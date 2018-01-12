Решетников: Общался с ребятами из штаба Корешкова. Легионеры начали шантажировать «Барыс»

Он считает, что проблема — в легионерах, которые начали шантажировать клуб. По мнению Решетникова, ситуацию можно было решить, но предыдущий тренер Евгений Корешков не смог пойти на крайние меры и отчислить одного из иностранцев.

— Перед Новым годом, когда еще о грядущей отставке Корешкова я, естественно, не знал, обсуждали ситуацию с ребятами из его тренерского штаба, — говорит Решетников. — И когда мне начали рассказывать о том, что творится в команде, у меня волосы дыбом встали.

Оказывается, у иностранцев пошла волна протеста: зарплаты им, видите ли, не те платят. Легионеры просто начали шантажировать клуб: хочу играю, хочу — нет. Устроили итальянскую забастовку. Вроде выходят на лед, а ничего не делают. И ведь не играют по большому счету. Тренерский штаб наехал на иностранцев: мол, вы свои микроматчи проигрываете. Они начали выигрывать с разницей в одну шайбу. Но в «Барысе», где уже много лет игру определяют легионеры, этого недостаточно!

Это то, что я знаю из первых уст. Поверьте моему опыту, здесь нужны были кардинальные меры. Тут нужно было просто взять любого и вышвырнуть из команды. Любого! Просто взять и выкинуть. И люди из тренерского штаба говорили Корешкову: выкинь из команды хотя бы одного легионера, иначе выкинут всех нас! Он не поверил. Что было дальше, вы знаете.

— Выходит, Корешков элементарно стал жертвой шантажа?

— Там как получилось? Иностранцы съездили на Евротур в составе сборной Канады (туда ездили только Мэтт Фрэттин и Линден Вей — прим.Vesti.kz), пообщались между собой. Оказывается, там платят больше. И у них в голове сразу мысль: «Мы получаем недостойные деньги!». Но погоди, когда ты контракт подписывал, ты что, не понимал, достоин ты этих денег или недостоин? Тебя все устраивало. Сыграй хорошо — и на следующий год сумму увеличат… Или в Канаде вам миллионы платили? На берегу где-то играли, в каких-то лигах непонятных…

Наверняка в деле был агент. И как только хвост начинает вилять собакой — пиши пропало! Вот это меня до глубины души возмущает. В плей-офф «Барыс» уже не попадает. Так я скажу, легионеров и сейчас еще не поздно выкинуть из команды.

Проигрывать ведь можно и без дорогостоящих иностранцев. Если уж худшую команду лиги «Югру» обыграть не могут… Ты пришел на место легионера, тебе платят, ты должен соответствовать статусу. Не соответствуешь — до свидания!

— Очевидно, Корешкову еще и не хватило опыта в управлении командой.

— А можно встречный вопрос: сколько ему лет? 47? И он до сих пор неопытный? Извините, я в 32 года заслуженным тренером СССР стал…

— По инсайдерской информации, на вакантное место главного тренера рассматриваются четыре кандидатуры, в числе которых Илья Воробьев (экс-«Магнитка») и Алексей Кудашов (экс-«Локомотив»). Думаете, какой вариант идеален для «Барыса»?

— Да никакой, нужно возвращать прежний тренерский штаб, выгнать одного иностранца и тему закрыть. Кого — не имеет абсолютно никакого значения. И пусть они потом еще немного повыеживаются. Поставить на драфт отказов — и до свидания! Езжайте за океан, пейте виски. Они же над здравым смыслом издеваются! Вдумайтесь только: иностранцы, которые не играют. Денег им мало платят… Легионеры начали чудить — надо расставаться. Кудашов не дурак, он сразу всех иностранцев выкинет. Посмотрит на них неделю и тему закроет.

Ведь когда они начали сезон, хорошую игру показывали. Все в порядке было. Значит, тренер был хороший? А тут вдруг раз, ни с того ни с сего стал плохой. Так же не бывает. И иностранцы в интервью говорили, что Корешков классный тренер…

А сколько уже тренеров перебывало в Астане! Мне это напомнило ситуацию в усть-каменогорском «Торпедо» 1970-х: за восемь лет сменилось 12 тренеров. Кого только не было, пока Валентин Григорьев не приехал и не вывел команду в Первую лигу со своим народом.

И тут кого ни возьми — все тренеры плохие. Одного убирают, другого приглашают. Но главный-то вопрос в другом. КХЛ 10 лет. Казахстан за это время не дал ни одного толкового игрока. Мальчика в 10 лет взять — ему бы сейчас было 20. Он должен был давно в основе играть…

Я игроков 1957 года рождения набрал в 1969 году — им уже по 12 лет было. И тем не менее заиграли же пацаны! У нас на весь Казахстан был один каток, потом малую коробку пристроили. И посмотри, кого только не воспитали за 10 лет на полутора катках! Леонов, Панин, Бевз, Филиппов, Варнавский… Вот вышла сейчас наша молодежка на чемпионат мира. Но вы что, думаете, кого-то на драфт поставят из этой сборной?! Вот о чем говорить надо.

Напомним, «Барыс» еще в начале ноября уходил на перерыв в КХЛ в качестве лидера Восточной конференции, но за два месяца скатился на десятое место. Астанинский клуб сейчас имеет серию из восьми поражений, а в 19 последних матчей одержал всего две победы.

1 января «Барыс» уволил главного тренера Евгения Корешкова, чьи обязанности теперь временно исполняет его ассистент Галым Мамбеталиев. В декабре клуб, пытаясь прервать серию неудач, провел обряд жертвоприношения барана.

Свое мнение о неудачах «Барыса» высказал и известный российский журналист Алексей Шевченко, который назвал причиной ноябрьский отдых легионеров во время паузы и последовавший после этого штраф.