Власти Приморья намерены выгнать последних двух канадцев из ХК «Адмирал»

«Начали с “Адмиралом” наводить порядок. Выгоняем всех иностранцев. Выгнали, остались два канадца, которые просто болеют, спрятались, на бюллетене сидят, не могут заявление написать. Но считанные дни остались, и у нас будут одни россияне. Такого не будет, как в китайском “Куньлунь”, где одни американцы, канадцы и финны», — сказал Тарасенко.
Согласно информации на официальном сайте ХК «Адмирал», в составе команды два канадца: защитник Шон Моррисонн и нападающий Мартен Сен-Пьер, оба имеют опыт выступлений в НХЛ.
По словам Тарасенко, в крае готовятся сильные молодые хоккеисты, которые способны играть в команде.
В конце декабря во владивостокском клубе сменился главный тренер: отечественный специалист Андрей Разин сменил шведа Фредрика Стиллмана. «Адмирал» занимает 12-е место среди 14 команд Восточной конференции КХЛ и почти лишился шансов выйти в плей-офф.