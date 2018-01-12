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12 января, источник: Sports.kz

Аскар Мамин рассказал о проблемах «Барыса» и возможных изменениях

Астанинский «Барыс» может пересмотреть состав легионеров после окончания нынешнего сезона, заявил президент Казахстанской федерации хоккея (КФХ) Аскар Мамин.

«Барыс» после 50 матчей регулярного чемпионата занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.

«Есть смысл пересмотреть состав наших легионеров, мы об этом думаем. Вы узнаете по окончании сезона, все решения будут уже после окончания чемпионата», — сказал Мамин журналистам.

«Этот сезон получился не таким, как мы ожидали в самом начале, — продолжил он. — Старт был многообещающим, мы шли на первом месте в Восточной конференции. Но после нас стали преследовать неудачи, мы набрали очень мало очков. Сейчас шансы на попадание в плей-офф минимальные».

Мамин добавил, что «это связано с обновлением состава». «70% игроков к нам пришли из чемпионата Казахстана, мы пошли на это. Процесс будет продолжаться, и в следующем сезоне мы будем привлекать еще больше своих воспитанников. Тех ребят, которые играют в чемпионате Казахстана и могут добавить в мастерстве. Может, этот сезон сопровождается сменой поколений, поэтому и нет стабильности в результате», — сказал он.

Ранее в отставку с поста главного тренера «Барыса» был отправлен Евгений Корешков. «Ничего не могу сказать насчет главного тренера, нам нельзя ошибиться, — отметил Мамин. — Нам самим не нравится, что у нас так часто меняются тренеры. Есть несколько причин, способствующих этому. К сожалению, такая практика сложилась. Мы против нее, нам нужен тренерский состав на несколько сезонов. К сожалению, отставки случаются, но это не только в «Барысе».

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