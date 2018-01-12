Знарок установил рекорд СКА по скорости достижения первых 100 побед

Знарок быстрее всех тренеров в истории СКА сумел добраться до этой отметки — ему потребовался всего 121 матч. 84 победы при немецком тренере санкт-петербургский клуб одержал в основное время, ещё по 8 побед — в овертайме и в серии буллитов.