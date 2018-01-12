Власти Приморья намерены выгнать последних двух канадцев из ХК «Адмирал»

«Начали с “Адмиралом” наводить порядок. Выгоняем всех иностранцев. Выгнали, остались два канадца, которые просто болеют, спрятались, на бюллетене сидят, не могут заявление написать. Но считанные дни остались, и у нас будут одни россияне. Такого не будет, как в китайском “Куньлунь”, где одни американцы, канадцы и финны», — сказал Тарасенко.