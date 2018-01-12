КХЛ может ввести двухминутный штраф за неудачный запрос видеопросмотра тренером

Он напомнил, что в трактовке хоккейных правил КХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF) есть разница в плане драк и запроса тренеров.
«Если у нас берется один запрос тренера на “вне игры” или атаку вратаря, то в IIHF на помеху вратарю запрос берется один раз, а на “вне игры” — неограниченное количество. И каждый раз, если ты не попадаешь на этот запрос, то получаешь две минуты. Это один из вопросов, которые мы будем обсуждать, в том числе с генменеджерами в конце года», — рассказал Анисимов.
«У нас есть статистика по запросам тренеров, и по офсайду выше 20 процентов не поднимается. Стоит учитывать требования телевидения и маркетинга, так как игра затягивается. Этот вопрос однозначно будет подниматься. Что касается драк, то в IIHF при получении пяти минут штрафа за драку ты пропускаешь следующий матч», — добавил он.