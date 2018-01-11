Как вернуться в хоккей после страшной трагедии, в 19 лет дебютировать в СКА и сыграть на МЧМ.
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»
ТАСС, 11 января.
ТАСС, 11 января.
Шайбу на 32-й минуте забросил Патрик Херсли. Эта победа стала для СКА четвертой подряд. Обе команды ранее обеспечили себе участие в
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав 126 очков, «Локомотив» с 88 очками идет четвертым.
В следующем матче СКА примет московский «Спартак», «Локомотив» также дома сыграет с владивостокским «Адмиралом». Обе встречи пройдут 16 января.
|Олег Знарок
|Дмитрий Квартальнов
|Игорь Шестеркин
|Александр Судницин 58:37
|1-й период
|Якуб Накладал
|01:03
|05:26
|Вячеслав Войнов
|13:58
|Вячеслав Войнов
|19:21
|Евгений Кетов
|2-й период
|Якуб Накладал
|30:06
|31:52
|Патрик Херсли (Н. Гусев, В. Шипачев)
|Александр Кадейкин
|35:49
|Петри Контиола
|39:33
|3-й период
|51:57
|Патрик Торесен
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)