«Адмирал» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 3:1

Уже с первых минут стало понятно, что матч не будет легким: противник показал жесткую игру, активно работая и в защите, и в нападении. И несмотря на большое количество бросков и голевых моментов, в первом периоде игрокам «Адмирала» не удалось поразить ворота соперника. Безуспешными были и атаки «Барыса» — двадцатиминутка завершилась «в сухую» для обеих команд.

Однако уже на первых минутах второго периода «морякам» удалось открыть счет. Шайбу в ворота казахов отправил Артем Земченок — 1:0.

Третья двадцатиминутка стала самой напряженной. Заработав ещё одно очко благодаря успешной комбинации Ивана Фищенко, Павла Махановского и Максима Казакова, «моряки» все же пропустили одну шайбу. Антон Сагадеев сократил отрыв — 2:1.

Учитывая то, что доигрывать матч нашей команде пришлось в меньшем численном составе — «Барыс» снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, риск завершить встречу вничью был велик. Однако наши ребята не просто выстояли, а сумели провести ещё одну успешную атаку. На последней минуте шайбу в ворота противника отправил Андрей Алексеев. Итог: победа «Адмирала» — 3:1.