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11 января, источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Витязь» в матче КХЛ

ПОДОЛЬСК (Московская область), 11 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Подольске, завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0). В составе гостей отличились Степан Хрипунов (2-я минута), Артем Гареев (10-я), Алексей Михнов (15-я), Анатолий Голышев (45-я) и Егор Миловзоров (56-я). В составе «Витязя» единственную шайбу провел Никита Двуреченский (26-я).

Следующий матч «Автомобилист» проведет 16 января на своем льду с новосибирской «Сибирью». «Витязь» 17 января в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Витязь 1:5
(0:3, 1:0, 0:2)
Автомобилист
11.01.2018, 19:30 Зрители: 3450 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Владимир Крикунов
Вратари
Игорь Сапрыкин 09:18 (А. Самонов 09:18) Якуб Коварж
1-й период
Степан Хрипунов (А. Голышев, Н. Тимашов) 01:53
Артем Гареев (Ал. Михнов) 09:18
Алексей Михнов (А. Гареев, К. Лямин) 14:11
2-й период
25:25 Никита Двуреченский (Ал. Семенов, Н. Выглазов)
3-й период
Анатолий Голышев (Н. Трямкин, А.А. Василевский) 44:32
Егор Миловзоров (А. Кучерявенко, И. Крикунов) 55:15
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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а
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