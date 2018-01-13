Сергей Мозякин: А что вы мне орете? Я через микст-зону не хожу
Супербомбардир «Магнитки» Сергей Мозякин так редко дает интервью, что каждое из них становится праздником. Теперь праздник — в Астане.
Супербомбардир «Магнитки» Сергей Мозякин так редко дает интервью, что каждое из них становится праздником. Теперь праздник — в Астане.
Последний раз Сергей Мозякин обстоятельно беседовал с прессой как раз на «Матче звезд» КХЛ в 2017 году в Уфе. Тогда он говорил в
Теперь до последнего не верилось, что Мозякин придет. Но вдруг он вышел к диктофонам, нарядный и в хоккейном свитере небесного цвета.
— Как вам организация звездного
— Нормально пока все, хорошо проходит, — осторожно сказал Мозякин, будто ожидая подвоха. — Правда, немножко долго, мне кажется. Слишком длинные паузы, а мы не катаемся.
…Тут Сергей оказался прав. Конкурсы спортивного мастерства затянулись на неприличные три часа. Но это был единственный минус.
— Не считали, какой это для вас «Матч звезд»? — спросил
— Десятый в КХЛ плюс один в суперлиге, — подсказал я.
— Ну да, — согласился Сергей. — За меня сосчитали. Но это не превратилось в
— Это были тренеры, — услужливо подсказали Мозякину.
— Как раз это я понял. Что ж, значит, все нормально.
— Надо в КХЛ ввести такое правило, чтобы женщина стояла на лавке?
— Не думаю, — отрезал Мозякин. И на этом месте многие девушки бы воскликнули: «А вы, батенька, сексист!».
— Я спросил вашего тренера Андрея Назарова, нужно ли брать вас на Олимпиаду. Он ответил: «Конечно, да». Вы волнуетесь? Это ведь ваш последний шанс.
— Понятно, что я переживаю. И да, согласен — это последний шанс. Но я стараюсь. Что мне еще делать?
— Вы сейчас в хорошей форме?
— Прибавить всегда можно. Я много работал, когда полтора месяца не играл
— Вы с Олегом Знарком в последнее время разговаривали?
— Пока нет.
— Вас напрягает, что сборная России на Олимпиаде выступит под олимпийским флагом и в нейтральной форме?
— Мы же едем в Пхенчхан биться за свою страну. Да, с флагом вышла такая история. Но в любом случае нужно участвовать в Олимпиаде.
— Что в этом сезоне происходит с «Магниткой»?
— У нас поменялось много хоккеистов в межсезонье. Ушли ключевые игроки. Я думаю, что их не смогли заменить по ходу чемпионата. Но сейчас, думаю, мы выступаем
— Когда вы начнете после матчей нормально разговаривать? — вдруг закричал популярный блоггер, вспомнив
— После какого матча? — удивился напору Мозякин. — Меня же никто не спрашивает.
— Вас же все время зовут из микст-зоны: «Серге-ей!»
— Может быть, вы так орете? А я через