Сергей Мозякин: А что вы мне орете? Я через микст-зону не хожу

Источник: Советский спорт

Последний раз Сергей Мозякин обстоятельно беседовал с прессой как раз на «Матче звезд» КХЛ в 2017 году в Уфе. Тогда он говорил в микст-зоне четверть часа, установив личный рекорд.

Теперь до последнего не верилось, что Мозякин придет. Но вдруг он вышел к диктофонам, нарядный и в хоккейном свитере небесного цвета.

— Как вам организация звездного уик-энда? — вздрогнули журналисты. Еще бы они спросили об атмосфере в раздевалке.



— Нормально пока все, хорошо проходит, — осторожно сказал Мозякин, будто ожидая подвоха. — Правда, немножко долго, мне кажется. Слишком длинные паузы, а мы не катаемся.

…Тут Сергей оказался прав. Конкурсы спортивного мастерства затянулись на неприличные три часа. Но это был единственный минус.

— Не считали, какой это для вас «Матч звезд»? — спросил кто-то неопытный. Мозякин посмотрел на него с удивлением.



— Десятый в КХЛ плюс один в суперлиге, — подсказал я.

— Ну да, — согласился Сергей. — За меня сосчитали. Но это не превратилось в какую-то рутину. Каждый раз мы видим что-то новое. Участвуешь в разных конкурсах. Девушки на лавках? Да, это в новинку. Я не понял этого хода, честно говоря.

— Это были тренеры, — услужливо подсказали Мозякину.



— Как раз это я понял. Что ж, значит, все нормально.

— Надо в КХЛ ввести такое правило, чтобы женщина стояла на лавке?



— Не думаю, — отрезал Мозякин. И на этом месте многие девушки бы воскликнули: «А вы, батенька, сексист!».

— Я спросил вашего тренера Андрея Назарова, нужно ли брать вас на Олимпиаду. Он ответил: «Конечно, да». Вы волнуетесь? Это ведь ваш последний шанс.



— Понятно, что я переживаю. И да, согласен — это последний шанс. Но я стараюсь. Что мне еще делать?

— Вы сейчас в хорошей форме?



— Прибавить всегда можно. Я много работал, когда полтора месяца не играл из-за травмы. Не скажу, что сейчас готов на 100 процентов. Но я к этому стремлюсь.

— Вы с Олегом Знарком в последнее время разговаривали?



— Пока нет.

— Вас напрягает, что сборная России на Олимпиаде выступит под олимпийским флагом и в нейтральной форме?



— Мы же едем в Пхенчхан биться за свою страну. Да, с флагом вышла такая история. Но в любом случае нужно участвовать в Олимпиаде.

— Что в этом сезоне происходит с «Магниткой»?



— У нас поменялось много хоккеистов в межсезонье. Ушли ключевые игроки. Я думаю, что их не смогли заменить по ходу чемпионата. Но сейчас, думаю, мы выступаем более-менее.

— Когда вы начнете после матчей нормально разговаривать? — вдруг закричал популярный блоггер, вспомнив что-то свое.



— После какого матча? — удивился напору Мозякин. — Меня же никто не спрашивает.