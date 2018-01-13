«Думал, что допинг-контроль». Пожар застал Ковальчука в трусах
Звёздному российскому форварду не давали спать всю ночь.
Звёздному российскому форварду не давали спать всю ночь.
В Астане завершилось
— Видели более сильный щелчок, чем у Патрика Херсли?
— Думаю, если только в НХЛ у Хары или Уэбера. У них отменные щелчки. Но Патрик бросает очень сильно и точно.
— Девушки на тренерских лавках старались?
— У меня на лавке стояла Наташа Кларк, она просто молодец. Очень хорошо подготовлена, пришла заранее, за пару часов до начала шоу. Решила, кто и в каком конкурсе будет участвовать. Поэтому свою работу она делает на «отлично».
— Теперь доверитесь ей?
— Конечно. Мы давно друг друга знаем.
— Вратарь вас удивил?
— Вратарь — молодец. Особенно, когда поймал обе шайбы. Потому что все сидели полтора часа, холодные. Так что красавец.
— Вчера было классное шоу с комиксами, когда представляли хоккеистов. Вам и вашим детям понравилось?
— Конечно, дети видели. Всем нам понравилось, это нечто новое. Интересно, креативно, поэтому здорово.
— Вашей способностью, исходя из этого шоу, был гипноз?
— Я, если честно, даже не помню, какая была способность. Я просто сидел и смотрел, было приятно находиться в хорошем зале. Были ветераны, хоккеисты, тренеры. Супер!
— Вы принимали участие в Матче звёзд НХЛ. Понятно, что нельзя сравнивать. Но в чём нюансы нашего шоу, более душевно?
— Это примерно одно и то же. Ты приезжаешь семьями насладиться свободным временем, выходными. Провести его в кругу друзей и знакомых. Всегда приятно что там, что здесь. Надо получать от этого эмоциональный подъём, а затем достойно провести концовку регулярного чемпионата.
— Почему не приехал Олег Знарок?
— Я думаю, что вы сами спросите у Олега Валерьевича. Во вторник играем со «Спартаком», у вас будет возможность.
— Он вам дал напутствие?
— Он всегда даёт напутствие, пусть это останется между нами.
— Всегда многие обсуждали идею объединения клубов, чтобы никого не выгонять из КХЛ. Как вы к ней относитесь?
— Не совсем правильно с моей стороны комментировать
— Питер созрел для второй команды в КХЛ?
— Думаю, что в Питере вполне созрели для двух команд, для больших праздников. Я надеюсь, что в ближайшие годы Матч звёзд пройдёт в Петербурге. Именно сейчас Питер разорвал бы по полной!
— Как вам форма сборной России на Олимпиаду, видели её?
— Форму сборной России на Олимпиаду видел. То, что было в Интернете, все это видели. Думаю, что в
— Под форму
— Это мы скажем вам после Олимпиады.
— Ночью была эвакуация в вашем отеле
— Нет, наоборот просмеялись. Я, на самом деле, был в душе в этот момент. Готовился ко сну. Вначале думал, что
— Вы, наверное, в трусах в коридор вышли?
— Сначала вышел в трусах. Увидел, что все бегают по отелю, кричат, чтобы все спускались. Неприятный, наверное, момент, но все спустились. Увидели друг друга сонными, без макияжа. Вышло забавно.
— Во сколько это было по времени?
— Я даже не понял. Часа в четыре или в пять утра мы легли спать.
— Вы выходили на улицу или стояли в холле?
— И на улицу, и в холле. Был приличный мороз.