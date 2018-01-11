Пел ли швед гимн России? СКА уже побеждает как в плей-офф
Армейцы с минимальным счетом обыграли «Локомотив» в «Ледовом» — 1:0.
Армейцы с минимальным счетом обыграли «Локомотив» в «Ледовом» — 1:0.
ПЕЛ ЛИ КРУНВАЛЛЬ?
Если во время раскатки и предматчевого шоу выйти прямо к бортику, можно увидеть немало интересного. Например, зажигательную, судя по артикуляции, речь Ильи Ковальчука на заключительном командном собрании перед матчем — том, которое проводят вокруг своих ворот за считанные секунды до начала игры.
Еще любопытно понаблюдать за тем, как команды поют гимн России — в «Ледовом» его исполняют сами зрители, а значит и хоккеистам тоже можно постараться. В этот раз старались не только россияне, но и, внезапно, Стаффан Крунвалль. Честное слово, швед шевелил губами и
ТАЛЬБО БЕЗ ОЛИМПИАДЫ
В первом периоде было много борьбы и мало бросков. Даже с учетом четырех удалений — трижды в штрафной бокс отправлялись хозяева и один раз ярославцы — команды общими усилиями бросили в створ ворот лишь 16 раз. Один гол
А самым запоминающимся в первом периоде стало… объявление состава сборной Канады в Пхенчхан. Ярославцы Козун и Тальбо оказались по разные стороны Олимпиады: первый в составе на Игры, а второй — у телевизора. Шутники мгновенно предложили взять один из листов ватмана, которые раздают болельщикам в «Ледовом», и написать на нем
МЕСТЬ ХЕРСЛИ
Патрик Херсли уже разок насолил бывшему клубу за расторжение контракта — в первом матче финала конференции прошлой весной швед едва ли не в одиночку сделал результат — дважды забил и отдал две результативных передачи. Один из тех голов Херсли принес СКА победу в овертайме — идеальная «месть бывшего».
Потом защитник взял паузу длиной в четыре матча — именно столько игр он не набирал очков в противостоянии с «Локомотивом». А теперь снова решил напомнить о себе. Конечно же в большинстве. После удаления Накладала за фол на Плотникове ярославцы едва не забили в контратаке, но Локтионов не смог переиграть Шестеркина. А вот Херсли все сделал как нужно — бросил так мощно, что у Судницина не было шансов спасти.
Решающим моментом третьего периода стало удаление Торесена. За две минуты большинства «Локомотив» создал только один
До старта Кубка Гагарина еще два месяца, но команда Знарка уже побеждает в стиле
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
|Олег Знарок
|Дмитрий Квартальнов
|Игорь Шестеркин
|Александр Судницин 58:37
|1-й период
|Якуб Накладал
|01:03
|05:26
|Вячеслав Войнов
|13:58
|Вячеслав Войнов
|19:21
|Евгений Кетов
|2-й период
|Якуб Накладал
|30:06
|31:52
|Патрик Херсли (Н. Гусев, В. Шипачев)
|Александр Кадейкин
|35:49
|Петри Контиола
|39:33
|3-й период
|51:57
|Патрик Торесен
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)