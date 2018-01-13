Назаров: Команда — как птичка. Надавишь — обосрётся, отпустишь — улетит

Источник: Чемпионат.com

43-летний российский тренер Андрей Назаров, чей «Нефтехимик» стал одним из главных открытий сезона, дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионата». Назаров поделился ожиданиями от грядущего Матча звёзд, рассказал о методике работы с нижнекамским клубом и выразил недоумение, почему никого из молодых «волков» не вызвали даже в олимпийскую сборную России.

«У “Нефтехимика” сумасшедший прорыв, рад за команду»

— Хотелось бы поздравить весь Татарстан, ведь в конкурсах мастерства и Матче звёзд помимо меня примут участие другие представители «Нефтехимика» — вратарь Илья Ежов и нападающий Дэн Секстон, а также представители «Ак Барса» — Андрей Марков и Владимир Ткачёв. Это наши соседи, поэтому за них тоже порадуемся. Хоккей в республике развивается семимильными шагами.

— Представительство «Нефтехимика» солидное — тренер и два хоккеиста. Довольны?

— Безусловно. Сумасшедший прорыв, рад за город и за нашу команду. Это заслуга всего ПАО «Нижнекамскнефтехима», всего руководства.

— Секстон и Ежов по праву оказались в Астане?

— На мой взгляд, находиться в первой четвёрке Восточной конференции — солидное достижение. Мы обгоняем таких грандов нашего хоккея, как «Металлург», «Салават Юлаев», «Трактор». Они тоже горят желанием быть выше, но находятся ниже. Впереди у моей команды ещё шесть туров, всё может поменяться. Но могу заверить болельщиков, что мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы закончить «регулярку» в первой четвёрке.

— Это принципиально?

— Да, мы хотим получить преимущество своего льда на плей-офф

— Расстроены, что на Матч звёзд не приехал капитан команды Олег Пиганович?

— Олег Пиганович пропустил прошлый сезон. Нынешний сезон для него прорывный. Помню, когда я только начинал свой тренерский путь, Олег тогда был молодым хоккеистом. Он очень сильно помог, забросил 22 шайбы. И почти все были решающими. Дело было в «Тракторе». Тогда он заслуживал всех регалий. Сейчас это солидный ветеран, который помогает тренерскому штабу, работает в раздевалке. Думаю, что он не сильно обидится, что его не взяли. Матч звёзд — это больше для молодых ребят. Похохмить, почудить. Ветеранам нужно сконцентрироваться на другом.

«В Астане очень красивые девушки, но сильно худые. В буран до седьмого этажа долетают»

— Как добрались до Астаны? На днях здесь даже закрывали аэропорт из-за непогоды.

— Астана — красивейший город. Говорю это как человек, долгое время здесь проживший. Непогода и снежный буран никак не повлияли на праздник и не испортили его. Знаю, что женский Матч звёзд и молодёжный Кубок Вызова были проведены на высшем уровне.

— Да, но передвигаться по городу было непросто…

— Я вам в этой связи могу рассказать анекдот. В Астане очень красивые девушки, но сильно худые. В буран до седьмого этажа долетают (смеётся). Ну, а если серьёзно, то таковы природные условия. Лично для меня в этом плане ничего страшного нет. Главное, что все нормально добрались.

— Как готовились к Матчу звёзд?

— Да всё думал, как и в кого бросить бутылку (смеётся).

— Вы запланировали именно такое шоу?

— Если честно, то ещё не придумал окончательно, всех секретов раскрывать не буду. Кстати, спасибо КХЛ. Купили мне новый костюм, рубашку и пообещали привезти ботинки (улыбается).

«Переговоры по новому контракту на завершающей стадии»

— Нынешний «Нефтехимик» называют командой Назарова. Вы строили эту команду под себя?

— Скоро следующий сезон, нужно снова подбирать ребят, делать точечную селекцию. Есть определённая методика, но не хочу, чтобы конкуренты пошли по моим стопам. Мне нравятся голодные и молодые хоккеисты. Выражение, что хороший волк должен быть голодным, как никогда актуально, так как с этого сезона мы стали «волками», в клубе произведён ребрендинг. Команда — как птичка. Надавишь — обосрётся, отпустишь — улетит. Иногда требуется жёсткость, а где-то надо смягчить. Идеал — золотая середина.

— Вы упомянули следующий сезон. Значит, переговоры по новому контракту продвинулись?

— Действующее соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года. Сейчас ведутся переговоры по новому контракту, могу сказать, что они находятся на завершающей стадии. Обговариваем конечные пункты. Я рад, что в клубе хотят продолжить со мной сотрудничество. Благодарен руководству клуба за доверие. Основная задача — не зацикливаться на контракте, а больше думать о своей работе. Я один из самых опытных тренеров, работающих в КХЛ. Чем больше думаешь о своей работе, тем лучше.

— Как обстоят дела в плане клубного бюджета на следующий год?

— Это и есть переговорный процесс. Хочется, чтобы на следующий год было движение в сторону увеличения, а не уменьшения. Мы хотим, чтобы график шёл вверх. Многие ребята в этом сезоне играют за копейки по хоккейным меркам. Ребята выступают неплохо, им нужно добавлять. Каждого хоккеиста, которого я подержал в руках, хочу оставить на следующий год. Если человек привык к моей системе, то его не надо переучивать.

— Но точечные изменения будут?

— Они есть всегда. Просто надо добавить контракты. Если мы решим добавить всем понемногу, то увеличение бюджета будет, от этого никуда не уйти.

«Филатову лига прислала сумасшедший штраф, схлопотал ненужное удаление»

— Довольны легионерами клуба?

— Ребята стараются. Для шведов было немножко непривычно проходить нашу маленькую предсезонку. Но ничего не поделать. Игры через день, много матчей на выезде. Я проповедую энергозатратный хоккей. Он подразумевает много лишней беготни, она помогает.

— Как вписались в коллектив Эрик Густафссон и Деннис Эверберг?

— Нормально. Густафссон попал в первую пару защиты, Эверберг — в третье звено нападения. Хорошие хоккеисты. Если всё получится, то планируем оставить их на следующий год.

— Как прокомментируете обмен Ро — Эверберг?

— Открою небольшой секрет. Поменяли Ро на Эверберга, сэкономили денег. На сэкономленные средства взяли Никиту Филатова. Фактически мы поменяли Ро на двух человек.

— Какие первые впечатления от игры Филатова?

— Он молодец, только схлопотал совершенно ненужное удаление. За это мы его пожурим.

— К Филатову всегда был нужен особый подход.

— Подход очень простой: со стороны профессионала. Ты или кладёшь плитку, или нет. Если не кладёшь, то не получаешь денег. Это мой подход к работе.

— Жёсткий разговор с Филатовым состоялся?

— Ему лига прислала сумасшедший штраф. Тут можно и не разговаривать. Он помимо разговоров получил пламенный денежный привет от лиги и сам себя наказал. Так что Никита понял, что лучше ежедневно класть плитку, нежели быть оштрафованным. Он хочет играть, а не сидеть дома и отбывать дисквалификацию.

«Макарова изначально брали как сменщика Ежова»

— Что можете сказать о вратарской линии? Ежов хорош, а Макаров, складывается впечатление, иногда выпадает из обоймы.

— Мы изначально брали Макарова как сменщика Ежова. Андрей — хороший и перспективный вратарь. Думаю, у него хорошее будущее. Просто такова вратарская доля. Один играет, а второй сидит. Вспомните великий тандем Третьяк — Мышкин в сборной СССР. Или дуэт Кошечкин — Самсонов, если брать сегодняшний день. Тут два варианта — терпеть или уходить в другой клуб.

— Из «Реактора» в нынешней команде играют два звена.

— Именно. Два молодёжных звена, я ими полностью доволен. В последнем турне порадовали Бикмуллин и Шафигуллин. Наконец-то ребята выстрелили, мы их тренируем второй год. Шиксатдаров травмирован, они пользуются шансом. Ещё и Галимов получил травму, больше игрового времени будет у Филатова в первом звене. Всё в наших руках. Доказывать, показывать, работать.

— Прогрессом Галимова не удивлены? После перехода из «Локомотива» он серьёзно выстрелил.

— Он вернулся в родной город. Дома и стены помогают. Болельщики, семья, родственники. Я его помню совсем молодым хоккеистом, он мне всегда нравился. Есть доверие. В последних 30 матчах на него легла большая нагрузка. Он играет больше 20 минут. Никогда не играл столько за карьеру. Забросил 14 шайб, выполняет много работы.

— Пара защитников Огурцов — Брынцев, складывается впечатление, тоже прибавила.

— Они играли вместе всё лето, весь сезон. Без спадов чемпионат ни у кого не проходит. Хвалить не хочется, но очень мало двухметровых защитников, которые умеют играть в хоккей. Трямкин и Огурцов — кого ещё вспомните в КХЛ? Если лига пойдёт на уменьшение площадок, то такие хоккеисты будут представлять особую ценность.

«Я был одним из первых, кто сказал: «Надо ехать на Олимпиаду и надрать всем задницу»

— Пресс-конференция после матча «Спартак» — «Нефтехимик» взорвала общественность. Это был пиар-ход?

— Да. Кое-чему меня научили в Северной Америке, в которой я провёл 12 лет, а кое-чему научился сам. Чем больше скандалов, тем лучше для общего дела. Хотелось попиарить Матч звёзд. Думаю, что судьи на меня не в обиде. Их руководитель Алексей Анисимов делает большую работу. Наверное, даже маленький орден заслужил.

— Как относитесь к возможному сокращению числа участников лиги?

— Это не моё дело. Если говорить как хоккейному человеку, то когда человек лишается работы, то это плохо. Но и конкуренцию никто не отменял. Жизнь проходит в конкурентном поле. Мы же не думаем, когда люди открывают ресторан через дорогу, другое заведение могут закрыть. Так и в спорте. Везде конкуренция. Если лигу покинут три команды, то другим будет повод задуматься и начать лучше работать. Это нормальная конкурентная среда, её придерживается весь мир. Конечно, жаль, когда такое случается. Будет обидно за болельщиков.

— Не удивлены, что никого из хоккеистов «Нефтехимика» в нынешнем сезоне не вызывали в сборную России? Причём даже в олимпийскую. Некоторые ребята явно заслужили.

— Наверное, не подходит мой стиль работы. Потому что многие ребята из регионов действительно заслужили быть представителями сборной России. Но, наверное, они не играют в тот стиль, в который любит играть сборная.

— А ведь кто-то мог усилить и молодёжную сборную, неудачно выступившую на недавнем МЧМ.

— Да. К примеру, наш нападающий Булат Шафигуллин 1999 года рождения. Кадры есть, просто надо немножко раскрыть глаза. Не смотреть только в центре России, а изучить регионы. Копать глубже. Я понимаю, что есть более лёгкие пути, но мы ведь ждём результата.

— Согласны, что первая сборная России сделала правильный шаг, решив поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом?