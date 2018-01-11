Пел ли швед гимн России? СКА уже побеждает как в плей-офф

Источник: ХК СКА

ПЕЛ ЛИ КРУНВАЛЛЬ?

Если во время раскатки и предматчевого шоу выйти прямо к бортику, можно увидеть немало интересного. Например, зажигательную, судя по артикуляции, речь Ильи Ковальчука на заключительном командном собрании перед матчем — том, которое проводят вокруг своих ворот за считанные секунды до начала игры.

Еще любопытно понаблюдать за тем, как команды поют гимн России — в «Ледовом» его исполняют сами зрители, а значит и хоккеистам тоже можно постараться. В этот раз старались не только россияне, но и, внезапно, Стаффан Крунвалль. Честное слово, швед шевелил губами и что-то напевал — хотя и не факт, что это было именно «Славься отечество».

ТАЛЬБО БЕЗ ОЛИМПИАДЫ

В первом периоде было много борьбы и мало бросков. Даже с учетом четырех удалений — трижды в штрафной бокс отправлялись хозяева и один раз ярославцы — команды общими усилиями бросили в створ ворот лишь 16 раз. Один гол все-таки забили, но Тихонов попал в оставленные Суднициным ворота на отложенном штрафе. Шайбу, естественно, не засчитали, но и наказывать форварда СКА никто не стал — не футбол же.

А самым запоминающимся в первом периоде стало… объявление состава сборной Канады в Пхенчхан. Ярославцы Козун и Тальбо оказались по разные стороны Олимпиады: первый в составе на Игры, а второй — у телевизора. Шутники мгновенно предложили взять один из листов ватмана, которые раздают болельщикам в «Ледовом», и написать на нем что-то типа: «Максим, ты остаешься дома». Чуть позже выяснилось, что огорчить Тальбо уже не получится — еще вчера вечером генменеджер Шон Бурк обзвонил всех несостоявшихся олимпийцев и рассказал им о решении тренерского штаба.

МЕСТЬ ХЕРСЛИ

Патрик Херсли уже разок насолил бывшему клубу за расторжение контракта — в первом матче финала конференции прошлой весной швед едва ли не в одиночку сделал результат — дважды забил и отдал две результативных передачи. Один из тех голов Херсли принес СКА победу в овертайме — идеальная «месть бывшего».

Потом защитник взял паузу длиной в четыре матча — именно столько игр он не набирал очков в противостоянии с «Локомотивом». А теперь снова решил напомнить о себе. Конечно же в большинстве. После удаления Накладала за фол на Плотникове ярославцы едва не забили в контратаке, но Локтионов не смог переиграть Шестеркина. А вот Херсли все сделал как нужно — бросил так мощно, что у Судницина не было шансов спасти.

Решающим моментом третьего периода стало удаление Торесена. За две минуты большинства «Локомотив» создал только один по-настоящему хороший момент — Крунвалль щелкнул не хуже Херсли, но в ворота не попал. За секунды до сирены спасти ярославцев мог многострадальный Тальбо, но и он каким-то образом не забил.

До старта Кубка Гагарина еще два месяца, но команда Знарка уже побеждает в стиле плей-офф — минимально, всухую, благодаря голу в большинстве.