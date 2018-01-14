Афиногенов: В Астане очень давно любят хоккей

— Атмосфера на арене «Барыса» как всегда хороша: приятный, хороший стадион, приветливые люди, поэтому очень приятно быть здесь. Мне кажется, здесь очень давно любят хоккей. Люди с удовольствием ходят на матчи «Барыса», судя по тем играм, на которые сюда приезжал с командой. Сегодня, после главного мероприятия «Мастер-шоу», играла ветеранская команда, но люди всё равно пришли. Думаю, после такого события, как «Неделя Звёзд Хоккея» Астана станет жить этой игрой ещё больше!