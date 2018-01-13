В снегах Азии: юбилейный Матч звезд КХЛ пройдет в Астане

Источник: РИА "Новости"

У «Запада» и «Востока» в Астане ничья

Матчи звезд КХЛ проходят в лиге каждый год с первого сезона ее создания в 2008 году. Но из девяти звездных уик-эндов только два из них принимали клубы, входящие в Восточную конференцию — челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев». Дважды Матч звезд проходил в Москве (на Красной площади в 2009-м и в «Парке Легенд» в 2016-м), кроме того — в Минске, Санкт-Петербурге, Риге, Братиславе и Сочи. Таким образом, впервые лучшие игроки КХЛ приедут в Азию.

Второй раз КХЛ проводит Матч звезд в формате «звездной недели»: помимо КХЛ, свои выставочные игры проводят Женская хоккейная лига (ЖХЛ) и Молодежная хоккейная лиги (МХЛ). Обе встречи состоялись в формате «Запад против Востока». У женщин довольно неожиданную победу одержал «Восток» (3:2) за счет победной шайбы Ольги Сосиной, в Кубке вызова МХЛ «Запад» взял убедительный реванш (7:3). При этом в случае с МХЛ «Запад» довел общий счет в подобных матчах до разгромного — 7−2.

Кроме того, в 2017 году после продолжительной критики был изменен формат самого Матча звезд КХЛ. Теперь это не отдельная игра, завершающаяся с космическими счетами, а мини-турнир между представителями четырех дивизионов КХЛ — Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Команды сначала проведут полуфиналы (по регламенту каждая игра длится два периода — по 15 минут «грязного» времени), а потом сразятся за главный трофей.

Девушки на корабле

Процесс назначения тренеров на Матч звезд КХЛ получился интересным, но был омрачен многочисленными отказами со стороны специалистов. Главные тренеры петербургского СКА Олег Знарок, казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд отказались ехать в Астану, а работавший в «Авангарде» Андрей Скабелка был отправлен в отставку.

Без них работать на Матче звезд будут Юкка Ялонен (Йокерит), Игорь Никитин (ЦСКА), Андрей Назаров («Нефтехимик») и Галым Мамбеталиев («Барыс»).

Возможно, для кого-то из специалистов причиной отказа стала новость о том, что в роли помощников главных тренеров будут работать эффектные девушки-телеведущие, работающие на матчах КХЛ. В Астану приедут Наталья Кларк, Соня Гудим, Мария Басс и Дарья Миронова. «Уверена, что мы сможем взаимодействовать с Олегом Валерьевичем (Знарком) на 150%», — заявила РИА Новости Кларк, после чего Знарок уведомил, что не сможет принять участия в Матче звезд «по семейным обстоятельствам».

Абсолютным лидером по участию в Матчах звезд КХЛ является Сергей Мозякин, который подобные мероприятия после создания лиги не пропускал. Вызван лучший бомбардир в истории КХЛ и в этот раз, при этом капитаном дивизиона Харламова станет не он, а другой именитый хоккеист — защитник «Ак Барса» Андрей Марков. Другими капитанами команд станут Илья Ковальчук (СКА), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») и Найджел Доус («Барыс»).