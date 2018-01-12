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12 января, источник: Советский спорт

Андрей Назаров: Что я делаю в Нижнекамске после игр? Бухаю в раздевалке

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров — прирожденный шоумен, который вытащит любое мероприятие.

Источник: Советский спорт

— Другие тренеры отказались от «Матча звезд», а вы сюда решительно прилетели, — сказал я Назарову.

— Надел свою любимую рубашку, фартовые штаны. Отличный праздник мегамасштаба! Еще раз повторюсь, мы все работаем в КХЛ. Мы работаем на КХЛ. Такое событие нельзя никому пропускать. А ведь есть те, кого не пригласили! Например, Андрей Шаянов, — Назаров громадной ручищей показал на казахстанского тренера. — Его никто не приглашал. Он просто сам пришел. Порадоваться вместе с нами. Я думаю, может, его поставить на лавку? А почему нет? Он ведь такой же член нашего общества.

— С вами на лавке уже будет стоять Мария Басс.

— Я уже увиделся со своим вторым тренером. В субботу проведем совещание. Я расскажу, что она будет делать. Большинство, защита — за это полностью отвечает Мария. Я просто буду стоять и смотреть. Весь результат будет лежать на ее плечах.

— А потом?

— Спросим результат с Марии, — хохотнул Назаров.

— Игрок вашей сборной Сергей Мозякин на этот раз доедет до олимпийских ворот?

— Безусловно, Сергей — хороший игрок. Мегаталант. Если тренерский штаб сборной России решит, то он не помешает.

— Что вы скажете об олимпийском составе Канады?

— Мы только что обсуждали с главным судьей Алексеем Анисимовым составы Канады и Австралии. Всех обсудили. Но мне важнее состав «Нефтехимика».

…А потом Назаров вышел на сцену и отжег, отвечая на вопрос Александра Гуськова, куда он идет в свободное время в Нижнекамске: «Никуда не иду. Мы бухаем в раздевалке».

Кстати, когда Назаров выбирал себе комментатора, который будет приставлен к сборной его дивизиона на все выходные, то сначала объявил Гуськова… как Викторию Лопыреву.

Может, Вику тоже в тренерский штаб включить? Пусть тоже ответит за результат.

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