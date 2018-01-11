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09:07 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Адмирала» пропустит матч с «Барысом» из-за дисквалификации

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ дисквалифицировал на один матч защитника владивостокского «Адмирала» Самвела Мнацяна, сообщается на официальном сайте лиги.

«Адмирал» 9 января на своем льду победил ханты-мансийскую «Югру» со счетом 2:1. На 15-й минуте Мнацян за действия против форварда соперников Вели-Матти Савинайнена получил наказание по правилу «Опасная игра высоко поднятой клюшкой» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 + 20 мин).

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СДК КХЛ оставил без изменений наложенное на Мнацяна наказание, а также, согласно пункту 1.4. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировал игрока на один матч и подверг его денежному штрафу. Согласно дисциплинарному регламенту, данный пункт предусматривает наказание хоккеиста дисквалификацией до пяти игр и денежным штрафом от 50 до 70 тысяч рублей.

Таким образом, Мнацян, который в текущем сезоне КХЛ провел 46 игр и сделал две результативных передачи, пропустит ближайший матч своей команды — 11 января во Владивостоке с астанинским «Барысом».

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