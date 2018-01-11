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11 января, источник: ТАСС

Аболс: «Лада» на бумаге имеет очень конкурентоспособный состав для КХЛ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» обладает неплохим подбором игроков в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции выразил главный тренер команды Артис Аболс.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Лада» занимает последнее 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже потеряла шансы на попадание в плей-офф. В четверг тольяттинский клуб в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:3.

«У нас очень конкурентоспособный состав на бумаге, но, к сожалению, травмы преследуют хоккеистов весь сезон. В оставшихся играх хочется задействовать побольше молодых игроков и набрать как можно больше очков », — сказал Аболс.

Также специалист отметил, что у него есть надежда на то, что клуб останется в КХЛ на следующий сезон. «Вера всегда у всех есть, а как получится — не знаю», — ответил Аболс на вопрос о будущем «Лады».

В рейтинге КХЛ, который учитывает спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги и финансовую стабильность, «Лада» находится в числе трех худших клубов. Президент лиги Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что лига намерена уменьшить число участников уже со следующего сезона. По первоначальному плану, в мае состав КХЛ должны будут покинуть три худшие команды этого рейтинга.

ЦСКА 3:0
(0:0, 2:0, 1:0)
Лада
11.01.2018, 19:30 Зрители: 3723 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Артис Аболс
Вратари
Ларс Юханссон Антон Красоткин
1-й период
02:19 Михаил Пашнин
2-й период
21:40 Иван Телегин (С. Андронов)
29:25 Андрей Светлаков
30:44 Богдан Киселевич
Сергей Соин 30:44
34:18 Роман Любимов (М. Шалунов, И. Ожиганов)
3-й период
46:02 Максим Шалунов (М. Пашнин, К. Капризов)
51:55 Никита Нестеров
Дмитрий I Воробьев 56:06
Статистика
8 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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