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11 января, источник: Спорт-Экспресс

Пел ли швед гимн России? СКА уже побеждает как в плей-офф

Армейцы с минимальным счетом обыграли «Локомотив» в «Ледовом» — 1:0.

Источник: ХК СКА

ПЕЛ ЛИ КРУНВАЛЛЬ?

Если во время раскатки и предматчевого шоу выйти прямо к бортику, можно увидеть немало интересного. Например, зажигательную, судя по артикуляции, речь Ильи Ковальчука на заключительном командном собрании перед матчем — том, которое проводят вокруг своих ворот за считанные секунды до начала игры.

Еще любопытно понаблюдать за тем, как команды поют гимн России — в «Ледовом» его исполняют сами зрители, а значит и хоккеистам тоже можно постараться. В этот раз старались не только россияне, но и, внезапно, Стаффан Крунвалль. Честное слово, швед шевелил губами и что-то напевал — хотя и не факт, что это было именно «Славься отечество».

ТАЛЬБО БЕЗ ОЛИМПИАДЫ

В первом периоде было много борьбы и мало бросков. Даже с учетом четырех удалений — трижды в штрафной бокс отправлялись хозяева и один раз ярославцы — команды общими усилиями бросили в створ ворот лишь 16 раз. Один гол все-таки забили, но Тихонов попал в оставленные Суднициным ворота на отложенном штрафе. Шайбу, естественно, не засчитали, но и наказывать форварда СКА никто не стал — не футбол же.

А самым запоминающимся в первом периоде стало… объявление состава сборной Канады в Пхенчхан. Ярославцы Козун и Тальбо оказались по разные стороны Олимпиады: первый в составе на Игры, а второй — у телевизора. Шутники мгновенно предложили взять один из листов ватмана, которые раздают болельщикам в «Ледовом», и написать на нем что-то типа: «Максим, ты остаешься дома». Чуть позже выяснилось, что огорчить Тальбо уже не получится — еще вчера вечером генменеджер Шон Бурк обзвонил всех несостоявшихся олимпийцев и рассказал им о решении тренерского штаба.

МЕСТЬ ХЕРСЛИ

Патрик Херсли уже разок насолил бывшему клубу за расторжение контракта — в первом матче финала конференции прошлой весной швед едва ли не в одиночку сделал результат — дважды забил и отдал две результативных передачи. Один из тех голов Херсли принес СКА победу в овертайме — идеальная «месть бывшего».

Потом защитник взял паузу длиной в четыре матча — именно столько игр он не набирал очков в противостоянии с «Локомотивом». А теперь снова решил напомнить о себе. Конечно же в большинстве. После удаления Накладала за фол на Плотникове ярославцы едва не забили в контратаке, но Локтионов не смог переиграть Шестеркина. А вот Херсли все сделал как нужно — бросил так мощно, что у Судницина не было шансов спасти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Решающим моментом третьего периода стало удаление Торесена. За две минуты большинства «Локомотив» создал только один по-настоящему хороший момент — Крунвалль щелкнул не хуже Херсли, но в ворота не попал. За секунды до сирены спасти ярославцев мог многострадальный Тальбо, но и он каким-то образом не забил.

До старта Кубка Гагарина еще два месяца, но команда Знарка уже побеждает в стиле плей-офф — минимально, всухую, благодаря голу в большинстве.

Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга.

СКА 1:0
(0:0, 1:0, 0:0)
Локомотив
11.01.2018, 19:30 Зрители: 12360 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Дмитрий Квартальнов
Вратари
Игорь Шестеркин Александр Судницин 58:37
1-й период
Якуб Накладал 01:03
05:26 Вячеслав Войнов
13:58 Вячеслав Войнов
19:21 Евгений Кетов
2-й период
Якуб Накладал 30:06
31:52 Патрик Херсли (Н. Гусев, В. Шипачев)
Александр Кадейкин 35:49
Петри Контиола 39:33
3-й период
51:57 Патрик Торесен
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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