ТАСС, что причиной ухода Разина стало то, что сначала клуб предложил специалисту типовой контракт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), однако затем решил подписать трудовой договор. «Мы не имеем право подписывать тренера по трудовому договору, у нас было намерение подписать соглашение. Есть правило, согласно которому главные тренеры клубов КХЛ работают по стандартному контракту лиги», — отметил Сошников.

И. о. главного тренера «Адмирала» будет Олег Леонтьев. «У всего тренерского штаба соглашения до конца сезона. Дальше мы планируем с этой бригадой длинную историю, чтобы они комплектовали «Адмирал», — подчеркнул гендиректор.

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