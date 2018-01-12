КХЛ может ввести двухминутный штраф за неудачный запрос видеопросмотра тренером

«Если у нас берется один запрос тренера на “вне игры” или атаку вратаря, то в IIHF на помеху вратарю запрос берется один раз, а на “вне игры” — неограниченное количество. И каждый раз, если ты не попадаешь на этот запрос, то получаешь две минуты. Это один из вопросов, которые мы будем обсуждать, в том числе с генменеджерами в конце года», — рассказал Анисимов.