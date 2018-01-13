Ковальчук — об идее объединения клубов: Я за то, чтобы никого не выгонять из КХЛ
Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением об возможных исключениях клубов из КХЛ.
Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением об возможных исключениях клубов из КХЛ.
«Спросите сами у Олега Валерьевича Знарка, почему он не приехал на Матч звёзд. Во вторник играем со “Спартаком”, у вас будет возможность. Он всегда даёт напутствие, пусть это останется между нами. Не совсем правильно с моей стороны комментировать