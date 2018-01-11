«Если что, не полетим!» Игроки СКА — о непогоде перед Матчем звезд

Сергей Калинин: Не расстроился, что не выбрали на Матч звезд!

— «Локомотив» — хорошая команда, было много борьбы. Мы хорошо сыграли как команда: каждый выкладывался на 100%, старался выиграть единоборства. Поэтому и победили.

— Почему не удалось выиграть 6:1 как в Ярославле?

— Сегодня так. Разницы нет — 6:1 или 1:0. Победа есть победа.

— У «Локомотива» по сравнению с предыдущей игрой сменился тренер, хотя игроки остались те же. В чем разница?

— По сравнению с матчем в Ярославе они больше уделяют внимание тактике, каждый старается выполнять тренерское задание. В этом и отличие.

— Комментатор говорил, что игра была похожа на плей-офф.

— Да, мы тоже в раздевалке об этом говорили. Поэтому хорошо, что выиграли.

— Что за головной убор у Патрика Херсли?

— Сегодня его признали лучшим игроком в команде! У меня таких, кажется, три.

— Впереди несколько выходных. Устали?

— Да нет, тренеры дают нам возможность восстановиться. Отдохнем, восстановимся — хорошо, что есть такая пауза.

— Расстроились, что не позвали на Матч звезд? Хотелось в Астану?

— Не-не! Лучше отдохнуть.

— Мастер-шоу не ваш конек?

— Нет (смеется).

Игорь Шестеркин: На Матче звезд мне, как обычно, будут забивать

— Любой матч хочется сыграть на ноль, не сказал бы, что это было суперпринципиально. Просто хотелось снова почувствовать свою игру, обратно выйти на свой уровень.

— В таких тяжелых матчах играть попроще?

— Не сказал бы, когда много бросков, чувствуешь себя не в своей тарелке. Ребята очень много ловили на себя, очень хорошо играли в чужой зоне, поэтому было мало атак. За это я им очень сильно благодарен. В целом выложились — я думаю, заслуженный результат.

— Если сравнивать «Локомотив» при Кудашове и в этом матче, вы почувствовали разницу?

— Нет, такая же хорошая, организованная команда.

— Вы примете участие в Матче Звезд КХЛ. Что чувствуете?

— Да мне как обычно забивать будут.

— В Астане буран, не страшно лететь?

— Если что не полетим, ничего страшного.

— Даже не расстроитесь?

— Нет, побольше отдохнем зато.

Патрик Херсли: Не обещаю, что побью рекорд по силе броска!

— Очень тяжелый матч. Если с эмоциональной точки зрения до плей-офф он не совсем дотягивал, то по содержанию игры — точно. Очень ровная игра и тяжелое испытание для нас.

— В раздевалке вы были в головном уборе, который дают лучшему игроку матча. Как часто вы получаете его?

— Это традиция, и мне посчастливилось впервые с плей-офф прошлого сезона стать лучшим по мнению команды! Этот головной убор передается игроку, который больше всех сражался, может, проявил себя ярче, забросил шайбу. Я очень рад, в следующий раз я буду определять следующего игрока.

— Вспомните эпизод с заброшенной шайбой.

— В том эпизоде мы старались найти Вадима Шипачева за воротами, нам это удалось. Последовала отличная передача, и, как мне показалось, шайба прошла под мышкой вратаря.

— Что «Локомотив» противопоставил СКА, из-за чего удалось забросить только одну шайбу?

— «Локомотив» просто очень хорошая команда, голкипер провел очень хорошую игру. У них в целом игра в защите очень хорошо налажена, поэтому был равный матч. Мы создали не так много моментов, но забить удалось лишь однажды.

— Вы едете на Матч звезд. Надеемся, что вы будете участвовать в конкурсе на силу броска и побьете рекорд Рязанцева. Можете пообещать?

— Насчет рекорда я, конечно, обещать не могу. Насколько я знаю, он очень высок, сейчас не вспомню точное число. Это одна из причин, почему меня пригласили. Я постараюсь бросить помощнее.

Олег Знарок: Матч с «Локомотивом» получился плей-оффный

— Хорошая игра, нам таких игр не хватает. Матч плейоффный. Нам повезло: реализовали большинство. Сдавали моменты, которые могли реализовать, но к сожалению, не получилось.

— Многие игроки летят на Матч звезд…

— У нас немногие.

— Четыре человека. А там непогода. Переживаете за них?