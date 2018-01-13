Участники Матча звезд КХЛ были эвакуированы из отеля Астаны из-за пожара

Пожарная сигнализация сработала в ночь на субботу. Это привело к эвакуации постояльцев отеля, многие из которых приехали для участия в Матче звезд КХЛ.

«Ближе к ночи, когда уже все легли спать, сработала пожарная сигнализация. Мы подумали, что может быть это ложная тревога. А получилось так, что все вышли в коридор, а потом начали проводить эвакуацию вниз, — сказал Анисимов.

«Все это происходило в течение полутора часов и закончилось где-то в четыре часа утра. Задымление было, по разной информации, сначала говорили, что горит машина на парковке, потом сообщили, как и оказалось, что это проводка, — добавил он.

По словам очевидца событий, запах гари ощущался на первом этаже отеля. «Приехали пожарные, думали, эвакуировать ли нас в соседнее здание или нет. Потом нашли очаг возгорания, включили вентиляцию, чтобы все это вытянуть, — вспомнил он.