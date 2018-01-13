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14:39 (мск), источник: ТАСС

Команда дивизиона Харламова выиграла «Мастер-шоу» в рамках Матча звезд КХЛ

АСТАНА, 13 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Харламова одержала победу в «Мастер-шоу» в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Астане.

Впервые в истории «Мастер-шоу» друг другу противостояли сборные дивизионов, а не конференций. Также первый раз в «Мастер-шоу» участвовали игроки Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), которые были выбраны для участия в Матче звезд КХЛ.

Команда дивизиона Харламова выиграла эстафету и командную эстафету. Команда дивизиона Чернышева выиграла конкурсы на самый эффектный буллит и «биатлон». Сборная дивизиона Боброва одержала победы в конкурсах на скорость броска и «Мощная атака — надежная защита». Хоккеисты дивизиона Тарасова стали лучшими в эстафете хоккейного мастерства.

По дополнительным показателям победу в «Мастер-шоу» одержала команда дивизиона Харламова. Неделя звезд хоккея завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.

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