Снежная буря не остановит лучших игроков КХЛ

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе в Астане проходит Неделя звезд хоккея — мероприятие, финальным аккордом которого станет десятый по счету Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Впервые он состоится в столице Республики Казахстан.

Основную программу Недели вновь предваряют Матчи звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Состоявшийся в среду матч женских сборных Запада и Востока стал уже вторым в истории — в первый раз он прошел в 2017 году в Уфе. На игру съехалось немало спортсменок, известных по выступлениям за нашу команду на Олимпийских играх и не раз завоевывавших медали чемпионатов мира. В их число попала, например, выступавшая за Запад вратарь Валерия Меркушева, год назад отразившая все 32 броска сборной Швеции в матче за третье место на мировом первенстве среди юниорок до 18 лет. Победа со счетом 2:0 в 2017 году принесла России бронзу.

В Матче звезд ЖХЛ команда Валерии Меркушевой проиграла сборной Востока (2:3), но смогла привлечь внимание пользователей соцсетей к матчу исполнением в раздевалке танца под песню телеведущей Ольги Бузовой, уже ставшей популярным объектом пародий.

— Атмосфера на стадионе в Астане была шикарная, а матч — очень интересным, — рассказала «Известиям» Валерия Меркушева. — Думаю, все девочки и зрители были довольны. Мы, как все настоящие спортсмены, всегда хотим играть в хоккей, поэтому серьезно относимся к любому матчу. И эта игра была для нас не просто развлечением — мы боролись за победу. Старались показать красивый хоккей. Не получилось победить, к сожалению. Но хотя бы вне матча переиграли соперника — думаю, нашу акцию с исполнением песни Бузовой многие запомнят надолго. Я, правда, в ней не участвовала — не люблю это дело. Но остальная команда теперь должна предъявить Ольге счет за пиар ее творчества.

Матч женских команд вызвал ажиотаж и у местной публики — его посетило более 7 тыс. человек. Таким образом удалось повторить прошлогодний результат в Уфе — на первый в истории ЖХЛ Матч звезд пришло примерно столько же зрителей.

В четверг в рамках Недели звезд встречались команды МХЛ. Интересно, что этот матч едва не оказался под угрозой срыва — утром в день его проведения в Астане резко ухудшилась погода. Город накрыла снежная буря. Акимат области (местная администрация) ввел режим чрезвычайной ситуации. Были отменены занятия в ряде учебных заведений, приостановлено движение части общественного транспорта, а международный аэропорт временно прекратил принимать рейсы. Однако встрече молодежных команд это не помешало -— матч завершился со счетом 7:3 в пользу сборной Запада.

Участники главного события — Матча звезд КХЛ — прибудут в Астану в пятницу и субботу. В соревновании примут участие четыре команды — от каждого из дивизионов. Дивизионы Чернышева и Харламова сыграют между собой, и победитель будет представлять в финале Восток. Дивизионы Боброва и Тарасова определят представителя Запада.

Капитан «Ак Барса» Андрей Марков дебютирует в Матче звезд КХЛ в 38 лет. Перед нынешним сезоном он вернулся в Россию после 18 лет выступлений за океаном. Игрок дважды (2008, 2009) участвовал в Матчах всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — одном из самых рейтинговых спортивных мероприятий в США и Канаде, которое проводится с конца 1940-х годов.

— С нетерпением жду матча в Астане, — заявил «Известиям» Андрей Марков. — Довольно необычно дебютировать где-то в 38 лет. Поэтому я рад, что мне оказана честь принять участие в Матче звезд КХЛ. Радует, что наша лига сделала такие мероприятия традицией, переняв опыт у НХЛ. Там ажиотаж вокруг Матча звезд всегда колоссальный — по себе знаю, насколько фантастическая атмосфера на трибунах. Будет крайне интересно впервые увидеть, как это организовано у нас.