Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Люди определили больных по лицу
«Русский бэби-бум» в Майами: россиянки все чаще улетают рожать во Флориду
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона Койотс2
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго Блэкхокс2
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз2
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз3
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Ванкувер Кэнакс5
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Месси стал первым игроком в истории с окладом более € 100 млн
У «Локо» уведут Фернандеша? Пять главных трансферных слухов дня
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
12 января, источник: ТАСС

Стало известно, за сборные каких дивизионов молодые игроки выступят на Матче звезд КХЛ

АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила, за сборные каких дивизионов на Матче звезд сыграют четыре представителя Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом стало известно в ходе церемонии представления хоккеистов и тренеров на Матче звезд в Астане.

Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам матча за Кубок вызова МХЛ были отобраны четыре хоккеиста, которые сыграют за сборные дивизионов на Матче звезд КХЛ.

Нападающий «Амурских Тигров» Герман Волошин сыграет в сборной дивизиона Боброва, где его партнерами станут, в частности, лидеры гонки бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ — Илья Ковальчук и Никита Гусев из СКА.

Нападающий «Локо» Николай Коваленко сыграет за сборную дивизиона Тарасова, форвард «Алмаза» Игорь Гераськин — за команду дивизиона Харламова, а нападающий «Стальных Лисов» Егор Коробкин — за команду дивизиона Чернышева.

В матче за Кубок вызова, который прошел в четверг и завершился победой сборной Запада над командой Востока со счетом 7:3, Гераськин оформил дубль, а Коваленко, Волошин и Коробкин отличились по разу.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете
Миссия Клоппа — остановить Гвардьолу: превью футбольного уикэнда
Месси стал первым игроком в истории с окладом более € 100 млн
У «Локо» уведут Фернандеша? Пять главных трансферных слухов дня
В снегах Азии: юбилейный Матч звезд КХЛ пройдет в Астане
Выступавшая против россиян Коукалова пропустит Олимпийские игры
Российские хоккеистки не смогли выйти в финал молодежного ЧМ
Новости
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь