Аболс: «Лада» на бумаге имеет очень конкурентоспособный состав для КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

«Лада» занимает последнее 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже потеряла шансы на попадание в плей-офф. В четверг тольяттинский клуб в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:3.

«У нас очень конкурентоспособный состав на бумаге, но, к сожалению, травмы преследуют хоккеистов весь сезон. В оставшихся играх хочется задействовать побольше молодых игроков и набрать как можно больше очков », — сказал Аболс.

Также специалист отметил, что у него есть надежда на то, что клуб останется в КХЛ на следующий сезон. «Вера всегда у всех есть, а как получится — не знаю», — ответил Аболс на вопрос о будущем «Лады».