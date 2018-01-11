Он едва не погиб в аварии, потеряв часть семьи. История вратаря СКА

Источник: Чемпионат.com

Перед началом сезона считалось, что у молодёжной сборной России есть железный первый номер в воротах — Владислав Сухачёв из «Челмета». Однако в ноябрьской суперсерии Алексей Мельничук и Михаил Бердин выступили успешнее более опытного товарища. Петербуржец Мельничук в Канаде принёс сборной России две победы из трёх. В итоге 19-летний вратарь отправился в Баффало на свой первый молодёжный чемпионат мира в качестве игрока, который точно попадёт в заявку. На турнире он сыграл два периода — в первом матче с Чехией, а затем уступил место Сухачёву. Перед поездкой в Баффало Алексей рассказал свою историю «Чемпионату».

Мельничук родился в Санкт-Петербурге, где и начал играть в хоккей, пройдя систему СКА от детских команд до ВХЛ.

— Наверное, во всех школах Питера поиграл в хоккей, — вспоминает Мельничук. — И на год старше с ребятами занимались. В системе СКА оказался в 2013 году. Вообще, там целая история с переходом получилась. Долгое время команды СДЮШОР СКА слабо выступали, но потом пришёл Владимир Алексушин и стал серьёзный коллектив делать. И меня позвали.

Алексей производит впечатление образованного и воспитанного человека. Говорит, что в школе ему нравилась математика, история и английский язык.

— Сложно было с учёбой совмещать, ведь бывало по две тренировки в день. Где-то с уроков уходил или опаздывал. Я сменил пять школ. В некоторых командах были спецклассы, поэтому я и переходил. Сначала учился в обычных школах, последние два года — в частной экстерном. Адекватные учителя иногда давали поблажки, а некоторые, наоборот, говорили, что хоккеем ничего не добьёшься, что надо заканчивать со спортом и учиться.

«В пять лет полгода в гипсе лежал»

Отец Алексея Андрей Мельничук был известным оперным певцом, тенором, солистом Михайловского театра. Удивительно, как в такой интеллигентной семье выросли два спортсмена (сестра Вероника профессионально занималась лёгкой атлетикой и была призёром чемпионатов России).

— Никогда не играл на музыкальных инструментах, да и тяги к этому не было, — говорит Алексей. — В детстве родители водили меня на хор, но не пошло. У меня отец всегда к спорту тяготел. Когда мы с сестрой родились, папа ушёл из театра и полностью посвятил себя нам. Воспитывал нас спортивными. Он хотел меня в футбол отдать. В детстве у меня были проблемы с ногой, полгода в гипсе пролежал.

Лет пять мне тогда было. Сейчас уже ничего не беспокоит, всё в порядке. После операции на ногу я вернулся на футбольное поле в шесть лет, и ребята уже далеко вперёд ушли. К тому же я параллельно хоккеем начал заниматься.

Бабушки, конечно, были против хоккея, боялись за меня, но папа настоял. В ворота меня не сразу поставили, сначала полевым был игроком. Однажды вратари заболели, а я очень хотел попробовать себя в роли голкипера. Сыграл — и мне так понравилось.

— Молодой голкипер «Металлурга» Илья Самсонов как-то рассказывал, что решил стать вратарём, потому что ему нравится находиться в центре внимания, а голкипер — всегда фигура значимая.

— Никогда на самом деле не думал об этом. Но ты 60 минут на льду находишься, от тебя многое зависит, — соглашается Алексей.

Авария

В мае 2014 года в семье Мельничука произошла страшная трагедия. В ДТП, унесшем жизни семи человек, погибли отец вратаря, 17-летняя сестра Вероника, 4-летняя сестра Анастасия и дедушка. Мать и бабушка вратаря получили травмы, а у самого Алексея был перелом челюсти и черепно-мозговая травма. Про аварию Мельничук предпочитает никому не рассказывать.

— После аварии не было никаких мыслей, — говорит Алексей, выдерживая паузу. Многозначительную. — На лёд я вернулся через три месяца. Очень тяжело это всё вспоминать… В тот период мне тренеры помогли, сделали для меня многое, потому что в общей группе я не мог заниматься. Смог быстро восстановиться и с сентября играл уже.

В 2015 году, через год после аварии, появилась информация, что неизвестные пытаются отобрать семейный бизнес Мельничуков — небольшой продуктовый магазин в жилом доме.

— Сейчас всё нормально, — признаётся Алексей. — Как срок аренды помещения закончился, мы не стали его продлевать, так что у нас магазина больше нет.

Всем своим видом он показывал, что больше эту тему не хочет затрагивать. Про семью до этого он говорил лишь раз. После первой для себя домашней победы за СКА.

— У меня в семье случилась авария. Посвящаю тем родным, которых сейчас рядом нет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbrNwGpD3Co/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbrNwGpD3Co/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вернулся на родную землю к родной Маме</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/alex_mel_38/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alexey Melnichuk</a> (@alex_mel_38) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-19T11:31:24+00:00">Ноя 19, 2017 at 3:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дебют за СКА

Свои первые минуты в КХЛ Алексей сыграл 23 сентября в Ханты-Мансийске. Знарок выпустил дебютанта в середине третьего периода, когда СКА вёл со счётом 8:1.

— По ходу матча сказали, что сыграю немного. Не волновался, там же в семь шайб вели, — спокойно вспоминает Мельничук. — Играть восемь минут оставалось, чего подсказывать-то? Ребята обезопасили мои ворота и всё.

21 ноября молодому вратарю дали полноценный шанс и выпустили дома с первых минут — опять против «Югры».

— Получается мой любимый соперник теперь, — смеётся Алексей. — 60 минут в КХЛ — это не тяжело, а интересно. Уровень намного выше, чем в ВХЛ, очень доволен, что мне предоставили шанс. Понятно, что мог сыграть получше, но хоть выиграли. Уже забыл пропущенные шайбы и сам матч. Просто спасибо, что доверили, команда мне помогала.

Перед сбором молодёжной сборной в СКА вновь хотели предоставить ему шанс. Игорь Шестёркин приболел, и на выездную серию на замену Коскинену вызвали Алексея. Но он так и не вышел на лёд.

— Действительно был с основой на выезде, но 8 декабря все ребята из сборной в десять утра в Москве получали американскую визу.

Дорога в Баффало

До 17 декабря сборная, собранная из игроков, выступающих в России, тренировалась в Новогорске. После чего в сокращенном составе отправилась на заключительный этап подготовки в Рочестер, находящийся рядом с таким памятным и любимым Баффало.

— На сборе в Новогорске достаточно много тренировались, — рассказал Алексей. — Лёд два раза в день, плюс занятие на земле. Надо же, чтобы все по одной тактике играли, в каждом клубе своё. Стараемся в сборной под одну гребёнку. Но я вратарь, мне всё равно по сути. Моё дело — шайбу ловить. Двусторонки бывают нечасто, пару раз за сбор сыграли, чтобы сочетания посмотреть. И хватит.

В молодёжную команды Валерий Брагин вызвал сразу шесть человек из СКА: Николая Кныжова, Владислава Сёмина, Михаила Мальцева, Алексея Полодяна, Андрея Алтыбармакяна и Алексея Мельничука. СКА — базовый клуб «молодёжки»?

— Я в этом смысле считаю, что без разницы — из Челябинска ты или из Питера, — рассуждает вратарь. — Мы все здесь одну страну представляем. Шутки в команде, конечно, есть, но пусть это в наших стенах остаётся. Мы с детства вместе с Мальцевым, Полодяном и Алтыбармакяном играем в одной лиге.

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Мечта

В Баффало помимо Сухачёва и Мельничука ездил вратарь Михаил Бердин, выступающий в USHL. В этом сезоне Бердин совершил то, что редко удаётся сделать голкиперу — забил гол в ворота соперника.

— Я ни разу не забивал, — признаётся Алексей. — Но это очень приятное событие для вратаря. Думаю, мечта каждого голкипера забить гол (смеётся). На тренировках часто вторые ворота бывают пустые, вот я вдаль и бросаю. На тренировках залетает, а в играх ещё не было возможности бросить. Если вдруг будет, то обязательно брошу.

— Михаил Бердин выступает в USHL второй сезон. В одном из интервью он рассказывал, что, играя в МХЛ, мог прийти в раздевалку после матча, даже не вспотев.

— Разные матчи, бывали и такие, где мало бросков, — говорит Мельничук. — Может, отчасти с Мишей и соглашусь. Ненавижу игры, когда бросков нет, стоишь и замерзаешь, а потом бах и «кекс» какой-нибудь. Но в ВХЛ всё по-другому, если открыл где-то угол, то тебе туда обязательно попадут. Больше двигаться приходится.

А вообще на маленьких площадках гораздо интереснее — ты всегда в игре, любой отскок опасен, постоянно приходится больше дорабатывать. Хотел бы, чтобы у нас тоже такие площадки были.

«На зарплату ВХЛ квартиру не купишь»

— Существует стереотип, что все вратари со странностями. Кто-то штанги целует, кто-то никогда с прессой не общается.

— Не могу себя судить, — заявляет Алексей. — Мы, вратари, ничем не отличаемся от нападающих. Разве что психологией, у них задача забить, а у нас — поймать.

— Ещё один хоккейный стереотип — не тревожить вратаря во время серии или больших турниров.

— Да нет такого, настраиваюсь на игры, как и все. Просто по-своему. Штанги целовать — это уже какие-то суеверия. Стараюсь от такого отходить. Все эти ритуалы и суеверия только затормаживают тебя.

— Кто-то ездит только одной дорогой до катка.

— Ну, это перебор, — ухмыляется Мельничук.

Алексей признаётся, что критично к себе относится и пересматривает все матчи.

— Ошибки есть, их надо исправлять. Стараюсь всегда быть максималистом и ищу постоянно какие-то недочёты, недоработки. Но всё-таки стараюсь не загоняться. Провальные матчи лучше как можно скорее забывать, чтобы не затормаживаться. Так что не вспомню даже неудачную игру, я её забыл. А самые удачные матчи ещё у меня впереди.

Вообще, у нас постоянно после матчей собрания проходят с аналитикой. Смотрим все броски, все моменты. Исправляем что-то. Это очень помогает в дальнейшем избежать подобных ошибок. Со стороны всегда нагляднее видно, что не так. А исправлять есть что. От хоккея не устаю, смотрю обзоры матчей КХЛ, НХЛ. Ролики идут по семь-восемь минут. Думаю, в сутках можно найти часик на просмотр хоккея.

В НХЛ Мельничук следит за всеми русскими вратарями. Среди иностранцев выделяет Холтби. Признаюсь, что иногда от сейвов Бобровского мне хочется хвататься за голову.

— Конечно, иногда он вытворяет такое…, — соглашается Алексей. — Всё это за счёт выбора правильной позиции, грамотных действий. Он скорее не так эффектно, как эффективно играет. Без лишних движений. Сергей играет не на публику, а на результат. Что-то пытаюсь у него перенять, но нельзя взять кумира и полностью его скопировать.

Расспрашиваю вратаря о зарплатах в Высшей хоккейной лиге.

— Не лезу в чужой карман. Но на зарплату в «СКА-Нева» накопить на квартиру не получится. Но денег мне хватает, я совсем не жалуюсь. На машине не езжу, живу в двух-трёх станциях метро от стадиона.

О будущем Алексей говорит туманно, вед живёт сегодняшним днём. А сейчас в него контракт в России.