Сергей Мозякин: Хочу поехать на Олимпиаду

По его словам, он еще не общался по этому поводу с главным тренером сборной России Олегом Знарком.

— Я не понял, что делают девушки на тренерском мостике, — сказал Мозякин. — Про хоккей они вообще не говорят. Почему не говорю во время сезона? А меня не спрашивают. Хочу поехать на Олимпиаду, понимаю, что последний шанс. Волнуюсь. Но со Знарком пока не говорил. (Алексей ШЕВЧЕНКО).