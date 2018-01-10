«Ак Барс» обыграл рижское «Динамо» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
ТАСС, 10 января. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 10 января. Казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Владимир Ткачев (18-я минута), Антон Ландер (19), Джастин Азеведо (54) и Атте Охтамаа (58). У хозяев отличился Карл Столлери (9).
«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 91 очко. Казанская команда обеспечила себе место в
В следующем матче «Ак Барс» дома встретится с «Йокеритом» из Хельсинки 17 января, рижская команда дома сыграет с хабаровским «Амуром» 18 января.
|Гиртс Анкипанс
|Зинэтула Билялетдинов
|Янис Калныньш
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Эмиль Гарипов
|02:25
|Эмиль Гарипов
|02:25
|Роман Манухов
|08:27
|08:45
|Карл Столлери (Б. Макмиллан, А. Салмела)
|Владимир Ткачев (Дж. Азеведо, И. Секач)
|17:03
|Антон Ландер (С. Галиев, А. Марков)
|18:33
|2-й период
|22:19
|Никита Евпалов
|28:20
|Никита Лямкин
|31:07
|34:59
|Лаурис Дарзиньш
|Джастин Азеведо
|34:59
|39:07
|Кристапс Зиле
|3-й период
|41:28
|Микелис Редлихс
|Джастин Азеведо
|49:37
|53:36
|Ансси Салмела
|Джастин Азеведо (А. Марков, Д. Зарипов)
|53:52
|Атте Охтамаа (Р. Клинкхаммер, А. Свитов)
|57:30
|20
|Штрафное время
|20
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)