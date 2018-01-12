Второй казахстанский клуб может появиться в КХЛ в ближайшее время

«Понимаете, все зависит от количества качественных игроков, которые могли бы представлять Казахстан в КХЛ, в том числе по Алма-Ате. По “Барысу” мы видим, что высокого уровня игроков у нас не так много. Время придет, и, может, даже в какой-то краткосрочный период мы действительно увидим новый клуб из Казахстана в КХЛ. Но для этого должны быть не только инфраструктурные условия, но и выбор среди игроков для лиги», — сказал Мамин журналистам.