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09:30 (мск), источник: Vesti.kz

Назаров о Матче звезд КХЛ: Могу метнуть бутылку на дальность. Если мне вернут штраф, который я заплатил за это три года назад

Экс-наставник «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею, главный тренер сборной дивизиона Харламова Андрей Назаров поделился ожиданиями от предстоящего Матча звезд КХЛ, сообщается на сайте Лиги.

«Выступать в качестве тренера на Матче звезд — это, безусловно, честь, — отметил Назаров. — Наша работа — воодушевлять болельщиков красивым хоккеем. Мы должны их радовать, это прежде всего. Что касается меня, то Казахстан я считаю своей второй родиной. Не раз уже говорил, что Астана — мой любимый город после Челябинска. Буду надеяться, что казахстанские болельщики меня помнят и встретят тепло.

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Астана в моем понимании — это столица всей Азии. Сюда стекаются огромные финансовые потоки, мы все это видим. Город разрастается, процветает. Уверен, что Матч звезд здесь будет организован на «отлично».

Как я отнесся к тому, что вторыми тренерами на Матче звезд утверждены девушки-телеведущие? Что ж, будет интересно. Постараюсь вести себя в данном отношении сугубо как профессионал.

Гендерная дискриминация в хоккее? Да вы что! Это же Матч звезд, все всё поймут, все будут улыбаться. И к форме одежды девушек у меня никаких пожеланий нет. Они сами определятся, в чем лучше выглядят. А моя напарница Мария Басс станет рисовать нашим игрокам схемы. Я уже все придумал. Подготовит несколько схем, и по ходу матча покажет их ребятам, объяснит им расстановку. А я буду подсказывать, правильный это ход или нет.

Что касается тренерских конкурсов… Если, например, попросят выйти на лед пробить буллит, не знаю, боюсь опозориться (улыбается). А вот бутылку на дальность метнуть — без проблем. Если мне, конечно, вернут штраф, который я заплатил за это три года назад (смеется).

Напомним, Неделя звезд хоккея стартовала в Астане 10-го января и завершится 14-го. 10 января состоялся Матч звезд Женской хоккейной лиги, 11 января — Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги, 13 и 14 января пройдут Мастер-шоу и турнир с участием сборных четырех дивизионов КХЛ.

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