«Сочи» обыграл «Спартак» и продлил серию побед в КХЛ до пяти матчей
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты «Сочи» в овертайме обыграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив серию побед до пяти игр.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты «Сочи» в овертайме обыграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив серию побед до пяти игр.
Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Сочи». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились начинавший сезон в «Спартаке» Сергей Шмелев (на 26-й минуте), Иван Ларичев (54) и Евгений Лапенков (65), у «красно-белых» отличились Артем Воронин (9) и Лукаш Радил (41).
Чешский форвард Радил, третий год играющий в «Спартаке», забросил 14-ю шайбу в чемпионате, тем самым побив личный рекорд по голам в одном сезоне КХЛ.
«Спартак» следующий матч проведет 16 января в
|Вадим Епанчинцев
|Сергей Зубов
|Никита Беспалов
|Константин Барулин
|1-й период
|08:32
|Артем Воронин (В. Комаров)
|09:09
|2-й период
|23:25
|Олег Губин
|Сергей Шмелев (П. Падакин, Д. Лугин)
|25:23
|27:51
|Александр Осипов
|32:42
|33:28
|Александр Хохлачев
|3-й период
|40:27
|Лукаш Радил (А. Хохлачев)
|50:22
|Иван Ларичев (В. Хлопотов, Анд. Иванов)
|53:05
|Овертайм
|64:02
|Евгений Лапенков (Дж. Блум, С. Шмелев)
|64:43
|10
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)