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09:07 (мск), источник: Р-Спорт

Власти Приморья намерены выгнать последних двух канадцев из ХК «Адмирал»

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Только россияне вскоре останутся в составе приморского хоккейного клуба «Адмирал», сообщил журналистам врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Источник: РИА "Новости"

«Начали с “Адмиралом” наводить порядок. Выгоняем всех иностранцев. Выгнали, остались два канадца, которые просто болеют, спрятались, на бюллетене сидят, не могут заявление написать. Но считанные дни остались, и у нас будут одни россияне. Такого не будет, как в китайском “Куньлунь”, где одни американцы, канадцы и финны», — сказал Тарасенко.

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Согласно информации на официальном сайте ХК «Адмирал», в составе команды два канадца: защитник Шон Моррисонн и нападающий Мартен Сен-Пьер, оба имеют опыт выступлений в НХЛ.

По словам Тарасенко, в крае готовятся сильные молодые хоккеисты, которые способны играть в команде.

В конце декабря во владивостокском клубе сменился главный тренер: отечественный специалист Андрей Разин сменил шведа Фредрика Стиллмана. «Адмирал» занимает 12-е место среди 14 команд Восточной конференции КХЛ и почти лишился шансов выйти в плей-офф.

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