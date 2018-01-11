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Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Витязь» в матче КХЛ
ПОДОЛЬСК (Московская область), 11 янв — РИА Новости, Василий
ПОДОЛЬСК (Московская область), 11 янв — РИА Новости, Василий
Встреча, прошедшая в четверг в Подольске, завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0). В составе гостей отличились Степан Хрипунов (2-я минута), Артем Гареев (10-я), Алексей Михнов (15-я), Анатолий Голышев (45-я) и Егор Миловзоров (56-я). В составе «Витязя» единственную шайбу провел Никита Двуреченский (26-я).
Следующий матч «Автомобилист» проведет 16 января на своем льду с новосибирской «Сибирью». «Витязь» 17 января в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».
|Витязь
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1:5
(0:3, 1:0, 0:2)
|Автомобилист
|Валерий Белов
|Владимир Крикунов
|Игорь Сапрыкин 09:18 (А. Самонов 09:18)
|Якуб Коварж
|1-й период
|Степан Хрипунов (А. Голышев, Н. Тимашов)
|01:53
|Артем Гареев (Ал. Михнов)
|09:18
|Алексей Михнов (А. Гареев, К. Лямин)
|14:11
|2-й период
|25:25
|Никита Двуреченский (Ал. Семенов, Н. Выглазов)
|3-й период
|Анатолий Голышев (Н. Трямкин, А.А. Василевский)
|44:32
|Егор Миловзоров (А. Кучерявенко, И. Крикунов)
|55:15
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)