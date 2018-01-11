Аболс: «Лада» на бумаге имеет очень конкурентоспособный состав для КХЛ
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» обладает неплохим подбором игроков в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» обладает неплохим подбором игроков в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на
«Лада» занимает последнее 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже потеряла шансы на попадание в
«У нас очень конкурентоспособный состав на бумаге, но, к сожалению, травмы преследуют хоккеистов весь сезон. В оставшихся играх хочется задействовать побольше молодых игроков и набрать как можно больше очков », — сказал Аболс.
Также специалист отметил, что у него есть надежда на то, что клуб останется в КХЛ на следующий сезон. «Вера всегда у всех есть, а как получится — не знаю», — ответил Аболс на вопрос о будущем «Лады».
В рейтинге КХЛ, который учитывает спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги и финансовую стабильность, «Лада» находится в числе трех худших клубов. Президент лиги Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что лига намерена уменьшить число участников уже со следующего сезона. По первоначальному плану, в мае состав КХЛ должны будут покинуть три худшие команды этого рейтинга.
|Игорь Никитин
|Артис Аболс
|Ларс Юханссон
|Антон Красоткин
|1-й период
|02:19
|Михаил Пашнин
|2-й период
|21:40
|Иван Телегин (С. Андронов)
|29:25
|Андрей Светлаков
|30:44
|Богдан Киселевич
|Сергей Соин
|30:44
|34:18
|Роман Любимов (М. Шалунов, И. Ожиганов)
|3-й период
|46:02
|Максим Шалунов (М. Пашнин, К. Капризов)
|51:55
|Никита Нестеров
|Дмитрий I Воробьев
|56:06
|8
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)