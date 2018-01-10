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Хоккей. КХЛ
10.01
Динамо Р1
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10 января, источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 10 января. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Владимир Ткачев (18-я минута), Антон Ландер (19), Джастин Азеведо (54) и Атте Охтамаа (58). У хозяев отличился Карл Столлери (9).

«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 91 очко. Казанская команда обеспечила себе место в плей-офф КХЛ. Рижское «Динамо» располагается на последнем месте в Западной конференции, команда набрала 43 очка в 47 матчах и потеряла шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче «Ак Барс» дома встретится с «Йокеритом» из Хельсинки 17 января, рижская команда дома сыграет с хабаровским «Амуром» 18 января.

Динамо Р 1:4
(1:2, 0:0, 0:2)
Ак Барс
10.01.2018, 20:30 Зрители: 4727 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Янис Калныньш Эмиль Гарипов
1-й период
Эмиль Гарипов 02:25
Эмиль Гарипов 02:25
Роман Манухов 08:27
08:45 Карл Столлери (Б. Макмиллан, А. Салмела)
Владимир Ткачев (Дж. Азеведо, И. Секач) 17:03
Антон Ландер (С. Галиев, А. Марков) 18:33
2-й период
22:19 Никита Евпалов
28:20
Никита Лямкин 31:07
34:59 Лаурис Дарзиньш
Джастин Азеведо 34:59
39:07 Кристапс Зиле
3-й период
41:28 Микелис Редлихс
Джастин Азеведо 49:37
53:36 Ансси Салмела
Джастин Азеведо (А. Марков, Д. Зарипов) 53:52
Атте Охтамаа (Р. Клинкхаммер, А. Свитов) 57:30
Статистика
20 Штрафное время 20
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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