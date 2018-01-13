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13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук — об идее объединения клубов: Я за то, чтобы никого не выгонять из КХЛ

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением об возможных исключениях клубов из КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Спросите сами у Олега Валерьевича Знарка, почему он не приехал на Матч звёзд. Во вторник играем со “Спартаком”, у вас будет возможность. Он всегда даёт напутствие, пусть это останется между нами. Не совсем правильно с моей стороны комментировать какие-то варианты развития лиги, объединять клубы или нет. Руководство лиги само решит. Я за то, чтобы никого не выгонять. Потому что такие регионы, как Череповец, должны быть в КХЛ. Очень хоккейный город, огромное число талантливых ребят оттуда вышло. Тот же самое можно сказать про Тольятти. Ханты-Мансийск, конечно, более проблематичный вариант, но там тоже идёт развитие. Чем больше регионов будет участвовать в хоккейном мире, тем лучше», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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