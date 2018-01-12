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12 января, источник: Sports.kz

Второй казахстанский клуб может появиться в КХЛ в ближайшее время

Второй клуб из Казахстана «в краткосрочный период» может появиться в Континентальной хоккейной лиге, заявил глава Федерации хоккея Казахстана Аскар Мамин.

В КХЛ выступает один казахстанский клуб — «Барыс» из Астаны. В настоящий момент «Барыс» имеет лишь математические шансы на попадание в плей-офф.

«Понимаете, все зависит от количества качественных игроков, которые могли бы представлять Казахстан в КХЛ, в том числе по Алма-Ате. По “Барысу” мы видим, что высокого уровня игроков у нас не так много. Время придет, и, может, даже в какой-то краткосрочный период мы действительно увидим новый клуб из Казахстана в КХЛ. Но для этого должны быть не только инфраструктурные условия, но и выбор среди игроков для лиги», — сказал Мамин журналистам.

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