Даллмэн получил приз за верность КХЛ

Даллмэн в 2008 году подписал контракт с казахстанским «Барысом». В первом же сезоне 2008/09 побил рекорд результативности для защитников в чемпионатах СССР/России. В мае 2012 года подписал контракт с петербургским СКА, а в 2017-м вернулся в «Барыс». В 2013 году получил гражданство Казахстана.