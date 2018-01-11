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11 января, источник: ТАСС

СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

ТАСС, 11 января. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Шайбу на 32-й минуте забросил Патрик Херсли. Эта победа стала для СКА четвертой подряд. Обе команды ранее обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав 126 очков, «Локомотив» с 88 очками идет четвертым.

В следующем матче СКА примет московский «Спартак», «Локомотив» также дома сыграет с владивостокским «Адмиралом». Обе встречи пройдут 16 января.

СКА 1:0
(0:0, 1:0, 0:0)
Локомотив
11.01.2018, 19:30 Зрители: 12360 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Дмитрий Квартальнов
Вратари
Игорь Шестеркин Александр Судницин 58:37
1-й период
Якуб Накладал 01:03
05:26 Вячеслав Войнов
13:58 Вячеслав Войнов
19:21 Евгений Кетов
2-й период
Якуб Накладал 30:06
31:52 Патрик Херсли (Н. Гусев, В. Шипачев)
Александр Кадейкин 35:49
Петри Контиола 39:33
3-й период
51:57 Патрик Торесен
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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