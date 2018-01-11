«Если что, не полетим!» Игроки СКА — о непогоде перед Матчем звезд

Сергей Калинин: Не расстроился, что не выбрали на Матч звезд!
— «Локомотив» — хорошая команда, было много борьбы. Мы хорошо сыграли как команда: каждый выкладывался на 100%, старался выиграть единоборства. Поэтому и победили.
— Почему не удалось выиграть 6:1 как в Ярославле?
— Сегодня так. Разницы нет — 6:1 или 1:0. Победа есть победа.
— У «Локомотива» по сравнению с предыдущей игрой сменился тренер, хотя игроки остались те же. В чем разница?
— По сравнению с матчем в Ярославе они больше уделяют внимание тактике, каждый старается выполнять тренерское задание. В этом и отличие.
— Комментатор говорил, что игра была похожа на плей-офф.
— Да, мы тоже в раздевалке об этом говорили. Поэтому хорошо, что выиграли.
— Что за головной убор у Патрика Херсли?
— Сегодня его признали лучшим игроком в команде! У меня таких, кажется, три.
— Впереди несколько выходных. Устали?
— Да нет, тренеры дают нам возможность восстановиться. Отдохнем, восстановимся — хорошо, что есть такая пауза.
— Расстроились, что не позвали на Матч звезд? Хотелось в Астану?
— Не-не! Лучше отдохнуть.
— Мастер-шоу не ваш конек?
Игорь Шестеркин: На Матче звезд мне, как обычно, будут забивать
— Любой матч хочется сыграть на ноль, не сказал бы, что это было суперпринципиально. Просто хотелось снова почувствовать свою игру, обратно выйти на свой уровень.
— В таких тяжелых матчах играть попроще?
— Не сказал бы, когда много бросков, чувствуешь себя не в своей тарелке. Ребята очень много ловили на себя, очень хорошо играли в чужой зоне, поэтому было мало атак. За это я им очень сильно благодарен. В целом выложились — я думаю, заслуженный результат.
— Если сравнивать «Локомотив» при Кудашове и в этом матче, вы почувствовали разницу?
— Нет, такая же хорошая, организованная команда.
— Вы примете участие в Матче Звезд КХЛ. Что чувствуете?
— Да мне как обычно забивать будут.
— В Астане буран, не страшно лететь?
— Если что не полетим, ничего страшного.
— Нет, побольше отдохнем зато.
Патрик Херсли: Не обещаю, что побью рекорд по силе броска!
— Очень тяжелый матч. Если с эмоциональной точки зрения до плей-офф он не совсем дотягивал, то по содержанию игры — точно. Очень ровная игра и тяжелое испытание для нас.
— В раздевалке вы были в головном уборе, который дают лучшему игроку матча. Как часто вы получаете его?
— Это традиция, и мне посчастливилось впервые с плей-офф прошлого сезона стать лучшим по мнению команды! Этот головной убор передается игроку, который больше всех сражался, может, проявил себя ярче, забросил шайбу. Я очень рад, в следующий раз я буду определять следующего игрока.
— Вспомните эпизод с заброшенной шайбой.
— В том эпизоде мы старались найти Вадима Шипачева за воротами, нам это удалось. Последовала отличная передача, и, как мне показалось, шайба прошла под мышкой вратаря.
— Что «Локомотив» противопоставил СКА, из-за чего удалось забросить только одну шайбу?
— «Локомотив» просто очень хорошая команда, голкипер провел очень хорошую игру. У них в целом игра в защите очень хорошо налажена, поэтому был равный матч. Мы создали не так много моментов, но забить удалось лишь однажды.
— Вы едете на Матч звезд. Надеемся, что вы будете участвовать в конкурсе на силу броска и побьете рекорд Рязанцева. Можете пообещать?
— Насчет рекорда я, конечно, обещать не могу. Насколько я знаю, он очень высок, сейчас не вспомню точное число. Это одна из причин, почему меня пригласили. Я постараюсь бросить помощнее.
Олег Знарок: Матч с «Локомотивом» получился плей-оффный
— Хорошая игра, нам таких игр не хватает. Матч плейоффный. Нам повезло: реализовали большинство. Сдавали моменты, которые могли реализовать, но к сожалению, не получилось.
— Многие игроки летят на Матч звезд…
— Четыре человека. А там непогода. Переживаете за них?