Команда дивизиона Харламова выиграла «Мастер-шоу» в рамках Матча звезд КХЛ

Впервые в истории «Мастер-шоу» друг другу противостояли сборные дивизионов, а не конференций. Также первый раз в «Мастер-шоу» участвовали игроки Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), которые были выбраны для участия в Матче звезд КХЛ.