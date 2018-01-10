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10 января, источник: Р-Спорт

«Сочи» обыграл «Спартак» и продлил серию побед в КХЛ до пяти матчей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты «Сочи» в овертайме обыграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив серию побед до пяти игр.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в среду в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Сочи». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились начинавший сезон в «Спартаке» Сергей Шмелев (на 26-й минуте), Иван Ларичев (54) и Евгений Лапенков (65), у «красно-белых» отличились Артем Воронин (9) и Лукаш Радил (41).

Чешский форвард Радил, третий год играющий в «Спартаке», забросил 14-ю шайбу в чемпионате, тем самым побив личный рекорд по голам в одном сезоне КХЛ.

«Спартак» следующий матч проведет 16 января в Санкт-Петербурге против СКА, «Сочи» днем позже примет «Слован» из Братиславы.

Спартак 2:3 ОТ
(1:0, 0:1, 1:1)
Сочи
10.01.2018, 19:30 Зрители: 7115 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Сергей Зубов
Вратари
Никита Беспалов Константин Барулин
1-й период
08:32 Артем Воронин (В. Комаров)
09:09
2-й период
23:25 Олег Губин
Сергей Шмелев (П. Падакин, Д. Лугин) 25:23
27:51 Александр Осипов
32:42
33:28 Александр Хохлачев
3-й период
40:27 Лукаш Радил (А. Хохлачев)
50:22
Иван Ларичев (В. Хлопотов, Анд. Иванов) 53:05
Овертайм
64:02
Евгений Лапенков (Дж. Блум, С. Шмелев) 64:43
Статистика
10 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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