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12 января, источник: ТАСС

КХЛ может ввести двухминутный штраф за неудачный запрос видеопросмотра тренером

АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассмотрит возможность введения двухминутного штрафа для команды за неудачный запрос видеопросмотра. Об этом журналистам сообщил главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

Источник: ИТАР-ТАСС

Он напомнил, что в трактовке хоккейных правил КХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF) есть разница в плане драк и запроса тренеров.

«Если у нас берется один запрос тренера на “вне игры” или атаку вратаря, то в IIHF на помеху вратарю запрос берется один раз, а на “вне игры” — неограниченное количество. И каждый раз, если ты не попадаешь на этот запрос, то получаешь две минуты. Это один из вопросов, которые мы будем обсуждать, в том числе с генменеджерами в конце года», — рассказал Анисимов.

«У нас есть статистика по запросам тренеров, и по офсайду выше 20 процентов не поднимается. Стоит учитывать требования телевидения и маркетинга, так как игра затягивается. Этот вопрос однозначно будет подниматься. Что касается драк, то в IIHF при получении пяти минут штрафа за драку ты пропускаешь следующий матч», — добавил он.

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