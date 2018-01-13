В Астане прошло мастер-шоу Матча Звезд-2018

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В рамках Недели звёзд хоккея 13 января в Астане прошло мастер-шоу с участием сильнейших игроков КХЛ. Мы побывали в столице Казахстана и зафиксировали всё самое интересное.

Бессонные ночи. И не только из-за пожара.

Матч звёзд в Астане — почти что утренник. Всё действо было намечено на 13:30 по местному времени, а игроки приезжали на арену уже к 12:00. Учитывая разницы во времени, многие участники звёздного шоу еле-еле продирали глаза. Выспаться им помешала пожарная сигнализация, которая сработала посреди ночи в отеле. Задымление на парковке застало многих врасплох. Однако помятыми некоторые хоккеисты выглядели не только из-за экстренной эвакуации. Матч звёзд — это, прежде всего, тусовка, и отрываться с давними товарищами его участники начали накануне мастер-шоу. К счастью, всё прошло цивильнее омского корпоратива, который стал главным предметом для шуток. Ну, а кто выглядел образцом поведения, так это казанский Ткачёв. На фоне коллег Владимир мирно попивал сок.

Почему Ткачёв представлял не «Адмирал»?

К другому Ткачёву, уфимскому, возникли вопросы у болельщиков «Адмирала». Мол, выбирали его от дальневосточного клуба, а на Матче звёзд его представляли как игрока «Салавата Юлаева». Обиду поклонников «моряков» понять можно. Тем более, что на прошлых Матчах звёзд подобные ситуации обыгрывали по-другому. Да только вины Владимира в этом не было. «Адмирал» после перехода своего лучшего бомбардира в «Салават» буквально потребовал от лиги заменить его другим игроком команды из Владивостока. Разумеется, «моряки» получили отказ. Учитывая, что именно КХЛ выбрала Ткачёва, а не болельщики или журналисты, лига оставила за собой право оставить лучшего новичка прошлого сезона в числе участников. Теперь уже под зелёным флагом.

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Падакин стал Сочимэном, но не перегнал Лисина

Побить прошлогодний рекорд скорости Энвера Лисина никому не удалось. Более того, никто из участников не сумел выбежать из 12 секунд. В том числе победитель Ден Секстон. Зато организаторы тщательно подошли к парам, в которых звёзды бегали по кругу. Владимира Ткачёва поставили к Владимиру Ткачёву, благодаря чему к совсем ещё молодым парням пришлось обращаться исключительно по имени отчеству. А в баттле молодых звёздочек Толванен vs Капризов победила финская надежда. От конкурса на скорость обычно не ждёшь проявления бурной фантазии, но Павлу Падакину удалось удивить. Пытаясь вне конкурса побить рекорд Лисина, он облачился в костюм Сочимэна. Его финишный полёт с вытянутой рукой в стиле другого известного супергероя — подарок для фотографов.

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Маркову не быть биатлонистом

Не так уж и часто хоккеистам удаётся побывать в шкуре представителей других профессий. Кто-то встаёт за кассу в «Макдональдсе», другие в рамках благотворительных акций подрабатывают таксистами. В Астане звёздам КХЛ предложили почувствовать себя биатлонистами. Пробежать сложную дистанцию, а потом собраться и выбить все мишени, оказалось не так просто. Толванен допустил столько промахов, что сложно было поверить, что этот же парень оформил самый молодой хет-трик в истории лиги. Марков не только неважно бросал, но и с трудом обводил фишки. Казус ветерана зафиксировала закреплённая на нём экшн-камера. А вот игроки из дивизиона Чернышёва будто созданы для биатлона. Что Ткачёв, что Мартынов показали идеальную технику, а Доус ещё по мишеням стрелял как истинный снайпер.

Херсли не хватает Куляша с Рязанцевым

Когда Патрик Херсли первой же попыткой отправил шайбу со скоростью 165,98 км/ч, подумалось, что это подстегнёт его соперников. Однако швед, уже побеждавший в этом конкурсе в Сочи, вновь оказался вне конкуренции. Более того, у него практически не было реальных соперников. Некоторые попытки и вовсе оказались комичными. Войтек Мозик умудрился не попасть по воротам, а Чад Дженовей кое-как дотянул до 100 км/ч. То ли миниатюрный канадец плохо позавтракал, то ли бросок — это просто не его сильная сторона. Эх, без Рязанцева и Куляша этот конкурс уже не тот. Шведский пушке СКА только и остаётся соревноваться самому с собой. К слову, собственное достижение трёхлетней давности он превзошёл.

Гудачек съел сэндвич и подыграл Гусеву

Если в самой игре на Матче звёзд вратари — самые несчастные люди, то в мастер-шоу — самые скучающе. Несколько конкурсов прошло перед тем, как стражи ворот вступили в дело. Каждый занимал себя сам. Алексей Красиков из «Сибири» на протяжении десяти минут вёл прямую трансляцию в своём «инстаграме», а Юлиус Гудачек, как ни в чём не бывало, поедал на лавке сэндвич. Подкрепившись, словацкий весельчак отправился участвовать в конкурсе на самый эффектный буллит. Обычно вратари выступают в роли статистов на фоне придумистых форвардов. В первой попытке Никиты Гусева всё так и было: один из самых техничных игроков КХЛ в очередной раз выдал сложный по исполнению буллит. Но когда он поехал штурмовать владения Гудачека во второй раз, тот… залез на ворота и начал веселить публику! Пока в Астане проходило выездное «Гуда-шоу», Гусев сделал своё темное дело.

Доус пришёл со свитой, а Бывальцев с картонным Ли

Как и два года в Москве, Гусева прокатили с победой в конкурсе на самый эффектный буллит. Тогда его обставили динамовцы Миронов с Ерёменко, для которых арена в Парке Легенд родная. Вот и на этот раз Никита стал жертвой обожания Найджела Доуса местной публикой. Когда победителя определяют при помощи зрителей — у чужака попросту нет ни единого шанса. Впрочем, задумку капитана «Барыса» за оригинальность всё же отметить стоит. Доус вышел на лёд в образе короля хет-триков: с короной на голове и мантией, которую придерживали его маленькие дети. Со своей свитой появился и Алексей Бывальцев. Намекая на то, что на Матч звёзд он попал во многом благодаря партнёру по звену, форвард «Амура» выкатил на лёд картонную копию Олега Ли и даже устроил с ним перепасовку накоротке.

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Вестерлунд, которого нет, и конкурс девушек без Мироновой

Нашлось занятие и для других участников Матча звёзд. Девушки-комментаторы, которые выступили в роли помощников тренеров, не стали бросаться планшетками, а проявили себя в умении перематывать клюшки. Правда, соревновались три, а не четыре барышни. Дарья Миронова решила взять самоотвод. Не уж то из-за того, что перед матчем на представлении составов вместо её фотографии показали Соню Гудим, которая в итоге и выиграла конкурс? Впрочем, напарнику Мироновой по тренерскому штабу дивизиона Чернышёва повезло ещё меньше. Вместо Галыма Мамбеталиева объявили Эркку Вестерлунда, который от поездки в Астану отказался.

Фотофиниш Назарова под прицелом оператора Трямкина