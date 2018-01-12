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12 января, источник: Sports.kz

Даллмэн получил приз за верность КХЛ

Защитник астанинского «Барыса» Кевин Даллмэн получил приз за верность Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает Infox.ru.

Игрок «Барыса» провел все сезоны в КХЛ с момента ее образования.

Даллмэн в 2008 году подписал контракт с казахстанским «Барысом». В первом же сезоне 2008/09 побил рекорд результативности для защитников в чемпионатах СССР/России. В мае 2012 года подписал контракт с петербургским СКА, а в 2017-м вернулся в «Барыс». В 2013 году получил гражданство Казахстана.

Также эту награду получил нападающий «Торпедо» Денис Паршин.

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