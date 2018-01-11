Защитник «Адмирала» пропустит матч с «Барысом» из-за дисквалификации

«Адмирал» 9 января на своем льду победил
СДК КХЛ оставил без изменений наложенное на Мнацяна наказание, а также, согласно пункту 1.4. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировал игрока на один матч и подверг его денежному штрафу. Согласно дисциплинарному регламенту, данный пункт предусматривает наказание хоккеиста дисквалификацией до пяти игр и денежным штрафом от 50 до 70 тысяч рублей.
Таким образом, Мнацян, который в текущем сезоне КХЛ провел 46 игр и сделал две результативных передачи, пропустит ближайший матч своей команды — 11 января во Владивостоке с астанинским «Барысом».