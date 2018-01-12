Аскар Мамин рассказал о проблемах «Барыса» и возможных изменениях
Астанинский «Барыс» может пересмотреть состав легионеров после окончания нынешнего сезона, заявил президент Казахстанской федерации хоккея (КФХ) Аскар Мамин.
Астанинский «Барыс» может пересмотреть состав легионеров после окончания нынешнего сезона, заявил президент Казахстанской федерации хоккея (КФХ) Аскар Мамин.
«Барыс» после 50 матчей регулярного чемпионата занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.
«Есть смысл пересмотреть состав наших легионеров, мы об этом думаем. Вы узнаете по окончании сезона, все решения будут уже после окончания чемпионата», — сказал Мамин журналистам.
«Этот сезон получился не таким, как мы ожидали в самом начале, — продолжил он. — Старт был многообещающим, мы шли на первом месте в Восточной конференции. Но после нас стали преследовать неудачи, мы набрали очень мало очков. Сейчас шансы на попадание в
Мамин добавил, что «это связано с обновлением состава». «70% игроков к нам пришли из чемпионата Казахстана, мы пошли на это. Процесс будет продолжаться, и в следующем сезоне мы будем привлекать еще больше своих воспитанников. Тех ребят, которые играют в чемпионате Казахстана и могут добавить в мастерстве. Может, этот сезон сопровождается сменой поколений, поэтому и нет стабильности в результате», — сказал он.
Ранее в отставку с поста главного тренера «Барыса» был отправлен Евгений Корешков. «Ничего не могу сказать насчет главного тренера, нам нельзя ошибиться, — отметил Мамин. — Нам самим не нравится, что у нас так часто меняются тренеры. Есть несколько причин, способствующих этому. К сожалению, такая практика сложилась. Мы против нее, нам нужен тренерский состав на несколько сезонов. К сожалению, отставки случаются, но это не только в «Барысе».