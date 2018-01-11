Защитник «Адмирала» пропустит матч с «Барысом» из-за дисквалификации

«Адмирал» 9 января на своем льду победил ханты-мансийскую «Югру» со счетом 2:1. На 15-й минуте Мнацян за действия против форварда соперников Вели-Матти Савинайнена получил наказание по правилу «Опасная игра высоко поднятой клюшкой» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 + 20 мин).

СДК КХЛ оставил без изменений наложенное на Мнацяна наказание, а также, согласно пункту 1.4. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировал игрока на один матч и подверг его денежному штрафу. Согласно дисциплинарному регламенту, данный пункт предусматривает наказание хоккеиста дисквалификацией до пяти игр и денежным штрафом от 50 до 70 тысяч рублей.