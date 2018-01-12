Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Одевающую дочек в одинаковые наряды маму затравили в соцсетях
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона Койотс2
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго Блэкхокс2
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз2
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз3
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Ванкувер Кэнакс5
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете
Миссия Клоппа — остановить Гвардьолу: превью футбольного уикэнда
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
12 января, источник: ТАСС

Александр Медведев: Матч звезд КХЛ в 2019 году, скорее всего, пройдет в Хельсинки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Хельсинки являются фаворитом среди городов, подавших заявку на проведение Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2019 году, игра, скорее всего, пройдет именно там. Об этом ТАСС заявил член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Матч звезд КХЛ в 2019 году пройдет в Хельсинки.

Читайте также
Снежная буря не остановит лучших игроков КХЛ

«Хельсинки подавал заявку, у нас есть и другие желающие, но опыт проведения “Зимней классики” показал, что город может проводить мероприятия на самом высоком уровне, там могут обеспечить посещаемость, туда хорошо добираться и нет никаких негативных факторов. Мы продолжаем чередование бывших стран СССР и зарубежных участников. Город еще не утвержден окончательно, но имеет хорошие шансы, скорее всего, матч пройдет в Хельсинки. Можно сказать, что их заявка выглядит фаворитом среди других», — сказал Медведев.

Директор «Йокерита» по международному сотрудничеству Роман Рябков сообщил ТАСС, что клуб серьезно намерен организовать Матч звезд 2019 года в Хельсинки. «В ближайшие две недели руководство клуба и лиги планируют конструктивные переговоры по деталям мероприятия», — сказал он.

В 2018 году Матч звезд КХЛ пройдет в Астане 14 января.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете
Миссия Клоппа — остановить Гвардьолу: превью футбольного уикэнда
Месси стал первым игроком в истории с окладом более € 100 млн
У «Локо» уведут Фернандеша? Пять главных трансферных слухов дня
В снегах Азии: юбилейный Матч звезд КХЛ пройдет в Астане
Выступавшая против россиян Коукалова пропустит Олимпийские игры
Российские хоккеистки не смогли выйти в финал молодежного ЧМ
Спорт-Экспресс
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь