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01:43 (мск), источник: Sports.kz

Афиногенов: В Астане очень давно любят хоккей

Нападающий подольского «Витязя» Максим Афиногенов поделился впечатлениями о Неделе Звёзд Хоккея в Астане.

— Атмосфера на арене «Барыса» как всегда хороша: приятный, хороший стадион, приветливые люди, поэтому очень приятно быть здесь. Мне кажется, здесь очень давно любят хоккей. Люди с удовольствием ходят на матчи «Барыса», судя по тем играм, на которые сюда приезжал с командой. Сегодня, после главного мероприятия «Мастер-шоу», играла ветеранская команда, но люди всё равно пришли. Думаю, после такого события, как «Неделя Звёзд Хоккея» Астана станет жить этой игрой ещё больше!

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