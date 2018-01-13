В снегах Азии: юбилейный Матч звезд КХЛ пройдет в Астане
АСТАНА, 13 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Десятый, юбилейный Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет
АСТАНА, 13 янв — РИА Новости, Александр Рогулев. Десятый, юбилейный Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет
У «Запада» и «Востока» в Астане ничья
Матчи звезд КХЛ проходят в лиге каждый год с первого сезона ее создания в 2008 году. Но из девяти звездных
Второй раз КХЛ проводит Матч звезд в формате «звездной недели»: помимо КХЛ, свои выставочные игры проводят Женская хоккейная лига (ЖХЛ) и Молодежная хоккейная лиги (МХЛ). Обе встречи состоялись в формате «Запад против Востока». У женщин довольно неожиданную победу одержал «Восток» (3:2) за счет победной шайбы Ольги Сосиной, в Кубке вызова МХЛ «Запад» взял убедительный реванш (7:3). При этом в случае с МХЛ «Запад» довел общий счет в подобных матчах до разгромного — 7−2.
Кроме того, в 2017 году после продолжительной критики был изменен формат самого Матча звезд КХЛ. Теперь это не отдельная игра, завершающаяся с космическими счетами, а
Девушки на корабле
Процесс назначения тренеров на Матч звезд КХЛ получился интересным, но был омрачен многочисленными отказами со стороны специалистов. Главные тренеры петербургского СКА Олег Знарок, казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд отказались ехать в Астану, а работавший в «Авангарде» Андрей Скабелка был отправлен в отставку.
Возможно, для
Абсолютным лидером по участию в Матчах звезд КХЛ является Сергей Мозякин, который подобные мероприятия после создания лиги не пропускал. Вызван лучший бомбардир в истории КХЛ и в этот раз, при этом капитаном дивизиона Харламова станет не он, а другой именитый хоккеист — защитник «Ак Барса» Андрей Марков. Другими капитанами команд станут Илья Ковальчук (СКА), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») и Найджел Доус («Барыс»).
Как и в прошлом году, по итогам Кубка вызова МХЛ к командам добавятся четыре молодых игрока — Николай Коваленко («Локо»), Герман Волошин («Амурские Тигры»), Игорь Гераськин («Алмаз») и Егор Коробкин («Стальные Лисы»). Интересно, что сам Матч звезд МХЛ находился под вопросом: в четверг в Астане было объявлено чрезвычайное положение