Аскар Мамин рассказал о проблемах «Барыса» и возможных изменениях

«Барыс» после 50 матчей регулярного чемпионата занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.

«Есть смысл пересмотреть состав наших легионеров, мы об этом думаем. Вы узнаете по окончании сезона, все решения будут уже после окончания чемпионата», — сказал Мамин журналистам.

«Этот сезон получился не таким, как мы ожидали в самом начале, — продолжил он. — Старт был многообещающим, мы шли на первом месте в Восточной конференции. Но после нас стали преследовать неудачи, мы набрали очень мало очков. Сейчас шансы на попадание в плей-офф минимальные».

Мамин добавил, что «это связано с обновлением состава». «70% игроков к нам пришли из чемпионата Казахстана, мы пошли на это. Процесс будет продолжаться, и в следующем сезоне мы будем привлекать еще больше своих воспитанников. Тех ребят, которые играют в чемпионате Казахстана и могут добавить в мастерстве. Может, этот сезон сопровождается сменой поколений, поэтому и нет стабильности в результате», — сказал он.