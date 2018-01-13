Франкенштейн Медведева. Зачем КХЛ хочет объединять клубы?

Источник: РИА "Новости"

Порой думаешь, что делали бы мы, журналисты, без Александра Ивановича Медведева. Первый президент КХЛ и находясь при должности не стеснялся говорить всё, что думает, а уж став свободной птицей, и вовсе начал жечь глаголом. Мало того, что Медведев невзначай может озвучить засекреченные планы лиги, так ещё и его фантазии может позавидовать любой писатель-фантаст. Вот и накануне Матча звёзд он озвучил идею, которая пришла к нам будто из апокалиптического будущего.

«Могу раскрыть идею, что по одной из концепций клубы могут объединиться и половину домашних матчей проводить в одном городе, а половину — в другом. Что касается стратегии КХЛ по сокращению количества команд, то буду поддерживать идею, чтобы ни один город из ныне существующих не остался без большого хоккея. Думаю, что будет большой серьёзный разговор», — ошарашил журналистов член совет совета директоров КХЛ.

Мотивы у такого начинания, вроде бы, правильные: сохранение хоккея в регионах. Придумав рейтинг, согласно которому КХЛ должны после этого сезона покинуть три клуба, лига приняла непопулярное решение. Теперь, видимо, совет директоров пытается сгладить углы. Однако известно, что даже благими намерениями можно проложить красную ковровую дорожку в ад. Медведев придумывает велосипед с одним колесом, который обречён на падение.

Два города — это две арены, к которым надо привыкать. Когда произносят заезженную поговорку про то, что дома и стены помогают, в этом есть большая доля правды. Только не стены, а лёд, борта и знакомая раздевалка, где всё расставлено так, как комфортно игрокам. Привыкают хоккеисты даже к температуре, которая стоит на арене. В конце концов, каждому из нас хочется возвращаться туда, где его ждут. Представьте, что после дальневосточного выезда игроки возвращаются не к своим семьям, а в совершенно другой город, где им также приходится проводить домашние матчи из-за объединения. Франкенштейн, о создании которого поведал Медведев, будет вечным скитальцем.

Трудно представить, сколько организационных проблем может возникнуть, если эта идея пойдёт дальше пространных рассуждений Медведева. Это только на бумаге можно взять и безболезненно объединить клубы, взяв от организаций всё лучшее. Мы говорим о сохранении хоккея в регионе, но как быть с сотрудниками клубов? Никто не будет дублировать должности. Кому нужны два администратора или начальника отдела по маркетингу? Ну, а самое лакомое — это должности главного тренера и генерального менеджера. Борьба за власть неизбежна. Это будет не объединение, а поглощение одного клуба другим. Проигравшему подадут в виде милостыни часть домашних матчей.

Кого собирается скрещивать КХЛ? И по какому принципу? Фантазии на тему, что объединить получится «Ладу» и «Югру», назвав этого чудище, скажем, ОХК «Юграда», несерьёзны. Ханты-мансийцев, учитывая их месторасположение, кажется, уже не спасти. Сохранить Тольятти с его хоккейными традициями было бы прекрасно, но как это сделать — решительно непонятно. Никакому благополучному клубу не выгодно сливаться с «Ладой». Делиться домашними матчами — значит делиться прибылью. Более-менее реальным кажется разве что слияние с другими «автозаводцами» с берегов Волги. После ухода Валерия Шанцева позиции «Торпедо» пошатнулись.

Дмитрий Кагарлицкий уже воспринял в штыки идею объединить «Северсталь» с другим клубом. Один из самых преданных игроков в КХЛ знает, о чём говорит. Сейчас он ни секунду не сомневается, за что бьётся: за Череповец, за эмблему, за простых рабочих с завода. Какой смысл Кагарлицкому будет отказываться от жирного контракта с олигархом, если всё это у него отберут, заменив сомнительной объединённой командой? Да и трудно представить, с кем можно объединить «Северсталь». Ближайший город к Череповцу — Санкт-Петербург. «СКА-Нева» уже есть, почему бы не создать ещё и «СКА-Северсталь»? Впрочем, понятно, что всё это утопия.

В истории КХЛ уже было одно объединение. ХК МВД после выхода в финал Кубка Гагарина в 2010 году слился воедино с московским «Динамо». От подмосковного клуба осталось руководство, тренерский штаб и костяк игроков. Бело-голубые добавили в общую копилку эмблему и славные традиции. Несмотря на то, что у терпящего бедствия «Динамо’не было другого выхода, а ХК МВД не мог похвастаться богатой историей, болельщики восприняли это объединение болезненно. Приставка ОХК давно пропала в названии команды, но некоторые ортодоксальные динамовцы по-прежнему не считают этот клуб своим.

Что, если Медведев говорил не о какой-то глобальной стратегии объединения, а о частном случае двух, достаточно близких для него, клубов? Не секрет, что Александр Иванович давний динамовский болельщик, а президент «Витязя» Александр Головков — его родственник. Идея объединения «Динамо» с ещё одним подмосковным клубом по сценарию семилетней давности давно витает в воздухе. От этого слияния не пострадает целый регион, а динамовцы раз-два в месяц могут выезжать за пределы МКАДа, чтобы напомнить болельщикам из Подольска, что такое КХЛ.