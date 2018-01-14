«Для Астаны это позорно». Уткин раскритиковал Матч звезд
Российский комментатор Василий Уткин в своем
Российский комментатор Василий Уткин в своем
«Я посмотрел
Класснейший показ. Там много технических сложностей, это непросто устроить. Сделано здорово. Мое почтение.
Но.
На трибунах много свободных мест. В Астане. Я очень уважаю Астану, но вообще для города довольно скучного (в сравнении с другими европейскими столицами) это немного позорно, потому что событие крутое. Серьезное.
И вот что я думаю.
Матч звезд позиционирует себя как праздник хоккея. На празднике должен быть биток. Тем более, что шоу классное. Но оно сделано для ТВ. Для зала оно либо недоработано, либо продажей билетов серьезно не занимались.
Так вот, КХЛ: сделать такое шоу и не продать на него аншлаг в Астане — стыдно. Потому что это значит — не занимались.
А почему? Лень? Одна задача другой не противоречит. Разве что в том, что показать на такой истории полупустой зал — зашквар, — пишет Уткин.