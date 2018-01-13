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14:41 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Доус назвал Миронову самым «горячим» тренером в своей карьере

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Хоккеист астанинского «Барыса» Найджел Доус отметил работу помощницы тренера команды дивизиона Чернышева Дарьи Мироновой и назвал ее самым «горячим» тренером в карьере. Об этом он рассказал журналистам.

Решением КХЛ помощниками главных тренеров на Матче звезд в Астане являются телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Софья Гудим и Мария Басс.

«Дарья [Миронова] очень эмоционально ведет себя, не перестает кричать ни на секунду. Нам нужно ее немножко успокоить к завтрашнему дню. Она определенно самый “горячий” тренер в моей карьере», — сказал игрок.

Доус выиграл конкурс на самый эффектный буллит, который проводился при поддержке компании «Мастеркард». Хоккеист вышел на лед в костюме «короля хет-триков» в сопровождении двух детей. Он бросил по воротам, попав в голкипера, однако шайбы были также в руках у его детей, которые и отправили их в сетку. Неделя звезд завершится в воскресенье турниром между четырьмя дивизионами в формате три на три, в котором в прошлом году победу одержала команда дивизиона Чернышева.

Доус надеется, что его команда сможет повторить свой прошлогодний успех и одержать победу в Матче звезд второй год подряд. «Команда нашего дивизиона выиграла в прошлом году, надеюсь, мы сможем повторить успех в этом и одержать победу два раза подряд. Спасибо фанатам, очень здорово принимать участие в таком шоу, особенно в Астане», — сказал хоккеист.

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