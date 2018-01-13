Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Одевающую дочек в одинаковые наряды маму затравили в соцсетях
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула
Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
14.01
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
14.01
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.01
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
14.01
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
14.01
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
14.01
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
14.01
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Эдмонтон Ойлерз4
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА
Станет ли Неймар новым Фигу? «Реал» готов платить 400 миллионов
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
26События 2017 года в фотографиях
16:25 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Мозякин: А что вы мне орете? Я через микст-зону не хожу

Супербомбардир «Магнитки» Сергей Мозякин так редко дает интервью, что каждое из них становится праздником. Теперь праздник — в Астане.

Источник: Советский спорт

Последний раз Сергей Мозякин обстоятельно беседовал с прессой как раз на «Матче звезд» КХЛ в 2017 году в Уфе. Тогда он говорил в микст-зоне четверть часа, установив личный рекорд.

Теперь до последнего не верилось, что Мозякин придет. Но вдруг он вышел к диктофонам, нарядный и в хоккейном свитере небесного цвета.

— Как вам организация звездного уик-энда? — вздрогнули журналисты. Еще бы они спросили об атмосфере в раздевалке.

— Нормально пока все, хорошо проходит, — осторожно сказал Мозякин, будто ожидая подвоха. — Правда, немножко долго, мне кажется. Слишком длинные паузы, а мы не катаемся.

…Тут Сергей оказался прав. Конкурсы спортивного мастерства затянулись на неприличные три часа. Но это был единственный минус.

— Не считали, какой это для вас «Матч звезд»? — спросил кто-то неопытный. Мозякин посмотрел на него с удивлением.

— Десятый в КХЛ плюс один в суперлиге, — подсказал я.

— Ну да, — согласился Сергей. — За меня сосчитали. Но это не превратилось в какую-то рутину. Каждый раз мы видим что-то новое. Участвуешь в разных конкурсах. Девушки на лавках? Да, это в новинку. Я не понял этого хода, честно говоря.

— Это были тренеры, — услужливо подсказали Мозякину.

— Как раз это я понял. Что ж, значит, все нормально.

— Надо в КХЛ ввести такое правило, чтобы женщина стояла на лавке?

— Не думаю, — отрезал Мозякин. И на этом месте многие девушки бы воскликнули: «А вы, батенька, сексист!».

— Я спросил вашего тренера Андрея Назарова, нужно ли брать вас на Олимпиаду. Он ответил: «Конечно, да». Вы волнуетесь? Это ведь ваш последний шанс.

— Понятно, что я переживаю. И да, согласен — это последний шанс. Но я стараюсь. Что мне еще делать?

— Вы сейчас в хорошей форме?

— Прибавить всегда можно. Я много работал, когда полтора месяца не играл из-за травмы. Не скажу, что сейчас готов на 100 процентов. Но я к этому стремлюсь.

— Вы с Олегом Знарком в последнее время разговаривали?

— Пока нет.

— Вас напрягает, что сборная России на Олимпиаде выступит под олимпийским флагом и в нейтральной форме?

— Мы же едем в Пхенчхан биться за свою страну. Да, с флагом вышла такая история. Но в любом случае нужно участвовать в Олимпиаде.

— Что в этом сезоне происходит с «Магниткой»?

— У нас поменялось много хоккеистов в межсезонье. Ушли ключевые игроки. Я думаю, что их не смогли заменить по ходу чемпионата. Но сейчас, думаю, мы выступаем более-менее.

— Когда вы начнете после матчей нормально разговаривать? — вдруг закричал популярный блоггер, вспомнив что-то свое.

— После какого матча? — удивился напору Мозякин. — Меня же никто не спрашивает.

— Вас же все время зовут из микст-зоны: «Серге-ей!»

— Может быть, вы так орете? А я через микст-зону не хожу, никого не видел.

Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Шарапова в Австралии – это позор для тенниса». Британцы снова атакуют россяинку
"Он называл это "лечением" - гимнастки обвинили врача сборной в домогательствах
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль
События дня НХЛ. Овечкин снова лидер, но очки ему не важны
РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА
Станет ли Неймар новым Фигу? «Реал» готов платить 400 миллионов
Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP
«Челси» начал поиски преемника для «Крестного отца» Конте
«Реал Мадрид» играет с «Вильярреалом» (видео)
Новости
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
«Самое страшное - звук»: американец снял сход селя на свой дом
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь