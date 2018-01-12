Александр Медведев: Матч звезд КХЛ в 2019 году, скорее всего, пройдет в Хельсинки

«Хельсинки подавал заявку, у нас есть и другие желающие, но опыт проведения “Зимней классики” показал, что город может проводить мероприятия на самом высоком уровне, там могут обеспечить посещаемость, туда хорошо добираться и нет никаких негативных факторов. Мы продолжаем чередование бывших стран СССР и зарубежных участников. Город еще не утвержден окончательно, но имеет хорошие шансы, скорее всего, матч пройдет в Хельсинки. Можно сказать, что их заявка выглядит фаворитом среди других», — сказал Медведев.