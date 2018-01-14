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01:46 (мск), источник: Sports.kz

«Для Астаны это позорно». Уткин раскритиковал Матч звезд

Российский комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале резко раскритиковал организацию Матча звезд КХЛ в Астане.

Источник: РИА "Новости"

«Я посмотрел Мастер-шоу матча всех звезд КХЛ. Я в восторге. Но не безусловном.

Класснейший показ. Там много технических сложностей, это непросто устроить. Сделано здорово. Мое почтение.

Но.

На трибунах много свободных мест. В Астане. Я очень уважаю Астану, но вообще для города довольно скучного (в сравнении с другими европейскими столицами) это немного позорно, потому что событие крутое. Серьезное.

Фоторепортаж
Мастер-шоу КХЛ в АстанеВ рамках Недели звезд хоккея 13 января в Астане прошло мастер-шоу с участием сильнейших игроков КХЛ.

И вот что я думаю.

Мастер-шоу и вообще матч звезд придумано как телеформат. Ну, отл. Но проблема повседневная в том, чтобы продавать билеты. Это в России (я знаю, где Астана, я о КХЛ) умеет делать только Зенит. Спартак не в счет, это Спартак.

Матч звезд позиционирует себя как праздник хоккея. На празднике должен быть биток. Тем более, что шоу классное. Но оно сделано для ТВ. Для зала оно либо недоработано, либо продажей билетов серьезно не занимались.

Так вот, КХЛ: сделать такое шоу и не продать на него аншлаг в Астане — стыдно. Потому что это значит — не занимались.

А почему? Лень? Одна задача другой не противоречит. Разве что в том, что показать на такой истории полупустой зал — зашквар, — пишет Уткин.

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