Александр Медведев: Матч звезд КХЛ в 2019 году, скорее всего, пройдет в Хельсинки

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Матч звезд КХЛ в 2019 году пройдет в Хельсинки.
«Хельсинки подавал заявку, у нас есть и другие желающие, но опыт проведения “Зимней классики” показал, что город может проводить мероприятия на самом высоком уровне, там могут обеспечить посещаемость, туда хорошо добираться и нет никаких негативных факторов. Мы продолжаем чередование бывших стран СССР и зарубежных участников. Город еще не утвержден окончательно, но имеет хорошие шансы, скорее всего, матч пройдет в Хельсинки. Можно сказать, что их заявка выглядит фаворитом среди других», — сказал Медведев.
Директор «Йокерита» по международному сотрудничеству Роман Рябков сообщил ТАСС, что клуб серьезно намерен организовать Матч звезд 2019 года в Хельсинки. «В ближайшие две недели руководство клуба и лиги планируют конструктивные переговоры по деталям мероприятия», — сказал он.
В 2018 году Матч звезд КХЛ пройдет в Астане 14 января.