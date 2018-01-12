Стало известно, за сборные каких дивизионов молодые игроки выступят на Матче звезд КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам матча за Кубок вызова МХЛ были отобраны четыре хоккеиста, которые сыграют за сборные дивизионов на Матче звезд КХЛ.

Нападающий «Амурских Тигров» Герман Волошин сыграет в сборной дивизиона Боброва, где его партнерами станут, в частности, лидеры гонки бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ — Илья Ковальчук и Никита Гусев из СКА.

Нападающий «Локо» Николай Коваленко сыграет за сборную дивизиона Тарасова, форвард «Алмаза» Игорь Гераськин — за команду дивизиона Харламова, а нападающий «Стальных Лисов» Егор Коробкин — за команду дивизиона Чернышева.