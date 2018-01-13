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14:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Мозякин: Хочу поехать на Олимпиаду

Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин рассказал о том, что он хочет попасть на Олимпиаду-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

По его словам, он еще не общался по этому поводу с главным тренером сборной России Олегом Знарком.

— Я не понял, что делают девушки на тренерском мостике, — сказал Мозякин. — Про хоккей они вообще не говорят. Почему не говорю во время сезона? А меня не спрашивают. Хочу поехать на Олимпиаду, понимаю, что последний шанс. Волнуюсь. Но со Знарком пока не говорил. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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