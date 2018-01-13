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16:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Думал, что допинг-контроль». Пожар застал Ковальчука в трусах

Звёздному российскому форварду не давали спать всю ночь.

Источник: РИА "Новости"

В Астане завершилось мастер-шоу хоккеистов КХЛ, по результатам которого победу одержала команда дивизиона Харламова во главе с Марией Басс и Андреем Назаровым. Капитан команды дивизиона Боброва Илья Ковальчук принял участие сразу в нескольких конкурсах, после чего пообщался с журналистами.

— Видели более сильный щелчок, чем у Патрика Херсли?

— Думаю, если только в НХЛ у Хары или Уэбера. У них отменные щелчки. Но Патрик бросает очень сильно и точно.

— Девушки на тренерских лавках старались?

— У меня на лавке стояла Наташа Кларк, она просто молодец. Очень хорошо подготовлена, пришла заранее, за пару часов до начала шоу. Решила, кто и в каком конкурсе будет участвовать. Поэтому свою работу она делает на «отлично».

— Теперь доверитесь ей?

— Конечно. Мы давно друг друга знаем.

— Вратарь вас удивил?

— Вратарь — молодец. Особенно, когда поймал обе шайбы. Потому что все сидели полтора часа, холодные. Так что красавец.

— Вчера было классное шоу с комиксами, когда представляли хоккеистов. Вам и вашим детям понравилось?

— Конечно, дети видели. Всем нам понравилось, это нечто новое. Интересно, креативно, поэтому здорово.

— Вашей способностью, исходя из этого шоу, был гипноз?

— Я, если честно, даже не помню, какая была способность. Я просто сидел и смотрел, было приятно находиться в хорошем зале. Были ветераны, хоккеисты, тренеры. Супер!

— Вы принимали участие в Матче звёзд НХЛ. Понятно, что нельзя сравнивать. Но в чём нюансы нашего шоу, более душевно?

— Это примерно одно и то же. Ты приезжаешь семьями насладиться свободным временем, выходными. Провести его в кругу друзей и знакомых. Всегда приятно что там, что здесь. Надо получать от этого эмоциональный подъём, а затем достойно провести концовку регулярного чемпионата.

— Почему не приехал Олег Знарок?

— Я думаю, что вы сами спросите у Олега Валерьевича. Во вторник играем со «Спартаком», у вас будет возможность.

— Он вам дал напутствие?

— Он всегда даёт напутствие, пусть это останется между нами.

— Всегда многие обсуждали идею объединения клубов, чтобы никого не выгонять из КХЛ. Как вы к ней относитесь?

— Не совсем правильно с моей стороны комментировать какие-то варианты развития лиги, объединять клубы или нет. Руководство лиги само решит. Я за то, чтобы никого не выгонять. Потому что такие регионы, как Череповец, должны быть в КХЛ. Очень хоккейный город, огромное число талантливых ребят оттуда вышло. Тот же самое можно сказать про Тольятти. Ханты-Мансийск, конечно, более проблематичный регион для хоккея, но там тоже идёт развитие. Чем больше регионов будет участвовать в хоккейном мире, тем лучше.

— Питер созрел для второй команды в КХЛ?

— Думаю, что в Питере вполне созрели для двух команд, для больших праздников. Я надеюсь, что в ближайшие годы Матч звёзд пройдёт в Петербурге. Именно сейчас Питер разорвал бы по полной!

— Как вам форма сборной России на Олимпиаду, видели её?

— Форму сборной России на Олимпиаду видел. То, что было в Интернете, все это видели. Думаю, что в чём-то она уникальная и очень приличная форма. Самое главное, что слово «Россия» на ней присутствует.

— Под форму что-то будете надевать?

— Это мы скажем вам после Олимпиады.

— Ночью была эвакуация в вашем отеле из-за пожарной тревоги. Вам это помешало?

— Нет, наоборот просмеялись. Я, на самом деле, был в душе в этот момент. Готовился ко сну. Вначале думал, что допинг-контроль пришёл, слышу, что в дверь звонят. Но оказалось всё намного серьёзнее.

— Вы, наверное, в трусах в коридор вышли?

— Сначала вышел в трусах. Увидел, что все бегают по отелю, кричат, чтобы все спускались. Неприятный, наверное, момент, но все спустились. Увидели друг друга сонными, без макияжа. Вышло забавно.

— Во сколько это было по времени?

— Я даже не понял. Часа в четыре или в пять утра мы легли спать.

— Вы выходили на улицу или стояли в холле?

— И на улицу, и в холле. Был приличный мороз.

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